Program MS v hokeji 2026 – pondělí 25. května
Skupinová fáze MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku zamířila do finiše a pondělní program nabídl další čtyři důležité zápasy. Po jednom dni odpočinku se také představili čeští hokejisté.
Skupina A – Curych
16:20 – USA vs. Maďarsko (7:3)
- Hokejisté Spojených států amerických vyhráli na mistrovství světa v Curychu nad Maďarsskem 7:3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zazářil útočník Matthew Tkachuk a dokonce pět asistencí nasbíral Tommy Novak.
- Obhájci titulu z loňska ze Stockholmu a vítězové únorových olympijských her v Miláně se posunuli s osmi body z šesti zápasů na páté místo a v úterý je čeká přímý souboj o postup s Rakouskem, které nasbíralo o bod víc. Maďaří mají před utkáním s Lotyšskem jistotu, že skončí ve skupině A sedmí.
20:20 – Německo vs. Velká Británie (6:3)
- Němečtí hokejisté porazili v závěrečném vystoupení v základní skupině A Velkou Británii 6:3 a uchovali si ještě teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Tam by je posunula buď úterní porážka Lotyšska v základní hrací době s Maďarskem, nebo výhra Spojených států amerických v nastavení nad Rakouskem. Britové v neděli ztratili po porážce s Lotyšskem 0:6 naději na udržení mezi elitou a končí bez bodu.
Skupina B – Fribourg
16:20 – Česko vs. Norsko (1:4)
- Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Fribourgu Norsku 1:4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, dnešní soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále, zahraje si ho po 14 letech. Dva góly dal Michael Brandsegg-Nygard.
- Seveřané, kteří v sobotu zdolali i Švédsko, vedli v sedmé minutě po trefách Havarda Östrema Salstena a Brandsegga-Nygarda už 2:0, jediným střelcem českého týmu byl v 16. minutě Jaroslav Chmelař. Ve třetí třetině rozhodli Martin Rönnild a Brandsegg-Nygard, jenž před utkáním doplnil tým z farmy Detroitu z Grand Rapids z nižší AHL.
- Norové porazili Čechy na MS poprvé od roku 2010. Od té doby vyhrál na šampionátech národní tým desetkrát v řadě.
- Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka v úterý, kdy se od 20:20 utkají s jistým vítězem skupiny Kanadou.
20:20 – Slovinsko vs. Itálie (5:1)
- Hokejisté Itálie podlehli v rozhodujícím zápase na mistrovství světa ve skupině B ve Fribourgu Slovinsku 1:5 a po roce opět sestupují do skupiny A divize I. Italové získali na šampionátu pouze bod za nedělní porážku po nájezdech s Dánskem, zatímco Slovinci po výhře nad Českem v prodloužení a porážce po nájezdech se Slovenskem zakončili turnaj se ziskem šesti bodů.
- Itálie tak doprovodí o patro níže Velkou Británii, která nezískala ve skupině A ani bod. Příští rok na MS v Německu tyto týmy nahradí Kazachstán a Ukrajina.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20 – 2:6
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20 – 4:0
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 2:4
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20 – 9:0
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20 – 6:2
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20 – 6:0
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20 – 5:2
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20 – 7:3
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20 – 6:3
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20 – 3:1
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20 – 0:3
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 4:0
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20 – 2:3
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20 – 2:3
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20 – 3:2 po samostatných nájezdech
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20 – 5:1
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20 – 1:4
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20 – 5:1
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20