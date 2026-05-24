Program na neděli 24. května. Slovensko čeká Kanada, Lotyši bojují o postup
Desátý hrací den mistrovství světa ve Švýcarsku přinese další důležité zápasy v obou skupinách. Český tým po sobotním federálním derby se Slovenskem tentokrát do akce nezasáhne, fanoušci se ale mohou těšit na několik zajímavých duelů, které výrazně napoví v boji o postup do čtvrtfinále.
Ve večerním programu bude největší pozornost poutat duel Slovenska s Kanadou. Slováci navíc půjdou do utkání bez výraznějšího odpočinku po náročném sobotním souboji s Českem.
Skupina A (Curych)
16:20 – Lotyšsko vs. Velká Británie
- Lotyši pokračují v boji o čtvrtfinále a proti outsiderovi skupiny budou jasným favoritem.
- Velká Británie zatím na turnaji sbírá především zkušenosti a bude se snažit překvapit kvalitnějšího soupeře.
- Lotyšsko potřebuje potvrdit roli favorita, protože každý bod může být v konečném pořadí klíčový.
20:20 – Finsko vs. Rakousko
- Finové patří mezi favority turnaje a potřebují potvrdit svou neporazitelnost před play off.
- Rakousko zatím na šampionátu několikrát ukázalo, že dokáže potrápit i silnější soupeře, nicméně v duelu se Švýcary prohráli 0:9.
- Očekává se rychlý a bruslivý hokej ve vysokém tempu.
Skupina B (Fribourg)
16:20 – Dánsko vs. Itálie
- Souboj týmů ze spodních pater tabulky nabídne důležitý boj o záchranu a lepší pozici ve skupině.
- Dánové budou chtít navázat na bojovné výkony proti silnějším soupeřům.
- Italové se pokusí překvapit a získat cenné body do tabulky.
20:20 – Kanada vs. Slovensko
- Šlágr nedělního programu a jeden z nejatraktivnějších duelů dne.
- Kanada zatím potvrzuje roli jednoho z hlavních favoritů mistrovství světa. Přesto ale v posledním zápasu remizovala s Norskem a utkání tak rozhodla až v prodloužení (6:5pp).
- Slovensko čeká extrémně náročný program, protože nastoupí jen několik hodin po derby s Českem (2:3).
- Výsledek může výrazně zamíchat pořadím skupiny B před závěrem základní části.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20 – 2:6
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20 – 4:0
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 2:4
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20 – 9:0
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20 – 6:2
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20 – 3:1
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20 – 0:3
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 4:0
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20 – 2:3
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20 – 2:3
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20