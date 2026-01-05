12 tipů, jak letos vyjít s rodinným rozpočtem. Ušetříte tisíce korun

Autor: Metro.cz
  18:20
Rodinné rozpočty zůstávají i na začátku roku 2026 pod tlakem rostoucích cen. Přesto existují praktické kroky, díky nimž lze mít domácí finance pod kontrolou a projít letošním rokem klidněji

Ulehčete rodinnému rozpočtu. | foto: Metro.cz

Přinášíme dvanáct tipů, díky kterým významně ušetříte, aniž byste snížili svůj životní standard.

1. Získejte přehled o každé koruně

„Nejčastější příčinou potíží v rodinném rozpočtu je chaos ve výdajích. Snadno se zapomíná na pravidelné platby, jako je pojištění domácnosti, auta nebo další fixní položky v řádu tisíců korun. Základem je proto mít jasný přehled o všech příjmech a výdajích – ideálně zpětně alespoň za poslední rok. Nezáleží na tom, zda použijete mobilní aplikaci, tabulku nebo papír. Důležité je, aby přehled odpovídal realitě a počítal i s rezervou na nečekané výdaje, například opravy spotřebičů či auta,“ říká Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

2. Nevyhazujte peníze… ani jídlo

Každý Čech ročně vyhodí v průměru 91 kilogramů potravin, ukazují data Ministerstva životního prostředí. Právě domácnosti produkují nejvíce zbytečného potravinového odpadu. Pomůže plánování nákupů, nákupní seznam a omezení impulzivního nakupování. Důležité je také správné skladování potravin a hlídání data spotřeby. Zbytky lze snadno využít – například zeleninu proměnit v polévku nebo omáčku. Výsledkem je menší plýtvání i citelná úspora peněz.

3. Omezte drahé produkty a služby. Kávu z kaváren, rozvoz jídla i balenou vodu

Jedna káva denně v moderní kavárně či řetězci ve výši 70 až 100 korun může měsíčně vyjít klidně na dva tisíce. Přitom domácí káva je výrazně levnější a v mnoho zaměstnavatelů ji navíc na pracovišti nabízí zdarma. Podobně je tomu u rozvozů jídla – velkou část ceny tvoří doprava a obaly. Ušetříte, když si jídlo vyzvednete sami nebo si ho připravíte doma. Úspory nabízí i změna přístupu k pitné vodě. Namísto balené vody v plastových lahvích může pomoci filtrace kohoutkové vody. „Speciální filtry dokážou odstranit nežádoucí látky, jako jsou těžké kovy, nadbytek chloru, mikroplasty nebo bakterie, a vodu chuťově vylepšit a zároveň obohatit o minerály, jako je hořčík,“ říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT.

4. Energie pod kontrolou

Největší úspory u energií často přináší změna chování. O stupeň nižší teplota v místnostech, nižší teplota vody v boileru, méně horkých koupelí nebo správné nastavení lednice – i drobnosti se v ročním vyúčtování projeví. „V některých typech bydlení se vyplatí také chytré investice, například do vlastního zdroje energie nebo bateriového úložiště napojeného na fotovoltaiku. Pokročilejší řešení pak umí pomocí chytrého softwaru vhodně reagovat na různé situace jako je počasí nebo aktuální cena energií a spotřebu a ukládání energií efektivně sama řídit,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.

5. Druhá ruka a sdílení šetří víc, než si myslíte

Každý rok nová zimní bunda nebo kozačky nejsou nutností. Second handy dnes nabízejí kvalitní i originální kousky za zlomek ceny. Oblečení na ples či speciální příležitost si lze navíc snadno půjčit. Stále populárnější je i komunitní sdílení dražších věcí. „Roste zájem o půjčování techniky na den či víkend i o společné nákupy mezi sousedy – například tlakových myček, sekaček nebo čerpadel,“ potvrzuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

6. Méně jednorázových věcí, více úspor

Úspory se skrývají i v omezení jednorázových obalů a spotřebních produktů. „Typickým příkladem jsou hygienické pomůcky. V rodině se dvěma ženami mohou roční výdaje za jednorázové hygienické potřeby dosahovat tisíců korun. Opakovaně použitelné alternativy, jako jsou menstruační kalhotky nebo kalíšek, jsou dlouhodobě levnější a šetrnější k planetě,“ říká Adam Rožánek z Trenýrkárna.cz.

