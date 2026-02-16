11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci, akrobatickém lyžování, curlingu i biatlonu. Program vyvrcholí hokejovým osmifinále.
Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Už dopoledne půjde do akce dvojice Jan Vytrval a Jiří Konvalinka, kteří zabojují v severské kombinaci na velkém můstku. Po skokanské části je čeká odpolední běžecké finále na 10 kilometrů.

Obojživelnice Měrková

Zítra nás čeká i atraktivní akrobatické lyžování. Mezi ženami se představí Adéla Měrková. Ta se vedle zimní akrobacie dlouhodobě věnuje také parkouru. V mužské kategorii bude české barvy hájit Nicholas Novák. Také jeho příběh je zajímavý. Novák se narodil v americkém Richmondu českým emigrantům, kteří utíkali ze socialistického Československa. V zámoří si následně otevřeli gymnastickou tělocvičnu, což jejich synovi dalo základ pro akrobatické skoky.

Adéla Měrková

Dopolední program nabídne také curling. Mužský tým nastoupí v sedmém kole základní části proti Německu. Čechům se v turnaji zatím vůbec nedaří a stále čekají na první výhru.

Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem

Biatlonová štafeta a hokejové osmifinále

Čeští fanoušci vyhlížejí také biatlonovou štafetu mužů. Závod bude v Anterselvě ve 14.30 rozjíždět Tomáš Mikyska, po něm pojede Vítězslav Hornig, následovat bude dvaadvacetiletý Petr Hák a role finišmana už tradičně připadne Michalu Krčmářovi.

Zlatým hřebem dne je pro Čechy hokejové osmifinále s Dánskem. Úvodní buly je na programu v 16:40. Pokud výběr Radima Rulíka postoupí, čeká ho tým Kanady, který se do čtvrtfinále dostal přímo jako vítěz skupiny A.

Časy předkola play-off:

Německo - Francie (12:10 – Santa Giulia Arena)
Švýcarsko – Itálie (12:10 – RHO Ice Hockey)
Česko - Dánsko (16:40 – Santa Giulia Arena)
Švédsko – Lotyšsko (21:10 – Santa Giulia Arena)

Časy čtvrtfinále:

Slovensko – Německo/Francie (12:10 – Santa Giulia Arena)
Kanada – Česko/Dánsko (16:40 – Santa Giulia Arena)
Finsko – Švýcarsko/Itálie (16:40 – RHO Ice Hockey)
USA – Švédsko/Lotyšsko (21:10 – Santa Giulia Arena)

Kompletní český program 11. dne Her i harmonogram najdete níže.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:40HokejOsmifinále s Dánskem

