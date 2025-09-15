„Mon Dieu! Hercule Poirot oznamuje: Dnes si připomínáme 135 let od narození Královny detektivek, paní Agathy Christie,“ hlásí v duchu slavný belgický detektiv. Příběh Agathy Christie začíná snem o hudební kariéře, který ale ztroskotá na nervozitě z hraní před publikem. Osud ji zavede do lékárny, kde se poprvé setká s jedy – a právě tam se rodí zápletky, které ji proslaví po celém světě. Z dlouhé chvíle začne psát, vymýšlí si detektiva Hercula Poirota a později i slečnu Marplovou. Dnes její knihy patří k nejčtenějším na světě a dokazují, že příběhy plné napětí, důvtipu a humoru mají nadčasovou sílu.
Biografický román
Po úspěšném románu Astrid Lindgrenová přichází německá autorka Susanne Lieder s biografickým románem Agatha Christie. Mladá Agatha sní o hudební kariéře, osud ji však zavede k jedům a záhadám. Jako lékárnice objeví ingredienci podezřelé zápletky, která ji nepustí, dokud ji nenapíše. Od té chvíle je jejím společníkem bodrý Hercule Poirot, později i bystrá slečna Marplová. A z obou detektivů se záhy stanou legendy.
Jaký byl osud a skutečná tvář Královny detektivek, jejíž knihy znají čtenáři všech generací po celém světě? Agatha Millerová má svou vlastní hlavu. Místo sňatku z rozumu se rozhodne pro dráhu klavíristky. Sen o hudební kariéře se však kvůli její ochromující nervozitě z hraní před publikem rozplyne. A zdá se, že na svoji velkou lásku si Agatha rovněž bude muset počkat. Z dlouhé chvíle všedních dní a z popudu matky začne psát příběhy. Nejprve krátké povídky či básně, později se rozhodne pro detektivní román. Když pak se pak jako lékárnice setká s jedy, zrodí se jí v hlavě kriminální zápletka, která jí nedá spát, dokud ji Agatha nepřenese na papír.
Teď už chybí jen postava detektiva. A Agatha přesně ví, jak bude vypadat a jaké mu dá jméno! Od té chvíle ji Hercule Poirot doprovází v podstatě všude. A když se pak Agatha seznámí s Archibaldem Christiem, do kterého se zamiluje, zdá se její život dokonalý. Svůj sen stát se spisovatelkou nevzdává a posílá rukopisy dál. Zdá se však, že snadné to rozhodně nebude. Najde mladá začínající autorka nakladatele, který ji podpoří? A jak její život ovlivní hrozící druhá světová válka a narození dcery?