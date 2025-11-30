Zpěvák JeyBy natočil novinku Na Vánoce společně. Doprovází ji také sváteční klip

K velmi chytlavé písni už natočil také videoklip. Hudbu a text k songu si napsal JeyBy sám. "Miluju tradiční české Vánoce a cílem mé nové písničky je předat lidem poselství, aby u vánočního stolu a stromečku pokud možno byli všichni spolu. A aby zapomněli na starosti, které tahle hektická doba přináší," říká zpěvák civilním jménem Jiří Běla.
Na podzim poslal do světa svoji píseň Vteřina, jejíž videoklip už na platformě YouTube vidělo skoro 100.000 lidí. Pro příští rok připravuje JeyBy studiové album, které by rád představil v rámci turné po celém Česku. Písně pro dlouhohrající desku právě jeho tým píše.
