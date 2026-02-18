Také 12. den olympiády přinese bohatou českou nadílku. Už dopoledne se rozběhnou týmové sprinty v běhu na lyžích (9:45). Na trať se vydají i Tereza Beranová a Kateřina Janatová.
Fanoušky čeká také slalom žen (10:00). České barvy budou hájit Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová. Poslední jmenovaná byla na ZOH 2026 nominována na poslední chvíli.
Šanci na výraznější úspěch mají ve sprintu čeští muži (10:15). Dvojice Jiří Tuž a Michal Novák už na olympiádě ukázala, že má formu.
Curling i biatlonová štafeta žen
Také odpolední program nabídne českým fanouškům zajímavou podívanou. Mužský curlingový tým si včera připsal první výhru nad Německem a dnes ho čeká Čína (od 14:05).
Včera se parádně předvedli čeští biatlonisté, kteří ve štafetě skončili šestí. Na jejich úspěch chce dnes navázat i ženské kvarteto. Start závodu je na programu ve 14:45.
Hokej s Kanadou
Zlatým hřebem 12. dne ZOH bude samozřejmě čtvrtfinále hokejového turnaje v Miláně. Češi se včera nadřeli proti Dánsku a dnes je čeká extrémně silná Kanada. S tou už ve skupině prohráli 0:5. Podcení dnes Goliáš Davida? Klíčové utkání startuje v 16:40.
Kompletní český program 11. dne ZOH i harmonogram najdete níže.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:45
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint ženy volně kvalifikace
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 1. kolo
|Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová.
|10:15
|Běh na lyžích⛷️
|Týmový sprint muži volně kvalifikace
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|11:45
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy
|Tereza Beranová, Kateřina Janatová
|12:15
|Běh na lyžích⛷️
|Finále týmového sprintu ženy muži
|Ondřej Černý, Jiří Tuž
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Slalom ženy 2. kolo - FINÁLE
|Martina Dubovská, Alena Labaštová a Celine Sommerová.
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 11. kolo: Česko – Čína
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Štafeta žen 4x6km
|Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|16:45
|Hokej
|Čtvrtfinále
|Česko x Kanada
