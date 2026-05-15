Finsko vs. Německo (16:20, Curych)
Úvodní odpolední duel nabídne souboj tradičního favorita s nevyzpytatelným Německem. Finský tým vstupuje do šampionátu s ambicemi na medaili a bude chtít potvrdit roli favorita už v prvním utkání.
Německá reprezentace však v posledních letech ukazuje, že dokáže potrápit i nejsilnější soupeře. Němci spoléhají na rychlý přechod do útoku a organizovanou obranu.
|
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Švédsko vs. Kanada (16:20, Fribourg)
Jeden z největších šlágrů úvodního dne obstará souboj Švédska s Kanadou. Javorové listy patří podle bookmakerů k hlavním favoritům turnaje a do Švýcarska přivezly silný tým plný hvězd NHL v čele s mladým kapitánem Macklinem Celebrinim. V sestavě nechybí ani zkušený Sidney Crosby.
Švédové ale tradičně disponují velmi kvalitním výběrem a proti zámořskému gigantovi budou chtít ukázat, že mohou pomýšlet na nejvyšší příčky. Spoléhat budou na tradičně silné přesilovky.
Dánsko vs. Česko (20:20, Fribourg)
Českou reprezentaci čeká večer první vystoupení na letošním šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupí proti nebezpečnému Dánsku, které loni senzačně postoupilo až do semifinále mistrovství světa.
Kapitán Roman Červenka před utkáním varoval před podceněním soupeře a zdůraznil důležitost vstupu do turnaje. Češi budou chtít navázat na únorovou výhru nad Dány (3:2) z olympijského turnaje v Miláně.
Velkou otázkou zůstává také obsazení českého brankoviště. Trenéři zatím neprozradili, zda dostane důvěru Josef Kořenář, či Dominik Pavlát. Třetí brankář – Petr Kváča – je zatím mimo turnajovou soupisku.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Švýcarsko vs. USA (20:20, Curych)
Společně s českým duelem uzavře dnešn program atraktivní souboj domácího Švýcarska proti výběru z USA.
Švýcaři budou chtít potvrdit rostoucí sílu posledních let a před domácími fanoušky úspěšně vstoupit do turnaje. Američané naopak tradičně přijíždějí s mladým a velmi rychlým týmem, který může patřit k černým koňům šampionátu.
|
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program duelů ve skupinách na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15