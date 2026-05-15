1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Lukáš Karbulka
Sport   13:54
Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale mohou těšit také na souboj Švédska s Kanadou nebo na domácí Švýcary, kteří se utkají s USA.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Finsko vs. Německo (16:20, Curych)

Úvodní odpolední duel nabídne souboj tradičního favorita s nevyzpytatelným Německem. Finský tým vstupuje do šampionátu s ambicemi na medaili a bude chtít potvrdit roli favorita už v prvním utkání.

Německá reprezentace však v posledních letech ukazuje, že dokáže potrápit i nejsilnější soupeře. Němci spoléhají na rychlý přechod do útoku a organizovanou obranu.

Švédsko vs. Kanada (16:20, Fribourg)

Jeden z největších šlágrů úvodního dne obstará souboj Švédska s Kanadou. Javorové listy patří podle bookmakerů k hlavním favoritům turnaje a do Švýcarska přivezly silný tým plný hvězd NHL v čele s mladým kapitánem Macklinem Celebrinim. V sestavě nechybí ani zkušený Sidney Crosby.

Švédové ale tradičně disponují velmi kvalitním výběrem a proti zámořskému gigantovi budou chtít ukázat, že mohou pomýšlet na nejvyšší příčky. Spoléhat budou na tradičně silné přesilovky.

Dánsko vs. Česko (20:20, Fribourg)

Českou reprezentaci čeká večer první vystoupení na letošním šampionátu. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastoupí proti nebezpečnému Dánsku, které loni senzačně postoupilo až do semifinále mistrovství světa.

Kapitán Roman Červenka před utkáním varoval před podceněním soupeře a zdůraznil důležitost vstupu do turnaje. Češi budou chtít navázat na únorovou výhru nad Dány (3:2) z olympijského turnaje v Miláně.

Velkou otázkou zůstává také obsazení českého brankoviště. Trenéři zatím neprozradili, zda dostane důvěru Josef Kořenář, či Dominik Pavlát. Třetí brankář – Petr Kváča – je zatím mimo turnajovou soupisku.

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Švýcarsko vs. USA (20:20, Curych)

Společně s českým duelem uzavře dnešn program atraktivní souboj domácího Švýcarska proti výběru z USA.

Švýcaři budou chtít potvrdit rostoucí sílu posledních let a před domácími fanoušky úspěšně vstoupit do turnaje. Američané naopak tradičně přijíždějí s mladým a velmi rychlým týmem, který může patřit k černým koňům šampionátu.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy by znovu měla nabídnout Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program duelů ve skupinách na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  16:31

Kovozoo ve Starém Městě vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Mareše

ilustrační snímek

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Štěpána Mareše. Známý je především díky komiksu Zelený Raoul, který léta...

15. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Galerie ve zlínském zámku představí Čtyřlístek i tvorbu animátora Hejcmana

ilustrační snímek

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku představí známý komiks Čtyřlístek i tvorbu zlínského animátora a režiséra Iva Hejcmana. Galerie připravila výstavy ve...

15. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Cizineckou policii vede bývalý ředitel jihočeské policie Procházka

ilustrační snímek

Ředitelem cizinecké policie se stal Luděk Procházka, jenž byl v čele jihočeské policie. Nahradí Aleše Benedikta, který se stal ředitelem policie na jihu Čech...

15. května 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Hukvaldské slavnosti slibují největší draky v zemi, rytířský turnaj i loutkové divadlo

Šermířská vystoupení patří k oblíbeným záminkám k návštěvám hradu či zámku.

Zažijte na hradě Hukvaldy největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu i loutkové divadlo.

15. května 2026

Na Václavském náměstí byl otevřen nový vstup do stanice metra Muzeum.

vydáno 15. května 2026  15:59

Na Václavském náměstí byl otevřen nový vstup do stanice metra Muzeum.

vydáno 15. května 2026  15:58

Na Václavském náměstí byl otevřen nový vstup do stanice metra Muzeum.

vydáno 15. května 2026  15:58

Zařízení školky zdemolovali dva místní výrostci, není jim ještě ani patnáct

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Překvapivé rozuzlení má případ vloupání do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku z konce dubna. Pachatelé tam tehdy zničili vše, co jim přišlo pod ruku. Navíc ukradli peníze. Policisté nyní...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Trestanci pomůžou při živelních událostech, chystá se dohoda s vězeňskou službou

Vazební věznice Hradec Králové

Karlovarský kraj plánuje využít část trestanců, kteří sedí ve zdejších věznicích, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o...

15. května 2026  15:52

Kočky musely na chirurgii, neodolaly návnadám se zapíchnutými jehlami

Návnadami byly uzeniny, do kterých někdo schoval špendlík či kancelářskou sponu.

Zranit psy a kočky má podle všeho v úmyslu pachatel, který v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku a jeho okolí pohazuje návnady se špendlíky, jehlami či jinými ostrými předměty. Nyní ho hledají...

15. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

