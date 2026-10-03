Na mapě vypadá Kefalonia jako velký ostrov někde podél západního pobřeží Řecka. Ve skutečnosti je to místo, kde vzdálenost mezi dvěma body vůbec nemusí odpovídat času, který na cestu potřebujete. Hory, serpentiny, úzké silnice a neustálé zastávky kvůli výhledu dělají z každé cesty malý výlet.
A přesně proto jsme tentokrát nechtěli itinerář. Žádné „v 10.30 budeme tady, ve 12.15 musíme být tam“. Jen auto z půjčovny, plná nádrž, otevřená okna a přibližně 150 kilometrů před námi.
Naší základnou je v podstatě Lixouri, druhé největší město ostrova. Leží na poloostrově Paliki a z Argostoli se sem dá dostat po silnici nebo trajektem. Lixouri má příjemně ospalou atmosféru řeckého města, kavárny kolem hlavního náměstí a přístav, ze kterého několikrát denně vyplouvají malé trajekty do Argostoli.
Želvy v Argostoli
Město ale zároveň připomíná, jakou sílu má místní země. V roce 1953 zasáhlo Kefalonii obrovské zemětřesení, které zničilo velkou část ostrova. Lixouri patřilo k nejhůře postiženým místům. Velká část staré zástavby zmizela a dnešní město je proto podstatně mladší, než by člověk u řeckého ostrova čekal.
Sedáme do auta. A vyrážíme.
Ráno patří moři
První zastávkou je Petani Beach, jedna z nejhezčích pláží poloostrova Paliki
Silnice k ní vede dolů z kopců a postupně se před námi otevírá obrovský záliv. Pláž je sevřená vysokými vápencovými útesy a zdálky vypadá skoro jako bílý zářez do zelené krajiny.
Ráno je tu ještě klid. Petani je oblázková pláž, takže žádný jemný karibský písek. Zato voda je průzračná a díky rychlejší hloubce má nádhernou modrou barvu. Pokud fouká, mohou být vlny poměrně velké – a právě proto je dobré sledovat podmínky před koupáním.
Na pláži jsou taverny, lehátka a základní zázemí. Pokud chcete zažít Petani v nejlepší podobě, přijeďte ráno. Nejen kvůli lidem. Světlo je tou dobou úplně jiné. A hlavně máte šanci najít místo, kde si na chvíli připadáte, že celý záliv patří vám.
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Nejznámější výhled Kefalonie
Z Paliki se vracíme na hlavní ostrov a míříme na sever.
Cesta je přesně tím, proč je na Kefalonii dobré mít auto. Nejedete rovně. Stoupáte, klesáte, zatáčíte a mezi stromy se občas objeví kus moře hluboko pod vámi. A potom přijde Myrtos.
Jestli jste někdy viděli pohlednici z Kefalonie, dost možná na ní byl právě on. Myrtos je obrovský oblouk bílé oblázkové pláže sevřený mezi dvěma mohutnými horami. Z vyhlídky nad pláží je vidět, proč se stal jedním ze symbolů celého Řecka.
Barva vody se mění podle slunce a hloubky. Bílý vápenec na dně a drobné oblázky odrážejí světlo a vytvářejí typickou tyrkysovou barvu. Ale pozor: Myrtos není automaticky ideální na koupání za každého počasí. Když je moře rozbouřené, mohou být proudy a vlny poměrně silné.
Proto je někdy nejlepší zůstat nahoře na vyhlídce. Je tu totiž něco, co žádná fotografie úplně neumí. Měřítko.
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A když se pod vámi objeví malá auta a lidé jako tečky na bílé pláži, pochopíte, jak obrovská krajina kolem vás ve skutečnosti je.
Assos: benátská stopa v malé vesnici
Další zastávka je Assos. Silnice se z Myrtosu stáčí kolem pobřeží a vesnice se objeví skoro jako model z nějakého katalogu.
Barevné domy, malé náměstí, lodě v přístavu a zelený poloostrov, na kterém stojí pozůstatky benátské pevnosti. Assos má jednu z nejzajímavějších historických atmosfér na ostrově. Kefalonie byla po staletí součástí Benátské republiky a právě Benátčané zde vybudovali pevnost, která měla chránit severozápadní část ostrova před piráty a dalšími nájezdníky.
Dnes z ní zůstávají především ruiny, ale cesta k nim stojí za to. Z výšky je krásně vidět celý Assos, malý přístav i okolní zátoky. A pak už jen sejít dolů. Dát si kávu. Nebo něco malého k jídlu. A chvíli nic nedělat.
Fiskardo: místo, které zachránilo zemětřesení
Z Assosu pokračujeme na sever. A přichází Fiskardo. Na první pohled působí jako nejvíc turistické místo na trase. Přístav je plný lodí, kolem vody jsou restaurace, bary a obchody.
Kde spát
Ale Fiskardo má jednu zásadní historickou výhodu. Přežilo zemětřesení v roce 1953.
Zatímco velká část Kefalonie byla tehdy zničena a mnoho měst se muselo prakticky znovu postavit, Fiskardo zůstalo z velké části nedotčené. Proto tu dodnes najdete původní benátské domy s barevnými fasádami, okenicemi a balkony. Je to jeden z důvodů, proč má Fiskardo úplně jinou atmosféru než například Lixouri.
A je tu ještě jeden důvod. Peníze. Do místního přístavu míří jachty z celého Jónského moře a během sezony je tu pořádně živo. To ale neznamená, že musíte utratit majlant. Stačí se vydat pár ulic dál od nábřeží. Ceny bývají rozumnější a dostanete se blíž k místnímu životu.
Alaties: když se výlet změní v lekci geologie
Poslední zastávku jsme původně vůbec neměli. A možná právě proto byla nejlepší. Alaties leží na severozápadním pobřeží a je to spíš malá skalnatá zátoka než klasická pláž. Bílé skály kolem jsou převážně vápenec. Jeho příběh začal pod hladinou moře, kde se po miliony let ukládaly sedimenty. Potom přišly pohyby zemské kůry.
Kefalonia leží v jedné z nejaktivnějších seizmických oblastí Evropy. Tektonické pohyby tu horniny zvedaly, lámaly a posouvaly. Zemětřesení tak pomáhala vytvářet dnešní členité pobřeží s útesy, jeskyněmi a skalními terasami.
A potom přišlo moře. Vlny, vítr a sůl začaly vápenec pomalu obrušovat. V malých prohlubních se drží mořská voda a po jejím odpaření zůstávají krystalky soli.
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Alaties znamená „slané místo“. My jsme sem přitom přijeli jen na koupání. Takže zatímco ostatní koukali do vody, já jsem začal zkoumat skály. A byl jsem z toho překvapivě nadšený.
Kefalonia v plné kráse
Alaties bych rozhodně neplánoval jako rychlou zastávku. Právě tady má smysl zůstat. Skály se večer začnou zbarvovat do oranžova, moře tmavne a ostré obrysy pobřeží dostávají úplně jiný charakter. A najednou zjistíte, že jste během jediného dne projeli kus Kefalonie. Petani. Myrtos. Assos. Fiskardo. Alaties. Přibližně 150 kilometrů.
A přesto máte pocit, že jste viděli jen část ostrova. Protože Kefalonia není ostrov na jeden seznam. Je to ostrov na několik návratů.
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