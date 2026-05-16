2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Představí se opět Češi, Slovensko čeká premiéra

Lukáš Karbulka
Sport   6:00
Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídne dalších šest zápasů základních skupin. Do akce půjde znovu česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzve Slovinsko. Fanoušci se ale mohou těšit také na vystoupení Kanady, Finska nebo domácího Švýcarska.

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – sobota 16. května

Ve Švýcarsku se dnes odehraje šest zápasů v rámci MS v hokeji 2026. I ve druhém hracím dni se představí česká reprezentace, která bude chtít navázat na včerejší výhru s Dánskem. Premiéra pak čeká například Slovensko, či Lotyšsko.

Velká Británie vs. Rakousko (12:20, Curych – skupina B)

Druhý den šampionátu odstartuje souboj outsiderů skupiny A. Velká Británie bude chtít potvrdit, že mezi elitou nehraje jen do počtu, zatímco Rakousko se pokusí udělat důležitý krok směrem k záchraně.

Pro oba týmy může mít úvodní duel obrovský význam v boji o udržení v elitní divizi MS. Očekává se velmi bojovné utkání plné osobních soubojů a taktické disciplíny.

Slovensko vs. Norsko (12:20, Fribourg– skupina B)

Slováci vstoupí do turnaje proti houževnatému Norsku. Favorit, kterým je Slovensko, se bude chtít spolehnout na rychlý a technický hokej, zatímco Norové podobně jako Dánsko bývají velmi nepříjemní především fyzickou hrou.

Slovensko potřebuje dobře odstartovat, protože skupina B je mimořádně silná a každý bod může hrát důležitou roli v boji o čtvrtfinále.

Maďarsko vs. Finsko (16:20, Curych – skupina A)

Jeden z favoritů skupiny A, Finsko, nastoupí proti nováčkovi elitní divize Maďarsku. Finsko již za sebou má úvodní zápas, v němž porazilo Německo 3:1.

Finové budou chtít potvrdit roli favorita a připsat si další tři body. Maďarsko, které pravděpodobně bude bojovat o záchranu v elitní divizi, naopak může pouze překvapit.

Itálie vs. Kanada (16:20, Fribourg– skupina B)

Ve Fribourgu půjde znovu do akce hlavní favorit šampionátu – Kanada. Kanaďané přijeli do Švýcarska s mimořádně silným výběrem plným hvězd NHL a proti Itálii budou jasným favoritem.

Itálie se bude snažit především držet krok a využít případného podcenění soupeře. Kanada ale chce po neúspěchu na olympijských hrách znovu získat světové zlato a každý zápas bere maximálně vážně, což potvrdila úvodní výhrou 5:3 nad Švédskem. Itálie se na šampionátu představí poprvé.

Švýcarsko vs. Lotyšsko (20:20, Curych – skupina A)

Domácí Švýcarsko čeká další velmi zajímavý duel proti Lotyšsku, které patří mezi tradičně nepříjemné soupeře a narozdíl od soupeře se pro ně jedná o první zápas na letošním MS.

Švýcaři budou chtít před domácími fanoušky opět potvrdit rostoucí sílu posledních let a navázat na úvodní výhru s USA (3:1). Lotyši ale pravidelně dokazují, že dokážou favority potrápit, zejména díky organizované obraně a týmovému výkonu.

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na prvním tréninku české hokejové reprezentace v dějišti MS, 12. května 2026, Fribourg, Švýcarsko.

Slovinsko vs. Česko (20:20, Fribourg – skupina B)

Českou reprezentaci čeká druhý zápas během dvou dnů. Po úvodním vítězném utkání s Dánskem (4:1) nastoupí svěřenci trenéra Radima Rulíka proti Slovinsku.

Češi budou v utkání favoritem, ale podobné zápasy bývají často zrádné. Slovinsko spoléhá na bruslivý a bojovný styl a bude chtít favorita překvapit. Duel s Českem bude pro Slovince první na letošním šampionátu. Velkou pozornost budou fanoušci upínat také na české brankoviště a možné změny v sestavě po náročném úvodním duelu turnaje.

