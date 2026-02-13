Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka

Na zimních olympijský hrách v Miláně hrají v hokejovém turnaji v českých barvách muži i ženy. Poprvé od roku 2014 jsou také hráči ze zámořské NHL. Ženy dnes čeká čtvrtfinále se Švédské, mužský tým má na programu skupinový zápas s Francií.

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – Kanada0:5
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Švédsko – Itálie5:2
Švýcarsko – Francie4:0
ČESKO – Kanada0:5
Lotyšsko – USA1:5
Německo – Dánsko3:1
Finsko – ŠvédskoPátek 13. února, 12:10
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Kanada – ŠvýcarskoPátek 13. února, 21:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Skupiny mužů na ZOH 2026

Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se dostala také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní vyzvou Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.

A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko

Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.

  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
  • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Program českých hokejistek na ZOH

  • České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále tak narazí na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B.
  • V semifinále se soupeři nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva celky jdou proti sobě. Češky by tak velmi pravděpodobně nastoupily do duelu s Kanadou, či USA.
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKO5:1
ČESKO – Švýcarsko3:4N
ČESKO – Finsko2:0
Kanada – ČESKO5:1
ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)pátek 13. 2. od 16:40

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – Německo4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Itálie – Francie4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
USA – ČESKO5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
Francie – Japonsko2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
ČESKO – Švýcarsko3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
Německo – Japonsko5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko – Itálie1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
USA – Finsko5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Švýcarsko – Kanada0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Francie – Švédsko0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
ČESKO – Finsko2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Japonsko – Itálie2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Německo – Francie2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Švýcarsko – USA0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Kanada – ČESKO5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Japonsko – Švédsko0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Itálie – Německo1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Kanada – USA0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Finsko – Švýcarsko3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Finsko – Kanada0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Čtvrtfinále 1: ČESKO – ŠvédskoPátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2: USA – ItáliePátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3: Kanada – NěmeckoSobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4: Finsko – ŠvýcarskoSobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po požáru v rodinném domě na Brněnsku zemřela seniorka

ilustrační snímek

Po nočním požáru v rodinném domě ve Šlapanicích na Brněnsku zemřela seniorka. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, známá zatím není ani výše škody. Na webu hasičů...

13. února 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Kouzla nejsou žádné čáry

Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje půl století.

Kouzelnické divadélko Magické sklepení v Liberci zve na akci Kouzla nejsou žádné čáry, ale jedinečná zábava.

13. února 2026

