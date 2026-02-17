Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|Datum
|Čas
|Disciplína / zápas
|Česká účast
|Kanál
|17. 2.
|09:00
|Curling – muži: ČESKO – Německo
|Čeští curleři
|ČT sport
|17. 2.
|10:00
|Severská kombinace: skoky z velkého můstku
|Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
|ČT sport Plus
|17. 2.
|10:45
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|17. 2.
|11:30
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|17. 2.
|12:10
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|Německo – Francie
|ČT sport
|17. 2.
|12:10
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|Švýcarsko – Itálie
|ČT sport Plus
|17. 2.
|13:30
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|17. 2.
|14:15
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|17. 2.
|14:30
|Biatlon: štafeta mužů
|Vítězslav Hornig, Petr Hák, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
|ČT sport Plus
|17. 2.
|16:00
|Rychlobruslení: týmové stíhačky – finále
|–
|ČT sport
|17. 2.
|16:40
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|Česko – Dánsko
|ČT sport
|17. 2.
|19:10
|Boby: 3. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport
|17. 2.
|19:30
|Freestyle lyžování: big air – finále mužů
|–
|ČT sport
|17. 2.
|21:10
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|Švédsko – Lotysško
|ČT sport
|17. 2.
|21:30
|Krasobruslení: krátký program žen
|–
|ČT sport Plus
Tabulku postupně aktualizujeme.
