Ztracený básník Hradešínské ulice konečně promluví česky

Básník z domu v Hradešínské ulici
V jedné z vil v Hradešínské ulici na pražských Vinohradech žila rodina průmyslníka a vizionáře Emila Kolbena, zakladatele ČKD, přezdívaného "český Edison". Zde vyrůstal i jeho vnuk Hans Werner Kolben, tichý a talentovaný mladík, milovník klasické poezie.
V srpnu 1942 byl v Praze zatčen gestapem, pravděpodobně na udání bývalého spolužáka, protože neměl na oděvu Davidovu hvězdu, tehdy povinné označení Židů. Byl deportován do Terezína, kde pokračoval v psaní básní. V září 1944 byl odeslán transportem do Osvětimi a v únoru 1945 zemřel na tyfus v koncentračním táboře Kaufering. Bylo mu pouhých třiadvacet let.
Jeho verše však přežily - a nyní mají poprvé VYJÍT i česky.
Dvojjazyčná kniha po osmdesáti letech
Připravovaná sbírka To těžké odvane nabídne originální německé texty i jejich český překlad. Projekt inicioval nakladatel Petr Dvořák, vydavatel se sídle rovněž v Hradešínské ulici.
"Můj vztah k Hansi Wernerovi je vlastně jednoduchý. Kdyby se nestalo to, co se stalo, tak bychom byli sousedé z jedné ulice," říká Dvořák. "O vydání té sbírky usiluji, protože jeho poezie v Česku nikdy knižně nevyšla."
Překladu se ujala Helena Zábranská, pro kterou představovala práce na textech silný osobní závazek. "Ty verše působí velmi vyzrále. Autor v nich zachycuje každodennost terezínského ghetta v obrazech, které mají až snovou kvalitu," uvádí překladatelka.
Hradešínská edice: společná střecha zapomenutých hlasů
Kniha vyjde v rámci Hradešínské edice, pojmenované podle tiché vinohradské ulice lemované vilami. Právě zde žili a psali autoři, jejichž díla často neměla možnost zaznít kvůli historickým okolnostem.
Edice se proto stává symbolickou společnou střechou pro umlčené či zapomenuté autory. Připomíná, že jména ulic se mohou měnit, ale jména lidí zůstávají - a literatura je dokáže uchovat.
Výzva pro veřejnost
Aby kniha mohla vzniknout, běží nyní crowdfundingová kampaň na platformě HitHit. Podporovatelé si mohou sbírku předplatit nebo získat speciální odměny spojené s jejím vydáním.
"Teď to můžeme změnit. Pomozte nám, prosím, vrátit tohoto básníka tam, kam patří - domů," uzavírá Petr Dvořák.
Základní informace o projektu
- Název knihy: To těžké odvane
- https://hradesinskaedice.cz/knihy/to-tezke-odvane/
- Autor: Hans Werner Kolben
- Překlad: Helena Zábranská
- Vydavatel: Hradešínská edice www.hradesinskaedice.cz
- Forma: dvojjazyčné vydání (němčina / čeština)
- Financování: crowdfundingová kampaň na HitHit
- https://www.hithit.com/cs/project/13347/budte-u-vydani-poezie-ktera-by-bez-vas-nevysla
- Videoreportáž: https://www.youtube.com/watch?v=TXA_wbR3T8o
- Fotogalerie: https://www.uschovna.cz/zasilka/UQ8J7J2NYDZ74XF9-3BH/
Zdroj: Hradešínská edice