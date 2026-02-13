Program českých hokejistů na ZOH:
Program olympijského turnaje mužů
Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Švédsko – Itálie
|5:2
|Švýcarsko – Francie
|4:0
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Lotyšsko – USA
|1:5
|Německo – Dánsko
|3:1
|Finsko – Švédsko
|Pátek 13. února, 12:10
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
Skupiny mužů na ZOH 2026
Po potvrzení neúčasti Ruska došlo k přeházení skupin podle nasazení ze žebříčku IIHF. Na hry se dostala také Francie, tedy doposud nejlepší nepostupující. Kromě ní vyzvou Češi ve skupině A také Kanadu a Švýcarsko.
A – Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
B – Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
C – USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko
Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026
V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
- Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka
Program českých hokejistek na ZOH
- České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále tak narazí na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B.
- V semifinále se soupeři nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva celky jdou proti sobě. Češky by tak velmi pravděpodobně nastoupily do duelu s Kanadou, či USA.
Program olympijského turnaje žen
Program a rozpis zápasů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Švédsko – Německo
|4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
|Itálie – Francie
|4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
|USA – ČESKO
|5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
|Finsko – Kanada
|Čtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
|Francie – Japonsko
|2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
|ČESKO – Švýcarsko
|3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
|Německo – Japonsko
|5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
|Švédsko – Itálie
|1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
|USA – Finsko
|5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
|Švýcarsko – Kanada
|0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
|Francie – Švédsko
|0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
|ČESKO – Finsko
|2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
|Japonsko – Itálie
|2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
|Německo – Francie
|2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
|Švýcarsko – USA
|0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
|Kanada – ČESKO
|5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
|Japonsko – Švédsko
|0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
|Itálie – Německo
|1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
|Kanada – USA
|0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
|Finsko – Švýcarsko
|3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
|Finsko – Kanada
|0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10