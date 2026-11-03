Zpráva G2A.COM a Newzoo: 73 % hráčů čeká na slevy častěji než v minulosti

Autor:
  10:00
Sledovat Metro na Googlu

Amsterdam 3. listopadu 2026 (PROTEXT) - Podle nové studie společnosti G2A.COM, největšího světového online tržiště s digitální zábavou, a analytické společnosti Newzoo považuje 73 % aktivních hráčů prémiových PC a konzolových her novinky v době vydání za předražené a s nákupem raději čeká na pokles ceny. Zpráva s názvem Game purchasing behavior in an era of choice, vycházející z odpovědí více než 6000 respondentů, podrobně analyzuje, jak se hráči rozhodují při rostoucích cenách her, jak vnímají slevy, jak předplatné ovlivňuje jejich nákupní chování a jakou roli hrají různé možnosti pořízení her. Výsledky zároveň ukazují širší proměnu herního trhu, na kterém hráči stále více zohledňují nejen cenu, ale také pohodlí, dostupnost a možnost výběru mezi různými prodejními kanály.

Průzkumu společnosti Newzoo se zúčastnilo 6 166 respondentů z Velké Británie, USA, Německa, Polska, Brazílie a Saúdské Arábie. Respondenti byli definováni jako aktivní hráči na PC nebo konzolích ve věku 18 až 55 let, kteří si během uplynulého roku zakoupili nebo zahráli alespoň jednu hru kategorie AAA či AA. Data byla vážena na základě studie Global Gamer Study společnosti Newzoo tak, aby odpovídala věkovému a genderovému složení hráčské populace v jednotlivých regionech.

Hlavní zjištění studie:

  • Kdy se sleva stává skutečně výhodnou: Hráči prémiových titulů v průměru považují cenu hry za přijatelnou při slevě kolem 29 %. Sleva ve výši přibližně 45 % je pro ně již skutečně výhodnou nabídkou. Při zlevnění o zhruba 70 % však někteří začínají pochybovat o kvalitě či aktuálnosti dané hry.
  • Čekání na slevy se stává běžnou součástí nákupního rozhodování: Celkem 45 % respondentů odkládá nákup her v očekávání slev nebo poklesu cen. Naopak 37 % využívá předobjednávkové nabídky či časné slevy před vydáním hry nebo během prvního měsíce po uvedení na trh.
  • První měsíc po vydání už není rozhodující: Celkem 58 % respondentů si hry pořizuje až více než měsíc po jejich vydání, přičemž 36 % všech nákupů se uskuteční dokonce více než šest měsíců od uvedení hry na trh.
  • Předplatné mění nákupní a výdajové návyky hráčů: Zatímco 44 % uživatelů prémiových předplatitelských služeb uvádí, že od aktivace předplatného nakupuje méně jednotlivých her, 54 % říká, že s předplatným celkově utrácí za hry více.
  • Hráči více utrácejí za dodatečný obsah a předplatné: Napříč sledovanými trhy vydávají hráči prémiových titulů za hry, předplatné a doplňkový obsah v průměru 368 dolarů ročně. Zároveň je u nich až o 36 % vyšší pravděpodobnost, že si dokoupí dodatečný obsah ke hrám dostupným prostřednictvím předplatného než ke hrám, které si samostatně zakoupili.
  • Vedle oficiálních obchodů získávají na významu alternativní prodejní kanály. Přestože hráči při vyhledávání her nejčastěji využívají oficiální digitální obchody, důležitou roli hrají také alternativní možnosti nákupu, včetně online tržišť třetích stran (24 %) a autorizovaných prodejců (16 %). Ty přispívají k cenové konkurenci a rozšiřují přístup ke specifickému digitálnímu obsahu, méně dostupným nabídkám i širším možnostem nákupu.

“Dnešní hráči přistupují k nákupům stále promyšleněji. Nejde jim pouze o nejnižší cenu, ale také o to, kdy, kde a jak hru pořídí. Při rozhodování zohledňují pohodlí, dostupnost i možnost výběru. Náš výzkum ukazuje, proč je rozmanité prostředí digitálního obchodu tak důležité. Různé prodejní kanály odpovídají na odlišné potřeby zákazníků a možnost svobodně si vybrat z více alternativ bude pro budoucnost herního trhu zásadní,” uvedla Katarzyna Jakubiec, Chief Business Officer společnosti G2A.COM.

„Z dat vyplývá, že obchodní životní cyklus hry jejím vydáním teprve začíná, nikoliv končí,“ uvedl Alexis Pamboris, Research Director společnosti Newzoo. „Vzhledem k tomu, že téměř 60 % nákupů probíhá až po vydání hry, musí vydavatelé přemýšlet o dlouhodobých strategiích monetizace, které přesahují první týden či měsíc prodeje. Předplatné a časově omezené slevy nesnižují automaticky příjmy. Naopak představují důležité nástroje, které pomáhají hráčům objevovat nové tituly, udržují jejich zájem a podporují celkové výdaje za hry.“

Kompletní zpráva ke stažení: odkaz na studii

 

