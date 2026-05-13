Zpravodaj/zpravodajka krajské redakce ČTK v Ústí nad Labem

Pokud máte zájem o práci v dynamickém prostředí národní zpravodajské agentury, kde budete přinášet spolehlivý a nezávislý informační servis širokému spektru médií i dalším institucím, je tato pozice právě pro Vás.
Co vás čeká:
• budete pracovat v ústecké redakci s výjezdy po celém kraji, sledovat aktuální dění, zjišťovat informace od relevantních zdrojů a psát o událostech v kraji
• budete navazovat, pěstovat a rozvíjet své novinářské kontakty
• budete analyzovat, ověřovat a zpracovávat informace z různých zdrojů
• budete do veřejné sféry uvádět důležitá témata a zjištění
• budete spolupracovat se zkušenou a ochotnou kolegyní
• budete dodržovat standardy novinářské etiky a zásad objektivity a vyváženosti
• budete přispívat nápady na témata pro zpravodajský servis
Co požadujeme:
• vysokoškolské nebo VOŠ vzdělání nejlépe humanitního či ekonomického zaměření
• novinářská praxe výhodou
• přehled o dění v kraji
• vynikající písemnou komunikaci, stylistické a tvůrčí dovednosti
• výbornou znalost českého jazyka
• schopnost pracovat pod tlakem, samostatně i v týmu
• ochotu pracovat v pravidelných víkendových službách
• spolehlivost a pečlivost
• řidičský průkaz a využití soukromého auta je podmínkou
Co nabízíme:
• zaměstnanecká smlouva na plný úvazek - zástup za rodičovskou dovolenou
• profesionální pracovní zázemí ve stabilní a prestižní firmě
• základní měsíční mzdu 40.000 – 45.000 Kč + příplatky
• stravné ve výši 129 Kč za odpracovaný den
• telefon a laptop s mobilním připojením
• možnost osobního a profesního rozvoje v rámci redakce, kurzy Akademie ČTK
• neformální prostředí a přátelský kolektiv
• pět týdnů dovolené
• multisport karta za zvýhodněnou cenu (po uplynutí zkušební doby)
• teambuildingové aktivity
• příspěvek na vzdělávání a jazykové kurzy, příspěvek na penzijní připojištění
• příležitost spolupracovat s týmem zkušených novinářů
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, zašlete motivační dopis a CV na adresu sekr@ctk.cz do 7. 6. 2026.
Vybrané uchazeče pozveme na první kolo výběrového řízení do sídla ČTK v Praze v následujících týdnech. Předpokládaný nástup od srpna 2026.
Zdroj: ČTK
PROTEXT