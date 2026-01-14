Žáky 1. B je více než hodinová exkurze, která vyvrcholí natáčením podcastu. Nejdříve se ale seznamujeme a povíme si, co všechno je v novinách zajímá a baví. Křížovky, protože je vyrábí děda Jirka! Legrační fotky! Psaní o zvířátkách! Líbí se mi, jak noviny voní!
Podcast Linka M
To už ale přichází kolega Petr Holeček, kterého zdržela ledová krusta na silnici. Mrkneme na sebe a odstartujeme podcast Linka M. Ten je hlavně o Praze, od dětí se dozvídáme, kdy bude po Karlově mostě kráčet varan komodský, kde je ta nejkrásnější stanice metra, které zvíře připomíná tramvaj, nebo kde je to úplně nejpohádkovější.
Metro i metro
Na úplný závěr pak děti otevřou penály a vyšvihnou spoustu nádherných výkresů s motivem metra i Metra. Těšte se na ně v některém z nejbližších vydání. A během několika dnů zveřejníme i podcast, který slibuje opravdu zajímavé, vypečené hlášky.