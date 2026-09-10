Od 11. září žijeme v jiném světě. Americký odborník popisuje jeho dědictví

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  19:00
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Vzpomínka na 11. září na místě zřícených Dvojčat

Vzpomínka na 11. září na místě zřícených Dvojčat | foto: MAFRA

Lidé sledují útok na Dvohčata v obchodním domě Kotva.
Kevin Schwartz
Transportér chránící Rádio Svobodná Evropa v Praze po 11. září.
Ground Zero vzniklo místo Dvojčat. Jako vzpomínka na všechny mrtvé útoků.
7 fotografií
Po útocích na New York a Washington nepřišla jen přísnější bezpečnostní opatření. Změnil se také způsob, jakým státy sledují lidi, jak společnost vnímá muslimy a Araby i jak označujeme své nepřátele. Čtvrtstoletí poté se mnohé z těchto změn staly natolik běžnými, že je už přehlížíme.

Stačí říct 11. září. Pro generaci dospělých z roku 2001 nejen v západním světě útok na newyorské Světové obchodní centrum. Přitom od tragické chvíle uplynulo už neuvěřitelných 25 let. Čtvrtstoletí. Pro ty, kteří se narodili až „poté“, je to už jen datum v historii s jakousi událostí. Přitom její důsledky změnily náš život a fungování moderní civilizace. Položili jsme tři otázky americkému odborníkovi Kevinu Schwartzovi z Orientálního ústavu České akademie věd.

Co se stalo 11. září

  • Unesená civilní letadla napadla dva cíle, jeden útok se naštěstí nepodařilo zcela dokončit. Organizátorem akce byla al-Káida, militantní islamistická teroristická organizace založená 1988.
  • Dva unesené letouny narazily do obou věží Světového obchodního centra. Obě stavby se zřítily.
  • Jedno letadlo zasáhlo hlavní sídlo americké armády v Pentagonu.
  • Čtvrtý unesený letoun se zřítil v Pensylvánii, protože se cestující proti teroristům vzbouřili. Cílem byl pravděpodobně Washington.

Generace, která zažila atentát na prezidenta J. F. Kennedyho, se ptala: Kde jsi byl a co jsi dělal, když zabili JFK? Mají lidé proživší 11. září podobnou: Kde jsi byl, co jsi dělal, když útočili na Dvojčata?
Stejně jako většina Američanů, i mnoho lidí ve světě, kteří v té době žili a vnímali události z 11. září 2001, si přesně pamatuji, kde jsem se právě nacházel. Seděl jsem v kanceláři svého akademického poradce v Bostonu a probíral výběr předmětů na první semestr postgraduálního studia blízkovýchodních studií. Výuka měla začít následujícího dne. Právě během našeho rozhovoru se tyto události odehrály a zřítila se první věž. Pamatuji si pocit šoku a okamžité uvědomění, že studium Blízkého východu bude od té chvíle jiné, zcela odlišné od toho, co jsem očekával.

Již dávno jsme si zvykli na důsledky událostí z 11. září – na bezpečnostní omezení, a to nejen v letecké dopravě, ale i na rozvoj technologií, které monitorují vše a všechny. Jsme snad jiní?
Dědictví a dopady událostí z 11. září a globální války proti terorismu jsou rozsáhlé a nadále nejrůznějšími způsoby ovlivňují naše životy. Já i další lidé tyto dopady sledujeme v rámci projektu „9/11 Legacies Project“. Některé z nich jsou natolik známé a zřejmé, že už je nevnímáme tak intenzivně jako dříve. Přesto se staly součástí našeho každodenního prostředí a dění. Patří k nim například využívání technologií pro sledování a rozpoznávání tváří, letištní bezpečnostní opatření, protiteroristické zákony, militarizace policejních složek. Také způsob, jakým jsou ve filmu a televizi zobrazováni Arabové a muslimové, či používání označení „terorista“ pro naše nepřátele. Jiné dopady jsou méně patrné. Například omezování neformálních sítí pro půjčování peněz v Asii, na něž lidé v běžném životě spoléhají, a to z obavy, že by tyto sítě mohly sloužit i k financování nezákonných teroristických aktivit. Nebo skutečnost, že se nezaměstnaní veteráni začali obracet k nelegálním gangům a soukromým bezpečnostním společnostem.

Jedním z důsledků 11. září je asi i strach. Objevuje se pocit podezřívavosti, snaha vidět nepřátele i tam, kde žádní nejsou. Je snadné podlehnout konspiračním teoriím? Koneckonců, ty dodnes provázejí i smrt J. F. Kennedyho...
Lidé budou i nadále šířit konspirační teorie týkající se útoků z 11. září, stejně jako to dělají u jiných významných historických událostí, avšak v tomto případě je otázka pachatelů zcela jasná. Byli jimi Usáma bin Ládin a al-Káida. Otázka, proč se rozhodli zaútočit na Spojené státy právě v té době a jaké okolnosti to umožnily, představuje samostatné téma.

České stopy 11/9

  • V Dvojčatech zahynuli 11. září 2001 dva Češi. Alena Sešínová emigrovala do Spojených států přes Maďarsko v druhé polovině 70. let. 20. století. Symbolický hrob má na Karlštejně. V téže době emigroval do USA i Michal Rambousek. Na snímku vpravo s fotografií, kde je zachycen pravděpodobně jeho syn Lukáš, druhá česká oběť. Jak Alena, tak Lukáš ten den neměli být v práci.

Michal Rambousek, otec Lukáše Rambouska, jedné ze dvou českých obětí útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Na snímku je pravděpodobně i jeho syn.

Symbolický hrob Aleny Sešínové na Karlštejně

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