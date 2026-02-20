Hned dopoledne se do akce dostanou akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová, které čeká rozřazovací kolo ve skikrosu. Druhá jmenovaná závodnice je dcera dvojnásobného mistra světa v této disciplíně a zároveň je i nejmladší členkou české výpravy. Osmnáct ji bylo na začátku ledna.
Akrobatické lyžování nabídne také odloženou kvalifikaci skoků mužů, kde se představí Nicholas Novák. Rodák z amerického Richmondu trénuje pod dohledem legendárního Aleše Valenty. Do kvalifikace jde 25 akrobatů, do finále postoupí dvanáct. Novák má startovní číslo deset.
České naděje
Odpoledne bude patřit biatlonu. V hromadném startu na 15 kilometrů se na start postaví také Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Závod tradičně slibuje dramatickou podívanou až do posledního kola.

Velkou českou nadějí dne je také Nikola Zdráhalová, kterou vpodvečer čeká závod na 1 500 metrů. Česká rychlobruslařka má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na krátké trati se jí daří, při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Martina Sáblíková, která má z této trati bronz z roku 2010, už dříve potvrdila, že k závodu nenastoupí.
Program uzavře rychlobruslení na krátké dráze, kde bude české barvy hájit Petra Vaňková. Short-track začíná ve 20:15.
Kompletní harmonogram českých sportovců najdete níže.
Program 14. dne ZOH 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - rozřazovací kolo
|Diana Cholenská, Lucie Krausová
|10:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|11:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|12:00
|Akrobatické lyžování🤸
|Skikros ženy - FINÁLE
|? Diana Cholenská, Lucie Krausová
|14:15
|Biatlon🎯
|Muži - hromadný start na 15 km
|Michal Krčmář, Vítězslav Hornig
|16:30
|Rychlobruslení⛸
|1500 m ženy -FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|20:15
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – čtvrtfinále ženy
|Petra Vaňková
|22:00
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE B
|22:07
|Rychlobruslení na krátké dráze⛸
|1500 m ženy – FINÁLE A