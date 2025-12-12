Zpráva firem Bybit a DL Research : Malé evropské státy udávají tempo v adopci kryptoměn, MiCA mění pravidla v Evropě

Zpráva porovnává míru přijetí ve čtyřech oblastech (penetrace uživatelů, transakční využití, institucionální připravenost, kulturní penetrace), aby přiblížila, jak se kryptoměny postupně stávají součástí každodenního života po celém světě.
Malé evropské státy dokazují, že pružnost má navrch nad velikostí
Díky komplexnímu a progresivnímu regulačnímu rámci, rostoucímu přijetí ze strany institucí a inovativním ekosystémům mají evropské ekonomiky v celosvětovém měřítku nadprůměrné postavení v oblasti přijímání kryptoměn. Litva zaujímá třetí místo na světě, hned za Singapurem (1) a USA (2), a to díky své roli vstupní brány EU v rámci nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR). Její výsledky stojí na prozíravé regulaci, otevřeném finančním prostředí a digitálně zdatném obyvatelstvu, které se aktivně zapojuje do kryptoměnových platforem. Většina firem, které mají v Litvě licenci, navíc působí globálně, nikoli pouze na místním trhu.
V první patnáctce se umístilo také Irsko (6. místo) a Estonsko (12. místo). Irsko se etablovalo jako evropské technologické a fintechové centrum, kde vedle blockchainových startupů působí i firmy jako Stripe. Estonsko zase těží z pokročilé digitální správy a brzkého přijetí blockchainové infrastruktury.
Rakousko se umístilo na 15. místě díky silné kombinaci vedoucího postavení v oblasti kultury, angažovanosti akademické komunity a souladu právních předpisů s evropským rámcem MiCAR. Jeho skóre kulturní penetrace 0,69 převyšuje celosvětový průměr, což je podpořeno aktivní účastí univerzit, think-tanků a informované veřejnosti. Historická role Vídně jako finančního centra střední Evropy v kombinaci s dynamikou rostoucí vídeňské krypto scény staví Rakousko do pozice atraktivní jurisdikce pro regulované aktivity v oblasti digitálních aktiv. Ačkoli institucionální přijetí a penetrace uživatelů zůstávají ve srovnání s trhy nejvyšší úrovně skromné, solidní regulační základna Rakouska a rostoucí zapojení akademické obce naznačují značný potenciál růstu, protože evropské kryptoměnové prostředí dozrává.
„Tyto žebříčky potvrzují jedinečnou sílu Evropy. Spojením regulační jistoty a technologické agility si EU právem nárokuje své místo mezi centry globálního průmyslu," uvedl Georg Harer, Co-CEO Bybit EU.
Tyto země potvrzují, že malé státy se mohou díky své regulační pružnosti stát významnými uzly v rámci globální kryptoekonomiky. Menší počet obyvatel Litvy, Estonska a Irska sice znamená, že objemy domácích transakcí jsou omezené, jejich regulační rámce však přitahují burzy a fintechové společnosti, které obsluhují mnohem větší trhy.
Západní Evropa staví na dlouhodobosti, ne na módních trendech
Západní Evropa začleňuje kryptoměny do zavedených finančních systémů prostřednictvím politik, infrastruktury a inovací. Region vykazuje silnou shodu mezi veřejnými zájmy, důvěrou institucí a připraveností politik, přičemž velké ekonomiky, jako Německo a Francie, již vykazují zřetelné známky tohoto trendu.
Švýcarsko je podle zprávy v západní Evropě nejkomplexněji připraveným státem z hlediska struktury adopce kryptoměn. Může se pochlubit špičkovou infrastrukturou, silným regulačním rámcem nezávislým na EHP a výjimečnou kulturní legitimností, kterou doplňuje celosvětově respektovaný finanční systém.
Vedle Švýcarska představuje Nizozemsko typický příklad centra řízeného institucemi, které využívá propracovanou regulaci a vysokou informovanost veřejnosti. Nizozemsko vykazuje nejvyšší míru zájmu veřejnosti o kryptoměny na světě, což podporuje digitálně zdatná spotřebitelská základna a progresivní platební poskytovatelé.
Plné zavedení nařízení MiCAR v roce 2026 upevní pozici Evropy jako globálního tvůrce regulačních standardů, posílí centra, která se řídí předpisy, a jasněji vymezí cesty pro institucionální investice.
Úplná analýza je k dispozici ve zprávě Bybit x DL Research World Crypto Rankings Report .
Toto WCR připravila společnost DL Research jako zcela nezávislý redakční a analytický materiál. Informace vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a mohou být bez předchozího upozornění aktualizována. Tato zpráva a žebříčky mají pouze informativní charakter a nepředstavují investiční, finanční, obchodní ani právní poradenství. Čtenáři a obchodníci by měli před jakýmkoli rozhodnutím provést vlastní průzkum, poradit se s kvalifikovanými poradci a zajistit soulad s platnými právními předpisy.
#Bybit / #CryptoArk / #IMakeIt / #WCR2025
O společnosti Bybit EU
Bybit EU GmbH je rakouská společnost, která prostřednictvím platformy Bybit.eu obsluhuje zákazníky v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP*) s výjimkou Malty. Společnost Bybit EU GmbH, licencovaný poskytovatel služeb kryptoaktiv (CASP) podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR), nabízí plně regulované služby v souladu s evropskými pravidly na ochranu investorů a zajištění integrity trhu, včetně úschovy kryptoaktiv, směnárenských služeb, produktů s odměnami a dalších služeb.
Bybit EU GmbH je licencovaným poskytovatelem služeb kryptoaktiv podle nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCAR) a je oprávněna nabízet obyvatelům Evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Malty) následující služby:úschovu a správu kryptoaktiv jménem klientů;směnu kryptoaktiv za peněžní prostředky;směnu kryptoaktiv za jiná kryptoaktiva;umisťování kryptoaktiv;poskytování převodních služeb kryptoaktiv jménem klientů.
Bybit EU GmbH není provozovatelem obchodní platformy pro kryptoaktiva ani neposkytuje investiční poradenství.
Kontakt pro média: press@bybit.com
Upozornění: Tato tisková zpráva slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje investiční doporučení ani nabídku ke koupi či prodeji digitálních aktiv. Uvedené produkty a služby podléhají příslušným zákonům a předpisům v daných jurisdikcích a nemusí být dostupné ve všech regionech.
O společnosti DL Research
DL Research je výzkumnou divizí společnosti DL News a sesterskou společností firmy DefiLlama. Klientům poskytuje zakázkové zprávy, analýzy, hloubkové studie a propagační kampaně zaměřené na oblast digitálních aktiv.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2842548/Bybit_x_DL_Research_World_Crypto_Rankings_Europe_s_Small_States.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2723256/5665016/Bybit_Europe_Logo.jpg