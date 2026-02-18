12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   6:53
Zimní olympijské hry 2026 nabídnou ve 12. soutěžním dni pořádnou porci emocí – od hokejového osmifinále přes biatlonové štafety až po alpské lyžování. Češi budou v akci od rána do večera. Kdy zapnout TV?
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku David...

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku David Pastrňák. (16. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku trenér...
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. (16. února 2026)
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Daniel...
5 fotografií

Také 12. den olympiády přinese bohatou českou nadílku. Už dopoledne se rozběhnou týmové sprinty v běhu na lyžích (9:45). Na trať se vydají i Tereza Beranová a Kateřina Janatová.

Fanoušky čeká také slalom žen (10:00). České barvy budou hájit Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová. Poslední jmenovaná byla na ZOH 2026 nominována na poslední chvíli.

Šanci na výraznější úspěch mají ve sprintu čeští muži (10:15). Dvojice Jiří Tuž a Michal Novák už na olympiádě ukázala, že má formu.

Olympiáda 2026 očima manželek: Velká hrdost, nervy na tribuně a kempování v karavanech

Curling i biatlonová štafeta žen

Také odpolední program nabídne českým fanouškům zajímavou podívanou. Mužský curlingový tým si včera připsal první výhru nad Německem a dnes ho čeká Čína (od 14:05).

Včera se parádně předvedli čeští biatlonisté, kteří ve štafetě skončili šestí. Na jejich úspěch chce dnes navázat i ženské kvarteto. Start závodu je na programu ve 14:45.

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Hokej s Kanadou

Zlatým hřebem 12. dne ZOH bude samozřejmě čtvrtfinále hokejového turnaje v Miláně. Češi se včera nadřeli proti Dánsku a dnes je čeká extrémně silná Kanada. S tou už ve skupině prohráli 0:5. Podcení dnes Goliáš Davida? Klíčové utkání startuje v 16:40.

Kompletní český program 11. dne ZOH i harmonogram najdete níže.

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová.
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceOndřej Černý, Jiří Tuž
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy mužiOndřej Černý, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová.
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
16:45HokejČtvrtfináleČesko x Kanada

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

Policie hledá seniorku z Nové Paky, která je dezorientovaná a musí dostat léky

ilustrační snímek

Policie hledá sedmasedmdesátiletou ženu z Nové Paky na Jičínsku, která v úterý večer odešla z domova. Žena je ve špatném zdravotním stavu, je dezorientovaná a...

18. února 2026  6:08,  aktualizováno  6:08

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

18. února 2026  7:20

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

18. února 2026  7:06

Pavel v Praze probere otázku drog, navštíví Cibulku i Dívčí hrady

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Ve středu bude český prezident Petr Pavel pokračovat ve své dvoudenní návštěvě metropole. Zaměří se na Prahu 5, kde plánuje debatovat na téma drogové problematiky. Setká se se zástupci policie a...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

12. den ZOH: Hokejový trhák s Kanadou doplní slalom žen i biatlonová štafeta

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku David...

Zimní olympijské hry 2026 nabídnou ve 12. soutěžním dni pořádnou porci emocí – od hokejového osmifinále přes biatlonové štafety až po alpské lyžování. Češi budou v akci od rána do večera. Kdy zapnout...

18. února 2026  6:53

Nebojte se začít podnikat později. Živnostníci po čtyřicítce prosperují

ilustrační snímek

Jednou z cest, jak reagovat na nezaměstnanost hrozící se stoupajícím věkem, je zahájení podnikání. Celostátní výzkum pracovníků Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné ukazuje, že...

18. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

18. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Další trik developera. Pro bytovku místo zbourané vily chce změnit povolenou výšku

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku v ulici Hlinky (na snímku) poblíž...

Firma, která chce stavět mohutnou bytovku na Hlinkách poblíž brněnského výstaviště, usiluje o změnu územního plánu. Ta by umožnila vztyčit budovu do větší výšky, než je dosud povolené. Lidé z ulice...

18. února 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Nevyslali zvědy a následoval masakr. Padl i olomoucký Přemyslovec usilující o trůn

Bitva u Chlumce z 18. února 1126, jak ji zpodobnil malíř a ilustrátor Adolf...

Přesně 900 let uplyne dnes od bitvy u Chlumce, při níž se 18. února 1126 poblíž Ústí nad Labem střetla vojska vedená na jedné straně českým knížetem Soběslavem I. a na té druhé německým králem Svaté...

18. února 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Suchej únor jako trend? Zkuste yuzu, matchu, kombuchu či „nevinné párování“

Nominačního kola soutěže v míchání nealkoho koktejlů Mattoni Grand Drink se v...

Suchej únor se často popisuje jako měsíc abstinence, ale odborníci ho hodnotí spíš jako impulz, jak změnit vztah k alkoholu a nastartovat nové návyky, tedy ne jen vydržet 28 dní, ale zjistit, jak moc...

18. února 2026

Soud vynese verdikt v případu údajných podvodů s investicemi za 200 milionů Kč

ilustrační snímek

Olomoucký vrchní soud dnes vynese rozsudek v rozsáhlém případu údajných investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200...

18. února 2026  1:08,  aktualizováno  1:08

ÚS rozhodne, zda soudy přiměřeně potrestaly otčíma za zneužívání nezletilé

ilustrační snímek

Ústavní soud dnes rozhodne o tom, zda obecné soudy přiměřeně potrestaly otčíma nezletilé dívky odsouzeného za trestný čin pohlavního zneužití a přečin...

18. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.