Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
|
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|Datum
|Čas
|Disciplína / zápas
|Česká účast
|Kanál
|8.2.
|10:05
|Curling – mix dvojic: Norsko – Česko
|Julie Zelingrová, Vít Chabičovský
|ČT sport Plus
|8.2.
|11:30
|Alpské lyžování: sjezd žen
|Barbora Nováková, Alena Labaštová
|ČT sport
|8.2.
|12:30
|Skiatlon mužů
|ČT sport Plus
|8.2.
|13:00
|Snowboarding: paralelní obří slalom – finále
|ČT sport
|8.2.
|14:00
|Biatlon: smíšená štafeta
|Český tým
|ČT sport Plus
|8.2.
|14:35
|Curling – mix dvojic: Itálie – Česko
|Zelingrová, Chabičovský
|ČT sport Plus
|8.2.
|16:00
|Rychlobruslení: 5000 m mužů
|Metoděj ílek
|ČT sport
|8.2.
|18:00
|Saně: 4. jízdy mužů
|ČT sport
|8.2.
|19:30
|Snowboarding: big air – kvalifikace žen
|Laura Záveská
|ČT sport
|8.2.
|21:00
|Hokej – turnaj žen: Česko – Finsko
|ČT sport
|9.2.
|10:05
|Curling – mix dvojic: Česko – Estonsko
|Zelingrová, Chabičovský
|ČT sport Plus
|9.2.
|10:30
|Alpské lyžování: týmová kombinace – sjezd mužů
|Jan Zabystřan
|ČT sport
|9.2.
|12:30
|Freestyle lyžování: slopestyle – finále žen
|ČT sport
|9.2.
|14:00
|Alpské lyžování: týmová kombinace – slalom mužů
|Marek Müller
|ČT sport
|9.2.
|17:00
|Saně: 1. jízdy žen
|ČT sport
|9.2.
|17:30
|Rychlobruslení: 1000 m žen
|Nikola Zdráhalová
|ČT sport
|9.2.
|19:00
|Skoky na lyžích: střední můstek mužů
|Roman Koudelka
|ČT sport
|9.2.
|19:30
|Snowboarding: big air – finále žen
|ČT sport Plus
|9.2.
|21:00
|Krasobruslení: rytmické tance
|Kateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip Taschlerovi
|ČT sport
|9.2.
|21:00
|Hokej – turnaj žen: Kanada – Česko
|ČT sport
|10.2.
|10:45
|Alpské lyžování: týmová kombinace – sjezd žen
|Ester Ledecká
|ČT sport
|10.2.
|11:45
|Klasické lyžování: sprint – finále
|ČT sport
|10.2.
|12:30
|Freestyle lyžování: slopestyle – finále mužů
|ČT sport Plus
|10.2.
|13:30
|Biatlon: individuální závod mužů
|ČT sport
|10.2.
|17:00
|Saně: 3. jízdy žen
|ČT sport
|10.2.
|18:05
|Curling – mix dvojic: finále
|ČT sport Plus
|10.2.
|18:30
|Saně: 4. jízdy žen
|ČT sport
|10.2.
|19:30
|Skoky na lyžích: závod smíšených týmů
|ČT sport
|10.2.
|21:00
|Krasobruslení: krátký program mužů
|ČT sport
|11.2.
|10:00
|Severská kombinace: střední můstek mužů
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|ČT sport
|11.2.
|11:30
|Alpské lyžování: super-G mužů
|Jan Zabystřan
|ČT sport
|11.2.
|13:45
|Severská kombinace: běh mužů na 10 km
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|ČT sport
|11.2.
|14:15
|Biatlon: individuální závod žen
|ČT sport
|11.2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: Finsko – Slovensko
|ČT sport
|11.2.
|19:05
|Curling – muži: Česko – USA
|Český tým curlerů
|ČT sport Plus
|11.2.
|19:10
|Rychlobruslení: 1000 m mužů
|ČT sport
|11.2.
|23:00
|Hokej – turnaj mužů: Švédsko – Itálie
|ČT sport
|12.2.
|10:00
|Freestyle lyžování: jízda v boulích – kvalifikace mužů
|Matyáš Kroupa
|ČT sport Plus
|12.2.
|10:00
|Snowboarding: snowboardcross – kvalifikace mužů
|Radek Houser, Kryštof Choura
|ČT sport
|12.2.
|11:00
|Skeleton: 2. jízdy mužů
|ČT sport
|12.2.
|11:30
|Alpské lyžování: super-G žen
|Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková
|ČT sport
|12.2.
|12:10
|Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – Francie
|ČT sport Plus
|12.2.
|13:00
|Klasické lyžování: 10 km volně žen
|ČT sport
|12.2.
|14:30
|Snowboarding: snowboardcross – finále mužů
|ČT sport
|12.2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: Česko – Kanada
|ČT sport
|12.2.
|17:00
|Rychlobruslení: 5000 m žen
|Martina Sáblíková
|ČT sport Plus
|12.2.
|18:30
|Saně: týmová štafeta
|ČT sport Plus
|12.2.
|19:30
|Snowboarding: U-rampa – finále žen
|ČT sport
|12.2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: Lotyšsko – USA
|ČT sport
|12.2.
|21:10
|Hokej – turnaj mužů: Německo – Dánsko
|ČT sport Plus
*Tabulku budeme průběžně aktualizovat