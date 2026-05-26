12. den na MS v hokeji 2026: Na závěr skupiny Česko vyzve favorita z Kanady. O čem zápas rozhodne?

Lukáš Karbulka
Sport   11:53
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném pořadí ve skupině B. Ve hře je ale také boj o čtvrtfinále i záchranu mezi elitou. Podívejte se na kompletní dnešní program šampionátu.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – 26. května

Základní část MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku vrcholí. Úterní program nabídne poslední zápasy skupin, které definitivně určí složení čtvrtfinálových dvojic i týmy sestupující z elitní kategorie. Největší pozornost českých fanoušků bude směřovat do Fribourgu, kde národní tým vyzve favorizovanou Kanadu.

Skupina A – Curych

  • 12:20 – Maďarsko vs. Lotyšsko

Maďaři mají jistotu, že se v elitní divizi udrží i pro příští šampionát. Lotyšsko naopak potřebuje vyhrát a zajistit si tak postup do čtvrtfinále.

  • 16:20 – USA vs. Rakousko

Rakousko na turnaji několikrát překvapilo a stále může pomýšlet na historický postup do play off. V posledních třech zápasech však prohrálo, a tak si to o postup rozdá s USA. Ten, kdo zápas vyhraje, postoupí ze skupiny do čtvrtfinále.

  • 20:20 – Švýcarsko vs. Finsko

Večerní šlágr skupiny A nabídne souboj dvou hokejových velmocí. Utkávají se jediné dva týmy tohoto šampionátu, které ještě neztratily ani bod. Oba celky tak mají 18 bodů a duel rozhodne o vítězi skupiny A.

Skupina B – Fribourg

  • 12:20 – Norsko vs. Dánsko

Norové po senzační pondělní výhře nad Českem mají jistotu čtvrtfinále. Proti Dánům si ale mohou navíc zajistit druhé místo ve skupině a čtvrtfinále hrát ve Fribourgu. Loňským překvapivým semifinalistům z Dánska se letošní šampionát vůbec nepovedl, ale poslední utkání mohou hrát v klidu, protože se vyhnuli starostem s udržením se v elitní divizi.

  • 16:20 – Švédsko vs. Slovensko

Zápas o všechno. Jeden z týmů bude po tomto utkání velmi smutný, protože nepostoupí ze skupiny B do vyřazovacích bojů. Slovensku stačí k postupu remíza, Švédsko naopak potřebuje vyhrát v základní hrací době.

  • 20:20 – Česko vs. Kanada

Český tým čeká jeden z největších šlágrů základní skupiny. Národní tým bojuje o co nejlepší nasazení pro čtvrtfinále a případnou výhodu setrvání ve Fribourgu. Tuto výhodu však nemá ve svých rukou ani v případě výhry. Záležet totiž bude na tom, jak si povedou Norové. Kanada má naopak jistotu prvního místa ve skupině a své čtvrtfinále si zahraje ve Fribourgu.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.20 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.20 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.20 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.20 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.20 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.20 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.20 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.20 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.20 – 6:2
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.20 – 6:1
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.20 – 1:3
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.20 – 5:0
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.20 – 9:0
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.20 – 2:6
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.20 – 4:0
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.20 – 2:4
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.20 – 9:0
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.20 – 6:2
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.20 – 6:0
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.20 – 5:2
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.20 – 7:3
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.20 – 6:3
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.20
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.20
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.20
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.20 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.20 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.20 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.20 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.20 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.20 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.20 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.20 – 5:1
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.20 – 4:3
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.20 – 0:4
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.20 – 3:1
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.20 – 6:0
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.20 – 3:1
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.20 – 0:3
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.20 – 4:0
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.20 – 2:3
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.20 – 2:3
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.20 – 3:2 po samostatných nájezdech
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.20 – 5:1
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.20 – 1:4
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.20 – 5:1
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.20
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.20
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.20
Policie hledá dívku, která odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku

