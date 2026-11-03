12 hodin v troubě, nebo lahev v břiše? Kuchaři odhalili tajemství husy

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  7:00
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Pivo, nebo víno? Ke svatomartinské huse může patřit obojí. | foto: Jan Martinek

Svatomartinská husa patří k listopadovým tradicím, ale jak připravit maso tak, aby bylo dokonale šťavnaté a mělo křupavou kůžičku? Šéfkuchaři deníku Metro prozradili svá tajemství. Někdo ji peče dvanáct hodin, jiný nedá dopustit na vinnou lahev vloženou přímo do jejího břicha. A nechybí ani překvapivé kombinace s asijskými chutěmi.

Listopadový příjezd svatého Martina na bílém koni je pro Čechy tradičně spojen s vůní pečené husy, kysaného zelí a prvního mladého vína. Zatímco v kalendáři značí 11. listopad nástup sychravého podzimu, v českých restauracích vypukne jedno z nejrušnějších období roku. Kde se vlastně zvyk péct uprostřed listopadu právě husu vzal a jak k této tradici přistupují dnešní šéfkuchaři?

Proč se na svatého Martina peče právě husa?

Lidová slovesnost nabízí hned dvě legendy spojené se svatým Martinem z Tours. Podle té známější se skromný Martin před jmenováním biskupem schoval v husníku, ale ptactvo ho svým hlasitým kejháním prozradilo. Druhá verze tvrdí, že husy světce rušily přímo při kázání v kostele. V obou případech skončily na svatomartinském pekáči jako trest za svou neposednost.

Historická realita má však velmi praktické vysvětlení. Svátek svatého Martina znamenal na venkově konec čelední služby a vyplácení celoročních mezd. Byla to doba podzimních trhů, veselic a přirozeného ukončení zemědělského koloběhu. Husy byly po podzimní pastvě nejvykrmenější a chovat je přes zimu by bylo neekonomické. Svatomartinské hody navíc představovaly poslední příležitost k hojnosti před nadcházejícím čtyřicetidenním adventním půstem.

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Půl dne v troubě a klasika na několik způsobů

Na tuto tradiční vlnu v současnosti plynule navazují české restaurace. Například v pražském Vinohradském Parlamentu připravují svatomartinskou husu už od roku 2013 a zájem hostů neustále roste.

„Připravujeme několik variant, ze kterých si prostě vybere každý. Celých hus pečeme přibližně tři sta kusů a pečeme zejména husí stehna, kterých máme pro letošní rok připraveno několik tisíc,“ přibližuje pro deník Metro šéfkuchař Jan Pípal.

Zdejší tým sází na poctivou klasiku i čas k přípravě. „Husy pečeme dvanáct hodin přes noc a v poslední fázi je rozpékáme do křupava,“ popisuje Pípal. Zdejší nabídka láká i na originální kulinářské detaily – jako předkrm servírují paštiku „játrovku“ s želé ze Svatomartinského vína a višňovým krémem, nebo netradiční langoš z bramborového těsta s trhanou pomalu pečenou husou, čabajkovou drobenkou a zelným salátem. Mezi hlavními chody vynikají také škvarkové knedlíky plněné konfitovanou husou s karamelizovaným rakytníkem nebo husí roláda s omáčkou z červeného vína.

Pivo, nebo víno? Ke svatomartinské huse může patřit obojí.

Osm hodin při devadesáti stupních a sádlo

Pomalé pečení je klíčem k úspěchu také podle Lukáše Soukupa z restaurace Brambory na pražské Pankráci, který doporučuje maso důkladně nasolit i nakmínovat den předem a péct ho zakryté přes noc zhruba osm hodin při 90 °C. „Při pečení husa pustí hodně sádla. Pokud ho neodeberete, maso se může dusit a kůže nezůstane křupavá. Je dobré ho v průběhu pečení několikrát opatrně odebrat naběračkou. Tuk rozhodně nevylévejte, je ceněný a skvělý třeba na brambory,“ říká Soukup.

Pankrácký koncept je navíc unikátní detailním párováním chodů s konkrétními odrůdami brambor: paštiku z husích jater doprovází škubánek z odrůdy Laura, lokše s trhanou husou a křížalami se připravují z odrůdy Sokrates a k pečenému husímu prsu servírují bramboráčky z odrůdy Gaudí.

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Netradiční fígl z Pardubic

Trochu jiný pohled na věc nabízí pardubická restaurace Struhadlo. Šéfkuchař Petr Břenek dokazuje, že husa zdaleka není jen o stehně.

„Ve Struhadle nestavíme svatomartinskou nabídku pouze na klasické pečené huse. Hostům chceme ukázat, jak pestrá a zajímavá tato surovina dokáže být. Vedle tradiční husy tak nabídneme konfitovaná husí stehna, husí prsa, husí játra nebo pokrmy z trhané husy. Snažíme se pracovat s celou surovinou a dát vyniknout jejím různým podobám,“ vysvětluje pro deník Metro Břenek. V menu nabízejí například pečená husí játra na cibuli s tatarákem ze zelí a křenu, tradiční kaldoun nebo kynutý „blboun“ plněný husím konfitem, přičemž u vybraných pokrmů využívají autorskou škvarkovo-bramborovou strouhanku.

Pro domácí kuchaře přidává Břenek netradiční kuchařský tip: „Jedním z nich je pečení s prázdnou vinnou lahví vloženou dovnitř husy. Umožňuje lepší proudění horkého vzduchu během pečení, a tím pomáhá k rovnoměrnějšímu propečení. Sklo vinných lahví bez problémů zvládá teploty, při kterých se husa běžně peče.“

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Kimchi místo zelí, ramen místo knedlíků

Že se dá svatomartinská tradice uchopit i bez pšeničného knedlíku, dokazuje brněnské Maneko. Panasijský koncept pod vedením kuchaře Jana Lišky ukazuje, že husí maso skvěle rozumí východním chutím.

„Svatomartinské hody nemusí stát nutně jen na knedlíku a zelí. Ukazujeme, že husí maso skvěle ladí s asijským kořením, fermentovanými chutěmi a netradičními texturami,“ přibližuje pro deník Metro Liška.

V Brně tak husu servírují na asijský způsob v kombinaci s domácím fermentovaným kimchi a hitem podzimního menu se stává také silný a prý i hřejivý husí ramen.

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