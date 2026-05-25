11. den na MS v hokeji 2026: Češi hrají o důležité body, Slovinsko s Itálií hrají o přežití

Lukáš Karbulka
Sport   8:00
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v pondělí 25. května dalšími čtyřmi zápasy základních skupin. Český tým čeká ve Fribourgu důležitý duel s překvapivě silným Norskem, zatímco v Curychu budou favorité bojovat o co nejlepší pozice před čtvrtfinále. Podívejte se na kompletní dnešní program MS v hokeji 2026.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – pondělí 25. května

Skupinová fáze MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku míří do finiše a pondělní program nabídne další čtyři důležité zápasy. Ve hře je postup do čtvrtfinále i boj o záchranu mezi elitou. Po dvou dnech odpočinku se také představí čeští hokejisté.

Skupina A – Curych

16:20 – USA vs. Maďarsko

  • Američané se pokusí vybojovat ve svém šestém zápase teprve třetí vítězství ve skupině. Obhájci titulu se zatím na šampionátu trápí a ještě nemají ani jistotu postopu do vyřazovacích bojů.
  • Maďaři naopak mají jistotu udržení mezi elitou a mohou tak hrát naprosto s klidnou hlavou.

20:20 – Německo vs. Velká Británie

  • Němci potřebují potvrdit postupové ambice do play off.
  • Britové naopak po tomto turnaji opustí elitní divizi. Na turnaji ještě nezískali ani bod.

Skupina B – Fribourg

16:20 – Česko vs. Norsko

  • Český tým má po výhře nad Slovenskem jistotu čtvrtfinále, stále ale bojuje o první dvě místa ve skupině.
  • Norové jsou jedním z největších překvapení turnaje. Dokázali potrápit Kanadu (5:6pp.) a naposledy senzačně porazili Švédsko (3:2).
  • Pro svěřence Radima Rulíka půjde o velmi důležitý duel před závěrečným soubojem s Kanadou.

20:20 – Slovinsko vs. Itálie

  • Večerní duel nabídne přímý souboj týmů ze spodku tabulky. Slovinsku stačí remíza. Italové musí vyhrát v základní hrací době. Zápas rozhodne o tom, kdo setrvá v elitní divizi i pro příští rok.

Zajímavosti dne

  • Český tým čeká po Norsku ještě atraktivní utkání s Kanadou.
  • Norové mohou při dobré konstelaci výsledků stále pomýšlet na historický postup do čtvrtfinále. Naposledy se jim to povedlo v roce 2012.

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20 – 2:6
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20 – 4:0
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20 – 2:4
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20 – 9:0
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20 – 6:2
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20 – 6:0
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20 – 5:2
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20 – 3:1
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20 – 0:3
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20 – 4:0
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20 – 2:3
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20 – 3:2 po samostatných nájezdech
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20 – 5:1
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

