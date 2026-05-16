2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Lukáš Karbulka
Sport   23:21
Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji představili Slováci.
Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – sobota 16. května

Ve Švýcarsku se v sobotu odehrálo šest zápasů v rámci MS v hokeji 2026. I ve druhém hracím dni se představila česká reprezentace, která chtěla navázat na páteční výhru s Dánskem. Premiéru na turnaji zapsali hokejisté Slovenska, či Lotyšska.

Velká Británie vs. Rakousko (12:20, Curych – skupina B)

Druhý den šampionátu odstartoval soubojem outsiderů skupiny A. Velká Británie chtěla potvrdit, že mezi elitou nehraje jen do počtu, zatímco Rakousko muselo udělat důležitý krok směrem k záchraně.

Zápas se nakonec povedl lépe hokejistům z Rakouska, kteří porazili v Curychu 5:2 Velkou Británii a vstoupili tak vítězně do turnaje. Dvěma góly se na výhře favorita podílel kapitán Peter Schneider, jenž působil v mládežnických týmech Českých Budějovic, Znojma a hrál extraligu za brněnskou Kometu.

Slovensko vs. Norsko (12:20, Fribourg– skupina B)

Slováci vstoupili do turnaje proti houževnatému Norsku. Slovensko potřebovalo dobře odstartovat, protože skupina B je mimořádně silná a každý bod může hrát důležitou roli v boji o čtvrtfinále.

Zápas nakonec lépe dopadl pro Slováky. Zápas vyhráli 2:1, když vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. O přesvědčivý výsledek se ale moc nejedná, Norsko dokonce vyprodukovalo více střel – 23:19.

Maďarsko vs. Finsko (16:20, Curych – skupina A)

Jeden z favoritů skupiny A, Finsko, nastoupil proti nováčkovi elitní divize Maďarsku. Finsko již za sebou mělo úvodní zápas, v němž porazilo Německo 3:1.

Zápas nakonec hokejisté Finska zvládli a porazili v Curychu Maďarsko 4:1. Dvěma góly a asistencí si na tom podílel útočník Jesse Puljujärvi, který na šampionátu nasbíral již pět kanadských bodů. Zápas byl od začátku překvapivě vyrovnaný. Dění se změnilo až ve druhé třetině, kdy Fini zápas ovládli.

Itálie vs. Kanada (16:20, Fribourg– skupina B)

Ve Fribourgu šel znovu do akce hlavní favorit šampionátu – Kanada. Kanaďané přijeli do Švýcarska s mimořádně silným výběrem plným hvězd NHL a proti Itálii byly jasným favoritem.

Kanada roli favorita potvrdila a zápas jasně ovládla 6:0.

Švýcarsko vs. Lotyšsko (20:20, Curych – skupina A)

Domácí Švýcarsko čekal další velmi zajímavý duel proti Lotyšsku, které patří mezi tradičně nepříjemné soupeře a narozdíl od soupeře se pro ně jedná o první zápas na letošním MS.

Švýcaři navázali na úvodní výhru s USA (3:1). Domácí hokejisté Lotyšsko porazili 4:2. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na prvním tréninku české hokejové reprezentace v dějišti MS, 12. května 2026, Fribourg, Švýcarsko.

Slovinsko vs. Česko (20:20, Fribourg – skupina B)

Česká reprezentace nastoupila k druhému zápasu během dvou dnů. Po úvodním vítězném utkání s Dánskem (4:1) nastoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka proti Slovinsku.

Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu prohráli v utkání skupiny B ve Fribourgu překvapivě se Slovinskem 2:3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům. Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii.

Skóre otevřel přesilovkovým zásahem krátce před polovinou úvodní třetiny Matic Török, ve 25. minutě vyrovnal Martin Kaut, ve 38. minutě se pak prosadil Lukáš Sedlák. Ve třetí části ale vyrovnal Anže Kuralt a šokující výsledek završil po 74 sekundách v prodloužení Marcel Mahkovec.

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

