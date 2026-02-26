Ztracený básník Hradešínské ulice konečně promluví česky

Autor:
  10:30
Praha 26. února 2026 (PROTEXT) - Po více než osmdesáti letech má hlas mladého pražského básníka Hanse Wernera Kolbena šanci znovu zaznít. Připravovaná dvojjazyčná sbírka poezie To těžké odvane představí vůbec poprvé knižní vydání českých překladů jeho básní. Vydání knihy nyní podporuje veřejná sbírka na crowdfundingové platformě HitHit.

Básník z domu v Hradešínské ulici

V jedné z vil v Hradešínské ulici na pražských Vinohradech žila rodina průmyslníka a vizionáře Emila Kolbena, zakladatele ČKD, přezdívaného "český Edison". Zde vyrůstal i jeho vnuk Hans Werner Kolben, tichý a talentovaný mladík, milovník klasické poezie.

V srpnu 1942 byl v Praze zatčen gestapem, pravděpodobně na udání bývalého spolužáka, protože neměl na oděvu Davidovu hvězdu, tehdy povinné označení Židů. Byl deportován do Terezína, kde pokračoval v psaní básní. V září 1944 byl odeslán transportem do Osvětimi a v únoru 1945 zemřel na tyfus v koncentračním táboře Kaufering. Bylo mu pouhých třiadvacet let.

Jeho verše však přežily - a nyní mají poprvé VYJÍT i česky.

 

Dvojjazyčná kniha po osmdesáti letech

Připravovaná sbírka To těžké odvane nabídne originální německé texty i jejich český překlad. Projekt inicioval nakladatel Petr Dvořák, vydavatel se sídle rovněž v Hradešínské ulici.

"Můj vztah k Hansi Wernerovi je vlastně jednoduchý. Kdyby se nestalo to, co se stalo, tak bychom byli sousedé z jedné ulice," říká Dvořák. "O vydání té sbírky usiluji, protože jeho poezie v Česku nikdy knižně nevyšla."

Překladu se ujala Helena Zábranská, pro kterou představovala práce na textech silný osobní závazek. "Ty verše působí velmi vyzrále. Autor v nich zachycuje každodennost terezínského ghetta v obrazech, které mají až snovou kvalitu," uvádí překladatelka.

 

Hradešínská edice: společná střecha zapomenutých hlasů

Kniha vyjde v rámci Hradešínské edice, pojmenované podle tiché vinohradské ulice lemované vilami. Právě zde žili a psali autoři, jejichž díla často neměla možnost zaznít kvůli historickým okolnostem.

Edice se proto stává symbolickou společnou střechou pro umlčené či zapomenuté autory. Připomíná, že jména ulic se mohou měnit, ale jména lidí zůstávají - a literatura je dokáže uchovat.

 

Výzva pro veřejnost

Aby kniha mohla vzniknout, běží nyní crowdfundingová kampaň na platformě HitHit. Podporovatelé si mohou sbírku předplatit nebo získat speciální odměny spojené s jejím vydáním.

"Teď to můžeme změnit. Pomozte nám, prosím, vrátit tohoto básníka tam, kam patří - domů," uzavírá Petr Dvořák.

 

Základní informace o projektu

 

 

Zdroj: Hradešínská edice

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.