7. Porovnávejte ceny i služby

Internetové srovnávače dnes během pár minut ukážou nejvýhodnější nabídky zboží i služeb. Vyplatí se ale číst recenze a dávat pozor na podezřele levné nabídky. To platí nejen u e-shopů, ale i u energií, pojištění nebo tarifů telefonních operátorů či internetových televizí. „Díky srovnávačům mohou lidé ušetřit tisíce korun ročně. A navíc získat zdarma odbornou radu, například ohledně nejasností ve vyúčtování energií, ideální výše záloh nebo výpovědi smluv stávajícím dodavatelům,“ říká Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

8. Prověřte hypotéku i pojištění, často přeplácíte

U hypoték i pojištění platí, že mnoho domácností setrvává u starých smluv jen ze setrvačnosti. Přitom i malá úprava úrokové sazby u hypotéky nebo změna pojištění domácnosti či auta může znamenat úsporu v řádu tisíců až desítek tisíc korun ročně. „Vyplatí se zkontrolovat konec fixace, porovnat aktuální nabídky bank a pojišťoven a ověřit, zda nemáte zbytečně vysoké pojistné limity nebo naopak pojištění, které už neodpovídá skutečné hodnotě majetku. Pravidelný finanční servis smluv je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak snížit dlouhodobé výdaje bez omezení životního komfortu,“ doporučuje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

9. Chytrá domácnost jako investice

Technologie chytré domácnosti pomáhají automaticky regulovat spotřebu elektřiny, plynu i vody. Umí snížit teplotu v prázdných místnostech, zhasínat světla nebo optimalizovat provoz spotřebičů. „Důležité je plánovat chytrou domácnost jako celek a sladit jednotlivé prvky do jednoho systému. Výsledkem je pohodlné ovládání, úspora času i peněz,“ vysvětluje Michal Černý ze společnosti Audiopro.

10. Zábava nemusí být drahá

Kvalitní volný čas není o penězích. Procházky v přírodě, komunitní akce, muzea s volným vstupem nebo domácí filmové večery mohou být stejně hodnotné jako drahé výlety. Zkontrolujte také svá předplatná – často platíme za služby, které téměř nevyužíváme. Sdílení streamovacích platforem nebo zrušení nevyužívaného členství může rozpočtu výrazně ulevit.

11. Školka, škola a kroužky: malé částky, velký součet

Výdaje spojené se školou a volnočasovými aktivitami dětí se často rozptýlí do desítek drobných plateb během roku – příspěvky na pomůcky, výlety, obědy, družinu, kroužky nebo soustředění. „Právě proto rodiče jen málokdy vidí jejich celkovou roční částku. Vyplatí se jednou ročně si tyto náklady sepsat a zvážit, které aktivity dávají skutečně smysl a které jsou spíš ze zvyku. Často platí, že méně kroužků znamená nejen úsporu peněz, ale i méně stresu pro děti i rodiče,“ doporučuje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

12. Auto jako skrytý žrout rozpočtu. Zkontrolujte provoz, nejen cenu paliva

Automobil je pro mnoho domácností samozřejmostí, ale zároveň jednou z nejdražších položek rodinného rozpočtu. Nejde přitom jen o cenu pohonných hmot, ale také o pojištění, servis, pneumatiky, parkování či zbytečné krátké jízdy. V řadě domácností se navíc vyplatí zvážit, zda skutečně potřebují dvě auta, nebo zda by část cest nešla řešit sdílením, kombinací s veřejnou dopravou či home officem. Úspory v řádu tisíců až desítek tisíc korun ročně nejsou výjimkou.

