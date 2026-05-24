10. den na MS v hokeji 2026: Nedělní program slibuje atraktivní hokejové bitvy

Lukáš Karbulka
Sport   11:42
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v neděli dalším hracím dnem a ve hře budou důležité body pro boj o čtvrtfinále. Program nabídne čtyři zápasy včetně atraktivního souboje Slovenska s Kanadou nebo bitvy Finska proti Rakousku. Česká reprezentace tentokrát volno využije k odpočinku před závěrem základní skupiny.

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026, Fribourg. Zleva Marek Hrivík ze Slovenska střílející první gól, brankář Jacob Smith z Itálie, Dylan Di Perna z Itálie, Luca Zanatta z Itálie. | foto: ČTK

Program na neděli 24. května. Slovensko čeká Kanada, Lotyši bojují o postup

Desátý hrací den mistrovství světa ve Švýcarsku přinese další důležité zápasy v obou skupinách. Český tým po sobotním federálním derby se Slovenskem tentokrát do akce nezasáhne, fanoušci se ale mohou těšit na několik zajímavých duelů, které výrazně napoví v boji o postup do čtvrtfinále.

Ve večerním programu bude největší pozornost poutat duel Slovenska s Kanadou. Slováci navíc půjdou do utkání bez výraznějšího odpočinku po náročném sobotním souboji s Českem.

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Skupina A (Curych)

16:20 – Lotyšsko vs. Velká Británie

  • Lotyši pokračují v boji o čtvrtfinále a proti outsiderovi skupiny budou jasným favoritem.
  • Velká Británie zatím na turnaji sbírá především zkušenosti a bude se snažit překvapit kvalitnějšího soupeře.
  • Lotyšsko potřebuje potvrdit roli favorita, protože každý bod může být v konečném pořadí klíčový.

20:20 – Finsko vs. Rakousko

  • Finové patří mezi favority turnaje a potřebují potvrdit svou neporazitelnost před play off.
  • Rakousko zatím na šampionátu několikrát ukázalo, že dokáže potrápit i silnější soupeře, nicméně v duelu se Švýcary prohráli 0:9.
  • Očekává se rychlý a bruslivý hokej ve vysokém tempu.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Skupina B (Fribourg)

16:20 – Dánsko vs. Itálie

  • Souboj týmů ze spodních pater tabulky nabídne důležitý boj o záchranu a lepší pozici ve skupině.
  • Dánové budou chtít navázat na bojovné výkony proti silnějším soupeřům.
  • Italové se pokusí překvapit a získat cenné body do tabulky.

20:20 – Kanada vs. Slovensko

  • Šlágr nedělního programu a jeden z nejatraktivnějších duelů dne.
  • Kanada zatím potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů mistrovství světa. Přesto ale v posledním zápasu remizovala s Norskem a utkání tak rozhodla až v prodloužení (6:5pp).
  • Slovensko čeká extrémně náročný program, protože nastoupí jen několik hodin po derby s Českem (2:3).
  • Výsledek může výrazně zamíchat pořadím skupiny B před závěrem základní části.

9. den na MS v hokeji 2026: Česko zvládlo derby Slovenskem, severský souboj skončil překvapením

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20 – 2:6
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20 – 4:0
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20 – 2:4
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20 – 9:0
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20 – 6:2
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20 – 3:1
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20 – 0:3
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20 – 4:0
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20 – 2:3
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20
