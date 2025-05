Zumtobel posouvá hranice tradičního nakupování

Společnosti Zumtobel, 4DMagic a Kochstrasse – tři lídři ve svých oborech – vyvíjejí pro majitele kamenných prodejen integrované řešení označované jako New Retail (https://new-retail.solutions). To přináší do klasického prodeje inteligentní algoritmy známé z internetových obchodů a sociálních sítí. V rámci řešení New Retail se spojují zkušenosti firem zabývajících se osvětlováním a light designem, neuromarketingem a reklamními panely v obchodech. Základem systému je chytrá kamera, která odhadne, jaký typ zákazníka před zbožím stojí – konkrétně jeho či její pohlaví, přibližný věk a aktuální náladu. K tomu se přidají informace o aktuálním počasí a denní hodině.

Podle kombinace těchto informací pak systém může například zobrazit personalizovanou reklamu na displeji nebo cíleně nasvítit to zboží, o které by mohl mít zákazník větší zájem. Každý zákazník tak získá v obchodě personalizovaný zážitek vyhovující jeho aktuálním potřebám, který dalece přesahuje samotnou nabídku produktů. To pak vede k vyšší dávce dopaminu v mozku a poté k ochotnějšímu utrácení peněz.

„Internetové obchody mají oproti těm tradičním velkou výhodu v sofistikovaných algoritmech, které nás podle všeho znají lépe než my sami sebe. Řešení New Retail se snaží zavést podobný systém i do kamenných prodejen,“ říká Roland Gowick, vedoucí globálního oddělení Key Account Retail ve společnosti Zumtobel.

Pokud například do obchodu vstoupí žena středního věku, která se tváří vystresovaně, systém usoudí, že by se jí mohla hodit nová podložka pro cvičení jógy nebo sada uklidňujících čajů. Tyto produkty jí proto nabídne přednostně. A z její následné reakce se dokáže poučit. Vestavěná umělá inteligence se totiž neustále zlepšuje na základě toho, jak se reální zákazníci chovají. Přitom nejsou uchovávány žádné snímky ani osobní údaje a celý systém splňuje přísné požadavky GDPR.

