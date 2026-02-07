Pro české fanoušky program odstartuje v 11:30 mužským sjezdem. Na trať se vydá i Jan Zabystřan, který sice nepatří mezi hlavní favority, ale právě v takových závodech může překvapit. Největší pozornost se upírá k Švýcarovi Marcu Odermattovi, jenž patří k absolutní světové špičce.
Ve 13:00 přijde na řadu skiatlon žen v běhu na lyžích. Český tým reprezentuje čtveřice závodnic včetně Kateřiny Janatové, která je dlouhodobě největší domácí nadějí v distančních závodech. Medailová očekávání sice nejsou vysoká, ale boj o co nejlepší umístění slibuje zajímavou podívanou.
Rozlučka Sáblíkové
Silné emoce mohl přinést závod na 3000 metrů v rychlobruslení žen. Od 16:00 se měla představit Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská vítězka, která už dříve oznámila, že po sezoně ukončí kariéru. Kvůli nemoci však tento závod nakonec vynechá.
Poslední olympiáda Sáblíkové má komplikaci, kvůli nemoci 3000 metrů vynechá
