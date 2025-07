Zpráva Bitget Wallet odhaluje, že oblíbenými oblastmi pro platby v kryptoměnách je gaming a cestování

Bitget Wallet, přední decentralizovaná kryptopeněženka, představila svou třetí on-chain zprávu – Případy placení kryptoměnami, která přináší detailní pohled na to, jak uživatelé po celém světě chtějí utrácet své digitální prostředky. Na základě průzkumu mezi 4599 uživateli kryptopeněženky ze začátku roku 2025 vyplývá, že top třemi kategoriemi, kde jsou uživatelé nejochotnější platit kryptoměnami jsou hraní her (36 %), každodenní nákupy (35 %) a cestování (35 %). Výsledky poukazují na poptávku po možnosti praktického, každodenního využití digitálních prostrředků, a to v online i offline prostředí.

Průzkum se také věnuje rozdělení preferencí uživatelů podle věku. Generace Z (věk 18–29 let) vykazuje silný zájem o použití v sociálním a zábavním prostředí, včetně hraní her a dávání dárků. Mileniálové (30–44 let) se zajímají o různorodější věci v oblastech cestování, předplatných a digitálního zboží. Generace X (45 let a víc) dává přednost nákladnějším nebo základním kategoriím, jako je cestování (40 %), digitální zboží a nemovitosti. Toto rozdělení odráží touhu po flexibilních a bezpečných platbách v kryptoměnách, které vyhovují různým životním etapám a prioritám.

Regionální analýzy odhalují různou motivaci podle infrastruktury a místních zvyklostí. Jihovýchodní Asie se zajímá nejvíce o hraní her (41 %) a dárky, což odráží mladou populaci, která využívá především chytré telefony, a výrazné přijetí digitálních peněženek a modelů play-to-earn. Ve východní Asii dosáhly každodenní nákupy a nákupy digitálního zboží 41 % (celosvětově nejvíce), především díky robustnímu systému plateb pomocí QR kódů a integraci e-shopů. Afrika se vyznačuje vysokým podílem plateb spojených se vzděláváním (38 %), což dokládá roli kryptoměn ve zlepšujícím se přístupu k přeshraničním službám a prostředí s nízkým pokrytím bankami. V Latinské Americe vedou nákupy digitálního zboží (38 %) a online nakupování (35 %), což poukazuje na ochotu používat kryptoměny na trzích náchylných k inflaci. Střední Východ zase vykazuje neobvyklou poptávku po luxusním zboží a nákupech spojených s životním stylem. O nákup luxusního zboží pomocí kryptoměn se zajímá 31 % respondentů o nákup autobomilů pak 29 %.

"Placení kryptoměnami už nikoho nepřekvapí – jde o nedílnou součást toho, jak lidé platí napříč regiony a věkovými skupinami,“ vysvětluje Jamie Elkaleh, CMO pro Bitget Wallet. "Uživatelé chtějí spolehlivost, kompatibilitu a kontrolu. Nezáleží na tom, jestli jde o QR kód při placení, nebo online platbu pomocí stablecoinů, uživatelé očekávají, že placení kryptoměnami by mělo být stejně pohodlné jako platba v hotovosti. Výzvou pro peněženky je pak tomuto očekávání vyjít vstříc, aniž by to mělo negativní dopady na principy systému samosprávy.“

Bitget Wallet rozšiřuje svou PayFi infrastrukturu s cílem vyjít této poptávce vstříc, zejména pak v souvislosti s představením karty společnosti Mastercard povolující kryptoměny, která umožňuje uživatelům utrácet digitální prostředky u více než 150 milionů obchodníků po celém světě. Decentralizovaná peněženka dále podporuje platby na bázi QR kódů napříč nativními blockchainovými systémy, jako jsou Solana Pay a národní QR standardy na vybraných trzích. To umožňuje uživatelům platit kryptoměnami, přičemž obchodníci obdrží platbu v příslušné měně. V rámci aplikace mohou uživatelé přímo nakupovat lifestylové zboží, dobíjet kredit, kupovat herní kredity, platit digitální předplatná a rezervovat letenky a hotely za využití stablecoiny jako USDT nebo USDC.

Celou zprávu najdete na blogu Bitget Wallet.

Informace o Bitget Wallet

Bitget Wallet je decentralizovaná kryptopeněženka navržená tak, aby kryptoměny byly jednoduché a bezpečné pro všechny. Má více než 80 milionů uživatelů a nabízí kompletní krypto služby, včetně swapů, informací z trhu, stakování, odměn, průzkumu DApp a platebních řešení. Bitget Wallet podporuje více než 130 blockchainů a miliony tokenů, umožňuje bezproblémové obchodování napříč blockchainy přes stovky DEXů a cross-chain mostů. Bitget Wallet je zajištěna fondem na ochranu uživatelů o hodnotě více než 300 milionů USD, a zaručuje tak maximální zabezpečení aktiv uživatelů. Naší vizí je Crypto for Everyone (zpřístupnit kryptoměnu pro všechny) a učinit platby kryptoměnou jednoduššími, bezpečnějšími a součástí každodenního života pro miliardu lidí. Další informace hledejte na: X | Telegramu | Instagramu | YouTube | LinkedIn | TikToku | Discordu | Facebooku V případě dotazů médií kontaktujte media.web3@bitget.com

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe655960-c9a3-4172-a910-91ca54c1e936