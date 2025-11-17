Jen za loňský rok se v Česku předčasně narodilo 5 464 dětí, konkrétně před dokončeným 37. týdnem těhotenství. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).
Mnohé z těchto miminek vážilo sotva kilo, přesto mělo díky špičkové české neonatologii jedny z nejvyšších šancí na přežití i kvalitní život v Evropě. Co však znamená předčasný porod pro rodiče, kteří se ze dne na den ocitnou v nečekané a často velmi náročné životní situaci? A co pro lékaře a sestry, kteří denně pečují o ty nejmenší bojovníky?
V inkubátoru obklopená hadičkami
Osud předčasného porodu potkal také olympioničku Petru Chocovou. „Z plaveckého bazénu rovnou na neonatologii. To je něco, co si neplánujete ani nepředstavíte. Najednou jste tam. Mezi inkubátory a pípajícími monitory. A jediné, co chcete, je, aby to malinké miminko bojovalo dál,“ říká Chocová pro Metro.
„Je to trauma pro celou rodinu. Tatínci bývají více uzavření a mohou se cítit nepochopení. Maminky bojují s pocity viny a soustředí veškerou energii na dítě, což může zatížit partnerský vztah. Není výjimečné, že extrémní stres a dlouhé období nejistoty vztah naruší. Proto by psychická podpora měla být nedílnou součástí péče.
neonatoložka Tereza Lamberská z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN
Její dcera Lillinka přišla na svět o několik týdnů dřív, než měla. „Když jsem slyšela jsem její první křik, spadl mi kámen ze srdce. Položili mi ji na hrudník, vyfotili jsme se a pak ji odnesli. Já zůstala sama s manželem, ale bez miminka. S komplikacemi s placentou, se zánětem. Až k ránu mě manžel na vozíku odvezl na JIP, kde jsem ji viděla – maličkou, v inkubátoru, obklopenou hadičkami. Ten pohled se mi navždy vryl do paměti,“ popisuje olympionička.
Naslouchání a nevyžádané rady
Jak mohou rodina, přátelé, kolegové nejlépe pomoci rodičům, kteří mají nedonošené miminko?
Univerzálně pomáhá:
Co naopak nepomáhá:
Podle neonatoložky Terezy Lamberské z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Prazeje pro maminky nejhorší právě Chocovou popisovaný první pohled na miminko mezi hadičkami, v inkubátoru, obklopené přístroji. „Rodiče často teprve v tomto okamžiku naplno pochopí vážnost situace. Později pak přichází každodenní praktické a emoční překážky, jako je péče o starší děti, dojíždění, odloučení rodiny, výčitky svědomí. Maminky si velmi často vyčítají, že dítě „nedonosily“, i když za to obvykle vůbec nemohou. To vše zvyšuje stres a vyčerpání. Psychologická pomoc je pro mnoho rodin klíčová,“ líčí lékařka Lamberská.
Podle ní je ve Světový den předčasně narozených dětí důležité si uvědomit, že předčasný porod není selhání. „Je to těžká životní událost, která se může stát komukoli,“ říká. Tento významný den, který se oslavuje 17. lisopadu, má podle Lamberské obrovský symbolický i praktický význam. „Rodinám dává pocit sounáležitosti, ocenění a naděje. Zároveň je to poděkování zdravotníkům, kteří o tyto děti pečují. A v neposlední řadě jde o osvětu. Je důležité vysvětlovat veřejnosti, co znamená předčasný porod, bořit mýty a zvyšovat porozumění pro rodiny, které si tím procházejí,“ vysvětluje Lamberská.
Organizace, které pomáhají
Nedoklubko je neziskovka, která podporuje rodiče předčasně narozených dětí. a neonatologická oddělení v České republice od roku 2002.
Nadační fond pro předčasně narozené děti je nezisková organizace, která pomáhá rodinám předčasně narozených dětí. Fond byl založen v roce 2013 rodiči předčasně narozených dětí, kteří sami zažili, jak složitá a náročná může být péče o předčasně narozené dítě.
Malá bojovnice
Podle olympioničky Chocové je ve chvílích předčasného porodu nejdůležitější je vědět, že v tom nejste sami. „I když má člověk pocit osamění, má kolem sebe rodinu, lékaře, zdravotníky i přátele, kteří mu a jeho miminku pomáhají ze všech sil. A taky je důležité vědět, že i to maličké miminko je obrovský bojovník. Důležité je věřit v sebe a nepřestávat doufat,“ říká pro Metro.
V současnosti je dcera Chocové podle jejích slov zdravá, veselá a v září 2025 nastoupila do školky už jako předškolačka. „Je hubeňour, jí jako vrabec, ale je to naše malá bojovnice. A já jsem neskutečně vděčná, že ji mám. Hrozně ten čas letí a já se snažím užívat si každý den s ní naplno. I přes všechny strachy, komplikace a slzy bych do toho šla znovu. Protože stát se mámou, i tou „předčasnou“, je nakonec ten největší dar,“ vysvětluje Chocová.
Příčiny a zvýšená rizika předčasných porodů
Jaké jsou nejčastější příčiny předčasných porodů? Dá se jim nějak předcházet?