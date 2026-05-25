Program MS v hokeji 2026 – pondělí 25. května
Skupinová fáze MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku míří do finiše a pondělní program nabídne další čtyři důležité zápasy. Ve hře je postup do čtvrtfinále i boj o záchranu mezi elitou. Po dvou dnech odpočinku se také představí čeští hokejisté.
Skupina A – Curych
16:20 – USA vs. Maďarsko
- Američané se pokusí vybojovat ve svém šestém zápase teprve třetí vítězství ve skupině. Obhájci titulu se zatím na šampionátu trápí a ještě nemají ani jistotu postopu do vyřazovacích bojů.
- Maďaři naopak mají jistotu udržení mezi elitou a mohou tak hrát naprosto s klidnou hlavou.
20:20 – Německo vs. Velká Británie
- Němci potřebují potvrdit postupové ambice do play off.
- Britové naopak po tomto turnaji opustí elitní divizi. Na turnaji ještě nezískali ani bod.
Skupina B – Fribourg
16:20 – Česko vs. Norsko
- Český tým má po výhře nad Slovenskem jistotu čtvrtfinále, stále ale bojuje o první dvě místa ve skupině.
- Norové jsou jedním z největších překvapení turnaje. Dokázali potrápit Kanadu (5:6pp.) a naposledy senzačně porazili Švédsko (3:2).
- Pro svěřence Radima Rulíka půjde o velmi důležitý duel před závěrečným soubojem s Kanadou.
20:20 – Slovinsko vs. Itálie
- Večerní duel nabídne přímý souboj týmů ze spodku tabulky. Slovinsku stačí remíza. Italové musí vyhrát v základní hrací době. Zápas rozhodne o tom, kdo setrvá v elitní divizi i pro příští rok.
Zajímavosti dne
- Český tým čeká po Norsku ještě atraktivní utkání s Kanadou.
- Norové mohou při dobré konstelaci výsledků stále pomýšlet na historický postup do čtvrtfinále. Naposledy se jim to povedlo v roce 2012.
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20 – 2:6
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20 – 4:0
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 2:4
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20 – 9:0
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20 – 6:2
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20 – 6:0
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20 – 5:2
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20 – 3:1
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20 – 0:3
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 4:0
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20 – 2:3
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20 – 2:3
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20 – 3:2 po samostatných nájezdech
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20 – 5:1
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20