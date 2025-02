Zúžení D3 u Tábora je minulostí, za posledních pět let se tam stalo přes dvacet nehod

Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP: "Za posledních pět let se na dálnici v tom úseku zúžení stalo 22 dopravních nehod, které byly šetřeny policií. Naprostá většina těch dopravních nehod je srážka s pevnou překážkou, to znamená, nepozornost řidiče znamenala to, že ten řidič najel vlastně do těch zařízení, která tam byla na zabezpečení toho zúžení."

Několik dopravních nehod se v tomto místě stalo srážkou protijedoucích vozidel. Dálnice byla dlouhé roky svedená jen do jednoho směru. Došlo i ke zranění osob.

Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP: "Naprostá většina zavinění je nepozornost těch řidičů, někdy, potom je tam na vině nepřiměřená rychlost, v tom úseku ten řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení, které snižovalo tu rychlost."

Po vyvlastnění se v roce 2024 dokončilo zhruba 400 m silnice. Překážka zmizela a nehodovost klesla.

Václav Kovář, jihočeský koordinátor BESIP: "Předpokládáme, že ten počet těch dopravních nehod v tom úseku půjde dolů, nicméně ten výjezd, který je tam, tak samozřejmě znamená určité zpomalení vozidel, která chtějí odbočovat, a řidič potom by si samozřejmě opět měl dávat pozor na ta vozidla, měl by je respektovat, měl by být ve střehu."

Dopravní expert varuje i před nastavováním navigace nebo telefonováním, které za jízdy může způsobit dopravní nehodu. Na dálnici při rychlosti 130 km v hodině, je brzdná dráha 65 m.

Zdroj: POLAR televize Ostrava