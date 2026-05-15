1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Lukáš Karbulka
Sport
Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli, naopak Švédsko podlehlo Kanadě.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Finsko vs. Německo (skupina A, Curych)

Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell (Florida). Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen (Chicago).

Švédsko vs. Kanada (skupina B, Fribourg)

Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.

Dánsko vs. Česko (skupina B, Fribourg)

Česká reprezentace má za sebou úspěšný vstup do šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupili proti nebezpečnému Dánsku, které loni senzačně postoupilo až do semifinále mistrovství světa.

Překvapení se ale naštestí pro Čechy nekonalo. Ve skupině B ve Fribourgu totiž porazili Dány 4:1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou v sobotu Slovinci, utkání začne stejně jako dnes ve 20:20.

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Švýcarsko vs. USA (skupina A, Curych)

Společně s českým duelem uzavřel první den šampionátu atraktivní souboj domácího Švýcarska proti výběru z USA.

Reprízu finále MS 2025 zvládli lépe Švýcaři. Domácím zajistili v první třetině dvoubrankový náskok Pius Suter a Sven Andrighetto. Ve 49. minutě snížil Alex Steeves, ale výhru pojistil Ken Jäger. Čvýcarsko tak vyhrálo 3:1.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program a výsledky MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

