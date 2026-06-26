ZTT na Intersolar Europe 2026: sílu průmyslu pohání budoucnost s nízkými emisemi uhlíku

Společnost Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) se na veletrhu Intersolar Europe (stánek C3.480) vrací v plné síle a představuje své klíčové technologie pokrývající celý průmyslový řetězec, od fotovoltaiky přes skladování energie až po vodík, doplněné o vyspělá systémová řešení a osvědčené zkušenosti s realizací projektů na celém světě. Díky přizpůsobitelným, vysoce spolehlivým a v praxi ověřeným integrovaným řešením „Nová energie +" předvádí ZTT svou komplexní sílu a zároveň společně s ostatními hledá nové cesty pro globální přechod k nízkouhlíkové energetice.
V den zahájení výstavy předvedla společnost ZTT pět po sobě jdoucích odborných úvodních prezentací, které se týkaly pěti strategických oblastí: energetické infrastruktury, fotovoltaických mikrosítí, inovací v oblasti skladování energie, propojení s ekologickým vodíkem a udržitelného rozvoje v rámci ESG (odpovědného podnikání). Tyto prezentace poskytly ucelený přehled o nejmodernějším technologickém pokroku společnosti a o reálných postupech při globálním nasazování těchto technologií.
Přímo na místě podepsala ZTT objednávky na skříně pro skladování energie pro komerční a průmyslové účely se dvěma maďarskými zákazníky. Díky využití distribučních kanálů a projektových zdrojů dvou místních energetických podniků je společnost připravena rychle rozjet regionální projekty v oblasti skladování energie pro komerční a průmyslové účely, čímž dále posílí svou pozici na místním trhu koncových uživatelů. To vytváří pevný základ pro následné dodávky v sériích a dlouhodobou hlubokou spolupráci, přičemž se zároveň postupně rozšiřuje tržní podíl a vliv v regionálním odvětví skladování energie.
Během celé výstavy společnost ZTT realizovala na evropském trhu komplexní strategii, která přinesla hmatatelné výsledky na několika frontách:
- Partnerství v oblasti distribuce systémů pro skladování energie s místním evropským energetickým podnikem, které stanovilo nový standard pro čínsko-evropskou spolupráci v odvětví skladování energie;
- Dlouhodobá rámcová smlouva s největším bulharským dodavatelem rozvodných stanic typu EPC (energetických služeb se zárukou), která dále upevnila její tržní pozici ve východní Evropě;
- Memoranda o porozumění týkající se produktů pro skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru s evropskou EPC společností a její dceřinou společností, jakož i s mezinárodní energetickou firmou, která položí základy pro budoucí hlubokou spolupráci.
Zdroj: ZTT