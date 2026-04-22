Ztrácíte se v nemocnici? Češi chtějí zdravotnictví, ve kterém se dá vyznat

Představte si, že jdete na důležité vyšetření nebo jste zranění, ale nevíte, kde najít recepci, výtah nebo správné patro. V nemocnicích se denně ztrácejí tisíce lidí, což zvyšuje jejich stres a výrazně zatěžuje zdravotnický personál.
Výzkumně-designérský projekt Správným směrem, který iniciovala a realizuje organizace Czechdesign ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, si klade za cíl tuto situaci změnit. Za účasti odborníků na design služeb, psychologii a přístupnost vzniká nový navigační systém šitý na míru skutečným potřebám pacientů, personálu a složitým zdravotnickým areálům.
„Bloudění po nemocnici je mnohem víc než drobná nepříjemnost. Pro někoho může znamenat zmeškané vyšetření, pro jiného obrovský stres. Design přitom umí tyto problémy velmi účinně řešit – pokud s ním veřejné instituce pracují systémově, s respektem k lidem,“ říká Ladislava Zbiejczuk Suchá, socioložka a výzkumnice z Masarykovy univerzity.
Nemocnice jako bludiště
Data z výzkumů ukazují, že:
- Každý druhý pacient má potíže s orientací v nemocnici (výzkum Masarykovy univerzity a Czechdesign, 2024).
- Pacienti tráví hledáním správného místa i trojnásobně více času, než by bylo nutné.
„Design ve zdravotnictví hraje zatím překvapivě malou roli. Projekt Správným směrem to mění. Ve spolupráci s nemocnicemi, designéry, výzkumníky, ale třeba i odborníky na mapy vzniká nový orientační systém šitý na míru reálným potřebám bloudících pacientů i zaměstnanců nemocnic. Na rozdíl od běžných přístupů nejde jen o vizuální stránku značení, ale o celkový systém – provázaný, srozumitelný a navržený s důrazem na reálné potřeby uživatelů,“ popisuje Michaela Holubec Birtusová, projektová manažerka a designérka služeb z Czechdesignu.
Do návrhu se zapojili špičkoví designéři i německé studio
Orientační systémy v projektu navrhovali a testovali špičkoví čeští designéři a grafická studia specializující se na wayfinding (navigaci), která mají zkušenosti z veřejného prostoru nebo dopravy – Roman Černohous, Toman Design, Bohumil Vašák a Petr Štěpán. Do projektu se zároveň zapojilo i německé studio Gourdin, známé svou prací na orientačních systémech pro řadu významných institucí v Německu i dalších zemích.
Designérské týmy pracovaly metodou tzv. kreativního dialogu, která umožňuje postupné zpřesňování zadání na základě podnětů všech zúčastněných stran. Každá fáze návrhu byla podrobena testování, designéři tak mohli flexibilně reagovat na podklady z výzkumu. Díky tomuto přístupu vzniká návrh v úzkém a otevřeném dialogu, což pomáhá maximálně porozumět potřebám cílových skupin a přiblížit design optimálnímu řešení.
„Design není jen o tom, jak věci vypadají. Dobrý design v tomto případě pomáhá lidem najít cestu – a v nemocnici to může znamenat zásadní rozdíl,“ dodává Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu a iniciátorka projektu.
Eye-tracking, rozhovory i audit značení
Výzkumné týmy sledují chování pacientů pomocí eye-trackingu, realizují hloubkové rozhovory se zdravotníky i pacienty a mapují jejich pohyb v prostoru. Součástí výzkumu jsou také expertní průchody a analýza stávajícího značení. Důraz je přitom kladen na různé skupiny uživatelů – seniory, pacienty se zdravotním omezením i cizince.
Navrhovaný systém řeší orientaci v celém areálu nemocnice, uvnitř budov i částečně v online prostředí. Klíčovou roli ale hraje fyzický orientační systém – tedy značení v reálném prostoru, které umožňuje pacientům najít cestu i bez využití digitálních technologií.
První testování proběhlo v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. V roce 2025 se projekt rozšířil do Fakultní nemocnice Bulovka, jednoho z nejsložitějších nemocničních areálů v Česku.
Nový orientační systém, který vznikl na základě důkladného testování a ověření v praxi, byl také implementován v novém pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně, otevřeném v dubnu 2026.
Metodika pro celou Českou republiku
Na základě výzkumného projektu, podpořeného Technologickou agenturou ČR, vzniká srozumitelná metodika, kterou budou moci využít nemocnice napříč republikou. Po schválení Ministerstvem zdravotnictví ČR vyjde ve druhé polovině roku 2026 a nabídne konkrétní nástroje pro zlepšení orientace v areálech i budovách zdravotnických zařízení.
O projektu se veřejnost bude moci dozvědět více prostřednictvím venkovní výstavy, která proběhne od 14. května do 10. června 2026 na Palackého náměstí v Praze před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR. Součástí bude i doprovodný program.
Zdroj: Czechdesign