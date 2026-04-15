Zvedněte se z gauče! Běžecký festival rozběhá na začátku května Plzeň

Startovní výstřel Běžeckého festivalu zazní přímo na nádvoří plzeňského pivovaru, který je hrdým klenotem české kultury již od roku 1842. Odtud se pak běžci vydají na krásnou trasu v okolí řek Mže, Radbuzy a Berounky. Proběhnou Štruncovými sady kolem známé fotbalové Doosan Areny a dostanou se zpátky do areálu plzeňského pivovaru.
Na běžce čekají trasy dlouhé 5 a 10 kilometrů, štafety nebo 3kilometrový barevný zážitkový běh. Pro děti jsou připravené Rozběháčkovy dětské závody na 150, 350 a 1050 metrů dle věku narození. A své si tu najdou i fanoušci, kteří přijdou podpořit své kamarády nebo rodinné příslušníky. Zkrátka vybere si tu úplně každý a Běžecký festival je tak ideálním celodenním programem pro rodiny s dětmi, kamarády nebo kolegy z práce.
Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv z dospělých tras, čeká na vás v cíli kovová limitovaná finisherská medaile, která vám nesmí chybět do sbírky. Je totiž unikátní tím, že se točí! Pro děti je připravena dřevěná medaile.
A pokud nemůžete dorazit přímo do Plzně, vyzkoušejte si naši virtuální výzvu, která bude na počest 13. narozenin Rozběháme Česko. I v rámci této výzvy můžete získat krásnou kovovou nebo dřevěnou medaili. A navíc přispějete na chod největší běžecké komunity v České republice.
Součástí závodního dne bude i Běžecké expo, kde si mohou běžci vyzkoušet sportovní boty, oblečení, doplňky nebo se nechat prohlédnout fyzioterapeutem. Také bude k dispozici Mizuno vodičský tým. Takže pokud máte strach, že nezaběhnete závod tak, jak si přejete, stačí se jich držet a oni vám do cíle pomohou.
V rámci Běžeckého festivalu také proběhne MČR Rozběháme Česko, které již historicky Rozběháme Česko organizuje každoročně pro své členy. Pokud byste se i vy chtěli stát členem klubu a získat různé výhody, více informací najdete na webu www.klubrozbehamecesko.cz.
Startovní listina Běžeckého festivalu se rychle plní, proto s přihlášením neváhejte. Registrovat se můžete prostřednictvím webu www.rozbehamecesko.cz
Zdroj: Rozběháme Česko