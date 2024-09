Zvíkovský most zůstane zavřený o tři měsíce déle, dělníci během rekonstrukce narazili na azbest

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Další uzavírku máme na vodním díle Orlík, je to vlastně most přes Vltavu, je to vlastně uzavírka, která již je od dubna, která měla být do 28. září ukončena. Bohužel máme tady úplnou uzavírku této dvojkové komunikace na území obcí Zvíkovského Podhradí a obce Kučeř."

Silniční most dlouhý 253 metrů je v provozu od roku 1967, stavěl se metodou letmé betonáže bez lešení a stojí na třech pilířích. Dokončen byl po napuštění orlické přehrady a silnice je zde zhruba 70 metrů nad hladinou.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Tady se jedná o to, že sice tam spravujeme cirka 310 metrů povrchu, ale vzhledem k problému při provádění stavebních prací, kde se nám tam vyskytl azbest, bude tato úplná uzavírka prodloužena. Bohužel pro naše řidiče by to mělo být snad až do konce roku 2024."

Tento most využívají lidé na cestě z Milevska do Mirotic a také turisté. Kvůli rekonstrukci musí počítat nákladní i osobní doprava s delší objízdnou trasou.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Řidiči jezdí po objízdných trasách, které jsou řádně značeny. Bohužel, samozřejmě to nějaký kilometr navíc, ale bohužel my jsme tady tu komunikaci, respektive tady ten most přes Vltavu museli opravit."

Do mostní konstrukce už zatékalo a chybělo těsnění. Budou se vyměňovat také mostní závěry a zábradlí, nově svodidla oddělí chodník od vozovky. Za tyto práce zaplatí Jihočeský kraj přibližně 90 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava