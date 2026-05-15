Finsko vs. Německo (skupina A, Curych)
Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell (Florida). Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen (Chicago).
|
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Švédsko vs. Kanada (skupina B, Fribourg)
Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.
Dánsko vs. Česko (skupina B, Fribourg)
Česká reprezentace má za sebou úspěšný vstup do šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupili proti nebezpečnému Dánsku, které loni senzačně postoupilo až do semifinále mistrovství světa.
Překvapení se ale naštestí pro Čechy nekonalo. Ve skupině B ve Fribourgu totiž porazili Dány 4:1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou v sobotu Slovinci, utkání začne stejně jako dnes ve 20:20.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Švýcarsko vs. USA (skupina A, Curych)
Společně s českým duelem uzavřel první den šampionátu atraktivní souboj domácího Švýcarska proti výběru z USA.
Reprízu finále MS 2025 zvládli lépe Švýcaři. Domácím zajistili v první třetině dvoubrankový náskok Pius Suter a Sven Andrighetto. Ve 49. minutě snížil Alex Steeves, ale výhru pojistil Ken Jäger. Čvýcarsko tak vyhrálo 3:1.
|
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program a výsledky MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15