O společnosti G2A.COM

G2A.COM je největší světové online tržiště s digitální zábavou, které využívá více než 35 milionů uživatelů ze 180 zemí. V roce 2025 zaznamenalo více než 200 milionů návštěv. Jako brána do světa digitální zábavy a dynamicky se rozvíjejícího digitálního ekosystému nabízí G2A.COM přístup k více než 125 000 digitálním nabídkám od prodejců z celého světa. Patří mezi ně hry, rozšíření (DLC), herní předměty, dárkové karty, předplatné, software i e-learningové produkty. G2A.COM klade důraz na dodržování regulatorních požadavků a již více než deset let prochází audity společnosti Deloitte. Patří mezi přední společnosti v oblasti online bezpečnosti a získala prestižní americké ocenění CNP Award, které obdržely také společnosti jako Microsoft či PayPal. Dnes představuje důležitý distribuční kanál pro renomované globální značky a díky své škálovatelné infrastruktuře podporuje další rozvoj e-commerce prostřednictvím agentní umělé inteligence a mezinárodních fúzí a akvizic. Tím dále posiluje svou roli brány k novým zážitkům v digitálním světě – Gate 2 Adventure.

O společnosti Newzoo Research

Společnost Newzoo má téměř 20 let zkušeností s analýzou herního trhu. Poskytuje prakticky využitelné poznatky a data o zapojení hráčů a tržbách jednotlivých titulů, výzkumy hráčského chování, odhady velikosti trhu, prognózy i analýzy digitálních obchodů. Pomáhá tak firmám přijímat strategická a operativní rozhodnutí v průběhu celého životního cyklu her.Společnosti Newzoo důvěřují přední světoví herní vývojáři, vydavatelé, investoři i média. Je široce uznávána jako jeden z klíčových zdrojů informací o globálním trhu PC a konzolových her.

www.newzoo.com

 

Zdroj: G2A.COM

https://www.g2a.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59837.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Liberecký kraj investuje miliony korun do obnovy sportovišť u svých škol

ilustrační snímek

Miliony korun investuje Liberecký kraj do obnovy sportovišť u svých škol a domovů mládeže. Cílem je zlepšit podmínky pro sportování studentů i veřejnosti,...

4. listopadu 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Strach o mladou ženu. Zmiňovala zazděné lidi i únos, měla zvláštní prsten

Osmadvacetiletá žena zaměstnala plzeňské strážníky. Tvrdila, že jsou v sochách...

Strach o zdraví mladé ženy měli strážníci v Plzni. Žena jim na vlakovém nádraží tvrdila, že jsou v sochách zazdění lidé a ona cítí jejich duše. Mluvila také o únosu do Německa či o mučení. Jak se...

4. listopadu 2026  13:22

Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Starosta Tomáš Jirsa

Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může...

4. listopadu 2026  13:22

Nová léčba nádorů mozku může změnit prognózu pacientů a oddálit chemoterapii

4. listopadu 2026  13:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společnou vstupenku do muzeí a galerií loni na Vysočině využilo přes 4000 lidí

ilustrační snímek

Na společnou vstupenku loni do krajských muzeí a galerií na Vysočině přišlo 4274 lidí. Kraj nabízí společné vstupenky od roku 2008, mají platnost 24 měsíců. Za...

4. listopadu 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Ve výstavním pavilonu v Kopřivnici je závodní Tatra 603-2 B5 z roku 1967

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku je k vidění závodní vůz Tatra 603-2 B5 z roku 1967. Doplnil černou limuzínu Tatra 2-603 z...

4. listopadu 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Tramvaj místo diskotéky. Senioři rozjeli pořádný rave, DJ jim hrál přímo na kolejích

Pařba v tramvaji

Kdo říká, že po šedesátce už člověk patří maximálně do lázní nebo na zahrádku? Ve Vídni na to mají jiný názor. Tamní dopravní podnik proměnil tramvaj v pojízdnou diskotéku pro lidi starší 66 let....

4. listopadu 2026  12:54

Lávku přes Sázavu kvůli havarijnímu stavu zavřeli. Postavili ji přitom teprve před 11 lety

Cyklistická lávka přes řeku Sázavu u Zbořeného Kostelce na Benešovsku....

Středočeský kraj nechal uzavřít lávku pro pěší a cyklisty přes Sázavu u obce Zbořený Kostelec na Benešovsku. Kraj tak rozhodl na základě diagnostického průzkumu, který zjistil poškození dřevěných...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop

Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Běžně nedostupní vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zloděje hryzalo černé svědomí, ukradené elektrokolo dovezl policistům

Muže v Kopřivnici zaujalo zaparkované elektrokolo, tak je ukradl. Druhý den se...

Krádež elektrokola za sto tisíc korun vyšetřovali minulý týden policisté v Kopřivnici. Průběh činu i identitu zloděje odhalila bezpečnostní kamera. K jejich překvapení se pachatel druhý den objevil...

4. listopadu 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

VIDEO: Bagrista dvoutunovou lžící rypadla zažehl zapalovač, je oficiální rekordman

Neobvyklý výkon se podařil na první pokus a byl zapsán do České databanky...

Parádní kousek se povedl Lukášovi Chlumskému z Litvínova. Lžící přibližně padesátitunového pásového rypadla zažehl malý plastový piezoelektrický zapalovač. Neobvyklý výkon se mu podařil na první...

4. listopadu 2026  12:52

LEPAS představuje portfolio vozidel NEV před vstupem na český trh v roce 2027

4. listopadu 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.