Program MS v hokeji 2026 – sobota 16. května
Ve Švýcarsku se v sobotu odehrálo šest zápasů v rámci MS v hokeji 2026. I ve druhém hracím dni se představila česká reprezentace, která chtěla navázat na páteční výhru s Dánskem. Premiéru na turnaji zapsali hokejisté Slovenska, či Lotyšska.
Velká Británie vs. Rakousko (12:20, Curych – skupina B)
Druhý den šampionátu odstartoval soubojem outsiderů skupiny A. Velká Británie chtěla potvrdit, že mezi elitou nehraje jen do počtu, zatímco Rakousko muselo udělat důležitý krok směrem k záchraně.
Zápas se nakonec povedl lépe hokejistům z Rakouska, kteří porazili v Curychu 5:2 Velkou Británii a vstoupili tak vítězně do turnaje. Dvěma góly se na výhře favorita podílel kapitán Peter Schneider, jenž působil v mládežnických týmech Českých Budějovic, Znojma a hrál extraligu za brněnskou Kometu.
Slovensko vs. Norsko (12:20, Fribourg– skupina B)
Slováci vstoupili do turnaje proti houževnatému Norsku. Slovensko potřebovalo dobře odstartovat, protože skupina B je mimořádně silná a každý bod může hrát důležitou roli v boji o čtvrtfinále.
Zápas nakonec lépe dopadl pro Slováky. Zápas vyhráli 2:1, když vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. O přesvědčivý výsledek se ale moc nejedná, Norsko dokonce vyprodukovalo více střel – 23:19.
Maďarsko vs. Finsko (16:20, Curych – skupina A)
Jeden z favoritů skupiny A, Finsko, nastoupil proti nováčkovi elitní divize Maďarsku. Finsko již za sebou mělo úvodní zápas, v němž porazilo Německo 3:1.
Zápas nakonec hokejisté Finska zvládli a porazili v Curychu Maďarsko 4:1. Dvěma góly a asistencí si na tom podílel útočník Jesse Puljujärvi, který na šampionátu nasbíral již pět kanadských bodů. Zápas byl od začátku překvapivě vyrovnaný. Dění se změnilo až ve druhé třetině, kdy Fini zápas ovládli.
Itálie vs. Kanada (16:20, Fribourg– skupina B)
Ve Fribourgu šel znovu do akce hlavní favorit šampionátu – Kanada. Kanaďané přijeli do Švýcarska s mimořádně silným výběrem plným hvězd NHL a proti Itálii byly jasným favoritem.
Kanada roli favorita potvrdila a zápas jasně ovládla 6:0.
Švýcarsko vs. Lotyšsko (20:20, Curych – skupina A)
Domácí Švýcarsko čekal další velmi zajímavý duel proti Lotyšsku, které patří mezi tradičně nepříjemné soupeře a narozdíl od soupeře se pro ně jedná o první zápas na letošním MS.
Švýcaři navázali na úvodní výhru s USA (3:1). Domácí hokejisté Lotyšsko porazili 4:2. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.
Slovinsko vs. Česko (20:20, Fribourg – skupina B)
Česká reprezentace nastoupila k druhému zápasu během dvou dnů. Po úvodním vítězném utkání s Dánskem (4:1) nastoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka proti Slovinsku.
Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu prohráli v utkání skupiny B ve Fribourgu překvapivě se Slovinskem 2:3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům. Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii.
Skóre otevřel přesilovkovým zásahem krátce před polovinou úvodní třetiny Matic Török, ve 25. minutě vyrovnal Martin Kaut, ve 38. minutě se pak prosadil Lukáš Sedlák. Ve třetí části ale vyrovnal Anže Kuralt a šokující výsledek završil po 74 sekundách v prodloužení Marcel Mahkovec.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15