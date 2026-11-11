Zpráva o udržitelnosti skupiny Tipsport za rok 2025

Nechtěli jsme ale vytvořit jen další formální ESG dokument. Zpráva na konkrétních datech ukazuje, jak skupina přemýšlí o odpovědnosti v regulovaném odvětví: od ochrany klientů a zodpovědného hraní přes zaměstnance, kybernetickou bezpečnost a dopady vlastního provozu až po filantropii a podporu sportu, vzdělávání a občanské společnosti. Zároveň otevřeně pojmenovává oblasti, ve kterých má Tipsport prostor ke zlepšení. Chtěli jsme také, aby zpráva nebyla určená jen odborníkům na ESG. Připravovali jsme ji tak, aby se v ní mohl zorientovat každý, koho zajímá, jak Tipsport podniká, jaké má jeho činnost dopady a kam se chce skupina dál posouvat.
„Úspěch firmy jde měřit různě. Obratem, tržním podílem nebo hospodářskými výsledky. Čím je ale firma větší, tím větší je i její vliv na okolí. Naše rozhodnutí mají konkrétní dopady a je správné o nich mluvit. Proto vznikla tahle zpráva,“ říká Vratislav Randa, předseda představenstva skupiny Tipsport.
Několik zajímavých údajů ze zprávy:
- V roce 2025 si klienti 457.051krát aktivovali dobrovolnou krátkou pauzu od hraní, kterou Tipsport nabízí nad rámec zákona.
- Více než 98 % IT infrastruktury je zapojeno do centrálního bezpečnostního dohledu a 100 % kritických systémů je pod bezpečnostním monitoringem.
- Skupina poprvé jednotně spočítala své emise Scope 1 a 2. Za rok 2025 činily 1556,6 tuny CO2e a do roku 2027 je chce snížit o 30 %.
- Česká a slovenská nadace rozdělily v roce 2025 77 milionů korun mezi 200 veřejně prospěšných projektů.
- A zpráva ukazuje i to, co zatím není ideální. Cirkulární audit berounské centrály například zjistil, že 87,6 % jejího odpadu tvořil směsný komunální odpad.
„Udržitelnost je součástí našeho podnikání. Vychází z toho, jakou firmou chceme být a na jakých hodnotách dlouhodobě stavíme,“ říká ESG manažer Martin Šlapák. Skupina při stanovování priorit pracovala s principem dvojí materiality a hodnotila jak své dopady na lidi, společnost a životní prostředí, tak rizika a příležitosti, které mohou ovlivňovat samotný byznys.
Celou Zprávu o udržitelnosti 2025 najdete zde: https://tipsport.brandcloud.pro/link/ryHAh8u9
Zdroj: Tipsport
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60016.