14. den ZOH: V českém dresu se představí rodák z Richmondu, do akce jde i nejmladší Češka

Marek Hýř
Sport   7:10
Čtrnáctý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům opět zajímavou podívanou. Na start se dnes postaví například rychlobruslařka Nikola Zdráhalová a biatlonisté Michal Krčmář i Vítězslav Hornig. Kdo další dnes oblékne český dres?
Fotogalerie3

Nicholas Novák | foto: olympijskytym.cz

Hned dopoledne se do akce dostanou akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová, které čeká rozřazovací kolo ve skikrosu. Druhá jmenovaná závodnice je dcera dvojnásobného mistra světa v této disciplíně a zároveň je i nejmladší členkou české výpravy. Osmnáct ji bylo na začátku ledna.

Akrobatické lyžování nabídne také odloženou kvalifikaci skoků mužů, kde se představí Nicholas Novák. Rodák z amerického Richmondu trénuje pod dohledem legendárního Aleše Valenty. Do kvalifikace jde 25 akrobatů, do finále postoupí dvanáct. Novák má startovní číslo deset.

České naděje

Odpoledne bude patřit biatlonu. V hromadném startu na 15 kilometrů se na start postaví také Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Závod tradičně slibuje dramatickou podívanou až do posledního kola.

Zakončení olympiády s hlubším významem? Víme, kdo bude českým vlajkonošem na závěr ZOH 2026

Velkou českou nadějí dne je také Nikola Zdráhalová, kterou vpodvečer čeká závod na 1 500 metrů. Česká rychlobruslařka má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na krátké trati se jí daří, při Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Martina Sáblíková, která má z této trati bronz z roku 2010, už dříve potvrdila, že k závodu nenastoupí.

Program uzavře rychlobruslení na krátké dráze, kde bude české barvy hájit Petra Vaňková. Short-track začíná ve 20:15.

Kompletní harmonogram českých sportovců najdete níže.

Program 14. dne ZOH 2026

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
10:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
11:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Vítězslav Hornig
16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová
20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
22:00Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B
22:07Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE A


