Česká značka superprémiových krmiv pro domácí mazlíčky Brit představila Brituál, společný ranní a večerní rituál péče o psí zuby s novým pamlskem Dog Dental Toothbrush Snacks ve tvaru kartáčku. K tématu péče o psí chrup poskytla ve spolupráci se značkou komentář veterinářka MVDr. Jana Vodvárková.
Většina psů, nejen ti starší
„Všeobecně se ale dá říct, že cca od třetího roku se do určité míry týkají zubní problémy většiny psů, nad osm let už téměř všech,“ říká veterinářka. Nejohroženější jsou pak podle ní malá plemena, u kterých se kvůli menším mezizubním prostorům rychleji usazuje plak.
Co majitelé podceňují
Situace se podle Vodvárkové zlepšuje, přesto zůstávají mezery. U starších psů majitelé často váhají ze strachu z anestezie a mnozí nezvládnou psa naučit čištění zubů. „Daleko častěji se potom upínají k různým dentálním pamlskům či přípravkům,“ upozorňuje, přestože „v rámci prevence je rozhodně nejlepší mechanická očista“. Následky přitom nezůstávají jen v tlamě: „Bakterie jsou zanášeny do dalších orgánů (srdce, ledviny, játra),“ dodává.
Kolik zanedbání stojí
Jednoduché čištění bez extrakce vychází podle veterinářky v řádu nižších tisíc korun, komplikované zákroky s vícenásobnou extrakcí u specialisty mohou vyjít „i na nižší desetitisíce“.
Jak na prevenci
Základem je pravidelná kontrola tlamy a čištění vhodným kartáčkem a pastou „minimálně dvakrát týdně, ideálně však zhruba čtyřikrát“. Dentální pamlsky a hračky jsou podle ní doplňkem. Nevhodné jsou naopak příliš tvrdé předměty, například parůžky nebo tenisáky.
Kdy k veterináři
Majitel by měl chrup kontrolovat pravidelně, veterinář minimálně jednou ročně. Varovnými signály jsou zápach z tlamy, změna barvy zubů, zubní kámen, zarudlá či ustupující dáseň nebo viklající se zub. Při zlomenině zubu, kterou může prozradit neochota kousat na jedné straně nebo odmítání tvrdé stravy, doporučuje veterinářka vyhledat lékaře co nejdříve.
Zdroj: AMI Communications
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60237.