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Strany v Plzeňském kraji chystají kandidátky, některé ještě nezveřejnily lídry

ilustrační snímek

Strany v Plzeňském kraji naplno připravují kandidátky pro podzimní komunální volby. Některé už mají jasno o lídrech, volebních partnerech i obsazení...

16. května 2026,  aktualizováno 

Strany a hnutí na jihu Čech kandidátní listiny pro komunální volby připravují

ilustrační snímek

Strany a hnutí na jihu Čech stále připravují kandidátní listiny pro podzimní komunální volby. Některé už v Českých Budějovicích vybraly lídry, jiné subjekty...

16. května 2026,  aktualizováno 

Post zlínského primátora chce obhájit lídr hnutí ANO Jiří Korec

ilustrační snímek

Post zlínského primátora chce v říjnových komunálních volbách obhájit a potřetí získat lídr kandidátky ANO Jiří Korec. Volby v krajském městě hnutí vyhrálo...

16. května 2026,  aktualizováno 

Strany v Karlovarském kraji kandidátky pro komunální volby teprve sestavují

ilustrační snímek

Strany a hnutí ve městech v Karlovarském kraji zatím na sestavování kandidátek pracují, lídry a seznamy kandidátů oznámí většinou v červnu, zjistila ČTK....

16. května 2026,  aktualizováno 

Primátor Jihlavy Ryška bude post obhajovat, mezi vyzyvateli bude i exprimátorka

ilustrační snímek

Pozici jihlavského primátora bude v podzimních komunálních volbách obhajovat Petr Ryška z ODS. Mezi jeho vyzyvateli bude bývalá primátorka Karolína Koubová,...

16. května 2026,  aktualizováno 

Ostrava zná některé lídry pro komunální volby, okresní města stále vyjednávají

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji je zatím o lídrech pro podzimní komunální volby nejvíce jasno v krajském městě Ostrava. Primátorské křeslo tam bude chtít obhájit Jan...

16. května 2026,  aktualizováno 

V Olomouci, Přerově a Prostějově finišuje příprava kandidátek pro volby

ilustrační snímek

Politické strany a hnutí v Olomouci, Přerově a Prostějově finišují s přípravou kandidátních listin pro podzimní komunální volby a už mají zpravidla jasno o...

16. května 2026,  aktualizováno 

V hradeckém kraji nebudou na podzim obhajovat post starostové Jičína a Rychnova

ilustrační snímek

V okresních městech Královéhradeckého kraje nebudou v říjnových komunálních volbách obhajovat post dlouholetí starostové Jičína Jan Malý (ANO) a Rychnova nad...

16. května 2026,  aktualizováno 

Pro podzimní volby v Pardubicích už je známá většina lídrů

ilustrační snímek

Téměř všechny politické subjekty, které před čtyřmi lety uspěly ve volbách do zastupitelstva Pardubic, už znají své lídry. Na rozdíl od roku 2022 budou některé...

16. května 2026,  aktualizováno 

Subjekty v Ústí představují lídry, primátor asi neobhajuje, vznikla obří koalice

ilustrační snímek

Politická uskupení v Ústí nad Labem postupně představují lídry kandidátních listin do podzimních komunálních voleb. Současný primátor Petr Nedvědický (ANO) po...

16. května 2026,  aktualizováno 

Většina stran v Brně již představila lídry, kandidáti sází na kontaktní kampaň

ilustrační snímek

Politické strany a hnutí zastoupené na brněnském magistrátu, vyjma hnutí ANO a SPD, již představily své lídry. Zahajují volební kampaně, řada z nich vsadila...

16. května 2026,  aktualizováno 

Primátor Liberce a starostka Semil své posty ve volbách obhajovat nebudou

ilustrační snímek

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník a starostka Semil Lena Mlejnková, oba z hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), nebudou na podzim obhajovat své posty. Z...

16. května 2026,  aktualizováno 

