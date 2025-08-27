Zpátky do školy: nově s filmovou výchovou! Mezinárodní den audiovizuální výchovy propojuje učitele ze zemí V4 a pomáhá zapojit filmovou výchovu do výuky.

Od školního roku 2026/27 začíná platit aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání (RVP ZV), který do výuky nově zavádí i filmovou výchovu. Některé školy ji však do výuky implementují již tento rok. V reakci na to dnes, ve středu 27. srpna 2025, pořádá spolek krutón v Kině Kavalírka Mezinárodní den audiovizuální výchovy. Cílem akce je propojovat pedagogy*žky, lektory*ky, zástupce*kyně škol a institucí a odborníky*nice z oblasti filmové a audiovizuální výchovy a nabídnout jim mezinárodní inspiraci, aby dokázali mladou generaci provést chaotickým světem audiovizuálního obsahu.
„Ve spolku krutón jsme před několika lety iniciovali a pilotně otestovali Mezinárodní den audiovizuální výchovy v zemích Visegrádu. Projekt se zaměřuje na podporu audiovizuální kultury a filmové gramotnosti a propojuje děti, rodiče, studenty i pedagogy. Na základě úspěšných zkušeností jej nyní dále rozvíjíme a šíříme, aby se stal dlouhodobou platformou pro sdílení inspirace,” představuje Mezinárodní den audiovizuální výchovy předseda spolku krutón Filip Kršiak.
Kromě Audiovizuálního HUBu Praha (spolek krutón) probíhá akce také v dalších českých i zahraničních institucích s bohatými zkušenostmi s audiovizuální výchovou – audiovizuálních HUBech v Brně (Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu) a Jihlavě (Centrum dokumentárního filmu), National Film Institute Hungary v Budapešti, varšavském Centru Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy a košickém Kinu Úsmev.
Na účastníky napříč zeměmi V4 tak čeká sdílení příkladů dobré praxe, představení oborových institucí. V Praze se účastníci mohou těšit na promítání filmu Neberte nám hřiště! a debata s jeho režisérem Klemenem Dvornikem, ve Varšavě je čeká workshop s filmařem a lektorem filmové výchovy v nizozemském Filmmuseum Eye Sebastianem Mulderem o využití dokumentárních filmů pro mladé publikum ve výuce, v Košicích je pro účastníky připraveno představení edukačního programu KinoSzkoła jeho zakladatelkou Joannou Zabłockou-Skorek a v Budapešti se mohou těšit na diskuzi s režisérem a scénáristou Peterem Kerekes.
Cílem Mezinárodního dne audiovizuální výchovy není pouze předávat informace, ale hlavně v neformálním duchu propojovat nadšené učitele*ky, lektory*ky a odborníky*nice se zápalem pro film a vytvářet inspirativní prostředí pro sdílení zkušeností.
Speciálním hostem v pražském Kině Kavalírka je slovinský režisér a bývalý prezident Sdružení režisérů Slovinska a Federace slovinských filmových asociací Klemen Dvornik, autor snímku Neberte nám hřiště!, který měl premiéru na Filmovém festivalu v Locarnu. Kromě projekce filmu a Q&A s režisérem a dalšími tvůrci filmu účastníky čeká beseda o kinematografii pro děti a mládež z pohledu filmařů, na které se mohou dozvědět např. i to, jak probíhá natáčení s teenagery.
Kromě toho je pro pedagogy připraveno představení nové knihy pedagoga FAMU a producenta Jiřího Forejta Filmová a audiovizuální výchova: úvod do oborového hledání či seznámení s filmovými programy Cinemini a Young & Short, které kombinují netradiční krátké filmy se speciálně vytvořenými aktivizačními aktivitami, které prohlubují zážitek z filmu, ale také mladé diváky učí kritické reflexi audiovizuálního obsahu. Představíme také metodiky filmové výchovy ze zemí V4, které vznikly v rámci projektu FilmED a které budou od podzimu tohoto roku zdarma dostupné pro všechny vyučující.
Pokud se o akci chcete dozvědět více, navštivte naše webové stránky.
Co? Mezinárodní den audiovizuální výchovy
Kdo? Spolek krutón, Audiovizuální HUBy Praha, Brno a Jihlava, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Kino Úsmev a National Film Institute Hungary. Za podpory Mezinárodního visegrádského fondu.
Kde? Kino Kavalírka
Kontakt: Radovan Zajíc | krutón, z. s.
+420 723 153 521 | radovan@krutonfilm.cz | www.krutonfilm.cz
Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.