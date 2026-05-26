Program MS v hokeji 2026 – 26. května
Základní část MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku vrcholí. Úterní program nabídne poslední zápasy skupin, které definitivně určí složení čtvrtfinálových dvojic i týmy sestupující z elitní kategorie. Největší pozornost českých fanoušků bude směřovat do Fribourgu, kde národní tým vyzve favorizovanou Kanadu.
Skupina A – Curych
- 12:20 – Maďarsko vs. Lotyšsko
Maďaři mají jistotu, že se v elitní divizi udrží i pro příští šampionát. Lotyšsko naopak potřebuje vyhrát a zajistit si tak postup do čtvrtfinále.
- 16:20 – USA vs. Rakousko
Rakousko na turnaji několikrát překvapilo a stále může pomýšlet na historický postup do play off. V posledních třech zápasech však prohrálo, a tak si to o postup rozdá s USA. Ten, kdo zápas vyhraje, postoupí ze skupiny do čtvrtfinále.
- 20:20 – Švýcarsko vs. Finsko
Večerní šlágr skupiny A nabídne souboj dvou hokejových velmocí. Utkávají se jediné dva týmy tohoto šampionátu, které ještě neztratily ani bod. Oba celky tak mají 18 bodů a duel rozhodne o vítězi skupiny A.
Skupina B – Fribourg
- 12:20 – Norsko vs. Dánsko
Norové po senzační pondělní výhře nad Českem mají jistotu čtvrtfinále. Proti Dánům si ale mohou navíc zajistit druhé místo ve skupině a čtvrtfinále hrát ve Fribourgu. Loňským překvapivým semifinalistům z Dánska se letošní šampionát vůbec nepovedl, ale poslední utkání mohou hrát v klidu, protože se vyhnuli starostem s udržením se v elitní divizi.
- 16:20 – Švédsko vs. Slovensko
Zápas o všechno. Jeden z týmů bude po tomto utkání velmi smutný, protože nepostoupí ze skupiny B do vyřazovacích bojů. Slovensku stačí k postupu remíza, Švédsko naopak potřebuje vyhrát v základní hrací době.
- 20:20 – Česko vs. Kanada
Český tým čeká jeden z největších šlágrů základní skupiny. Národní tým bojuje o co nejlepší nasazení pro čtvrtfinále a případnou výhodu setrvání ve Fribourgu. Tuto výhodu však nemá ve svých rukou ani v případě výhry. Záležet totiž bude na tom, jak si povedou Norové. Kanada má naopak jistotu prvního místa ve skupině a své čtvrtfinále si zahraje ve Fribourgu.
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.20 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.20 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.20 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.20 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.20 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.20 – 6:2
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.20 – 6:1
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.20 – 1:3
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.20 – 5:0
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.20 – 9:0
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.20 – 4:3 po samostatných nájezdech
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 7:1
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 4:1
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.20 – 2:6
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.20 – 4:0
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 2:4
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.20 – 9:0
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.20 – 6:2
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.20 – 6:0
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.20 – 5:2
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.20 – 7:3
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.20 – 6:3
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.20
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.20
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.20
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.20 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.20 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.20 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.20 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.20 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.20 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.20 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.20 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.20 – 5:1
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.20 – 4:3
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.20 – 0:4
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.20 – 4:5 po samostatných nájezdech
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.20 – 3:1
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.20 – 6:0
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.20 – 5:6 po prodloužení
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.20 – 1:5
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.20 – 3:1
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.20 – 0:3
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.20 – 4:0
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.20 – 2:3
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.20 – 2:3
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.20 – 3:2 po samostatných nájezdech
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.20 – 5:1
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.20 – 1:4
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.20 – 5:1
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.20
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.20
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.20