Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   6:56
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér hokejistů Radim Rulík pozoruje své svěřence.
Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
Brankář Lukáš Dostál na tréninku českého týmu
Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
17. 2.09:00Curling – muži: ČESKO – NěmeckoČeští curleřiČT sport
17. 2.10:00Severská kombinace: skoky z velkého můstkuJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
17. 2.10:45Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
17. 2. 11:30Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
17. 2.12:10Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceNěmecko – Francie ČT sport
17. 2.12:10Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceŠvýcarsko – ItálieČT sport Plus
17. 2.13:30Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
17. 2. 14:15Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
17. 2.14:30Biatlon: štafeta mužůVítězslav Hornig, Petr Hák, Michal Krčmář, Tomáš MikyskaČT sport Plus
17. 2.16:00Rychlobruslení: týmové stíhačky – fináleČT sport
17. 2.16:40Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČesko – DánskoČT sport
17. 2.19:10Boby: 3. jízdy dvojbobu mužůČT sport
17. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále mužůČT sport
17. 2.21:10Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceŠvédsko – LotysškoČT sport
17. 2.21:30Krasobruslení: krátký program ženČT sport Plus

Tabulku postupně aktualizujeme.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Čekáte miminko v roce 2026? Stát i pojišťovny vám mohou vrátit tisíce. Stačí o ně požádat, víme jak

Kojení. Kapitola sama pro sebe. Ať si má kojení v restauracích, na zastávkách a...

Těhotenství a první měsíce s miminkem stojí desítky tisíc korun, velkou část z nich vám ale mohou vrátit zdravotní pojišťovny. V roce 2026 nabízejí rodičům příspěvky na vyšetření, kurzy, pomůcky i...

17. února 2026

Nenajíždějte na D1, varuje policie na Vysočině. Kraj zasypaly přívaly sněhu

Kvůli hustému sněžení a uvízlým kamionům musela být v noci z pondělí na úterý...

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě jsou i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvázlé kamiony...

17. února 2026  6:12,  aktualizováno  7:51

Pražská MHD se už pěkných pár let vejde do kapsy. Co přinese vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0?

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Praha chystá novou generaci aplikace PID Lítačka, která má z pouhého prodeje jízdenek vyrůst v chytrého průvodce městem. Nabídne modernější prostředí, lepší práci se zpožděními i správu více jízdenek...

16. února 2026  10:58,  aktualizováno  17. 2. 7:24

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

17. února 2026  7:10

Debata se žáky ZŠ i primátorem. Prezident Pavel oficiálně navštíví Prahu

Žáci prezidentovi Petru Pavlovi pokládali otázky, například jaký je jeho...

Prezidenta Petra Pavla a první dámu čeká 17. a 18. února program v Praze. Oficiální návštěva zahrnuje debatu s občany a žáky základní školy. Setká se i s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS)...

17. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

17. února 2026  6:56

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Martin Nečas (98) po pádu v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci,...

17. února 2026  6:44

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Policisté zasahují v pražské Krči, vyjednávají s mužem zavřeným v bytě. (14....

Úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, porušování domovní svobody. Pohled do policejních statistik mluví jasně, množství případů násilné kriminality na severu Olomouckého kraje...

17. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Startuje seznamka sdílení elektřiny. E.ON Propojeno spáruje výrobce a odběratele

17. února 2026  6:01

17. února 2026

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

