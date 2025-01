Zpátky domů přes FIFCO: Kostarika prostřednictvím AI vrátila více než 36.000 mušlí do jejich prostředí, aby obnovila ekosystém

• Tento nástroj umělé inteligence, který země poskytuje vědeckému společenství, lze vyladit ke správné klasifikaci druhů po celém světě a vrátit je tak do jejich původních ekosystémů.

Zdánlivě neškodná praxe sbírání mušlí jako suvenýrů vyvolává alarmující ekologickou krizi. Výzkum Floridské a Barcelonské univerzity zjistil, že tento sběr degraduje pobřežní ekosystémy, ohrožuje biologickou rozmanitost, mění stabilitu sedimentů a oslabuje schopnost pobřeží odolávat účinkům klimatických změn.

V Kostarice je značné množství mušlí zabavováno na letištích, aby se zabránilo jejich odvozu do zahraničí. Po desetiletí byly tyto mušle zahrabávány, protože jejich původ – ať už z Tichého oceánu nebo Karibiku – nebyl znám, což znemožňovalo jejich bezpečné navrácení do oceánu. Bez řádné klasifikace by navrácení mušlí mohlo představovat riziko, například zavlečení nepůvodních organismů, parazitů nebo mikrobů, které by mohly narušit místní biologickou rozmanitost.

V rámci projektu "Zpátky domů", který vede FIFCO ve spolupráci s Imperialem, ministerstvem životního prostředí a energetiky, AERIS a Kostarickou univerzitou, bylo vyvinuto řešení, které lze zopakovat po celém světě. Cílem tohoto projektu je opětovné začlenění mušlí do jejich vhodných oceánských biotopů vytvořením nástroje pro identifikaci jejich původu a sestavením protokolu pro jejich bezpečný návrat. Kromě toho byla v zájmu zpomalení sbírání spuštěna platforma pro zvyšování povědomí veřejnosti, která obsahuje dokumentární a vzdělávací obsah.

Nástroj umělé inteligence vyvinutý organizací FIFCO dokáže na základě fotografie klasifikovat mušle podle ekosystému a dosahuje až devadesátiprocentní přesnosti během pouhých několika sekund. Model byl vyladěn na více než 18.500 snímcích 525 různých druhů, což mu umožňuje účinně rozlišovat mezi mušlemi z Karibiku a Tichomoří, a zajistit tak jejich správné začlenění do příslušného prostředí.

V roce 2024 bylo více než 36.000 mušlí navráceno do jejich přirozeného prostředí, čímž byla obnovena jejich funkce v mořských ekosystémech. Při tomto milníku byly vyprázdněny skladovací kontejnery na jednom letišti. Nastal tak posun v řešení této problematiky v Kostarice.

Společnost zpřístupnila otevřený zdrojový kód modelu vědecké komunitě, což umožňuje dalším zemím zdokonalovat vlastní klasifikační systémy.

Další informace: https://imperial.cr/devueltaacasa/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2602813/Back_Home_ID_b55503dd13bb.jpg

