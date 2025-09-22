Zvýšení nájemného: Pravidla, která by měl znát každý majitel

U nájemních smluv na dobu určitou není jednostranné navýšení možné – změna výše nájmu vyžaduje dohodu obou stran. V praxi se tedy výše nájemného často upravuje až při prodloužení smlouvy, kdy majitel navrhuje nové podmínky pro další období.
Praktickým nástrojem pro pravidelnou valorizaci je tzv. inflační doložka – ta umožňuje automatické navyšování nájemného podle meziroční inflace. Klíčové je, aby byla doložka přesně formulována a aby v ní bylo uvedeno, dle které inflace se řídí.
Zdroj: Ideální nájemce