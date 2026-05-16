Program MS v hokeji 2026 – sobota 16. května
Ve Švýcarsku se dnes odehraje šest zápasů v rámci MS v hokeji 2026. I ve druhém hracím dni se představí česká reprezentace, která bude chtít navázat na včerejší výhru s Dánskem. Premiéra pak čeká například Slovensko, či Lotyšsko.
Velká Británie vs. Rakousko (12:20, Curych – skupina B)
Druhý den šampionátu odstartuje souboj outsiderů skupiny A. Velká Británie bude chtít potvrdit, že mezi elitou nehraje jen do počtu, zatímco Rakousko se pokusí udělat důležitý krok směrem k záchraně.
Pro oba týmy může mít úvodní duel obrovský význam v boji o udržení v elitní divizi MS. Očekává se velmi bojovné utkání plné osobních soubojů a taktické disciplíny.
Slovensko vs. Norsko (12:20, Fribourg– skupina B)
Slováci vstoupí do turnaje proti houževnatému Norsku. Favorit, kterým je Slovensko, se bude chtít spolehnout na rychlý a technický hokej, zatímco Norové podobně jako Dánsko bývají velmi nepříjemní především fyzickou hrou.
Slovensko potřebuje dobře odstartovat, protože skupina B je mimořádně silná a každý bod může hrát důležitou roli v boji o čtvrtfinále.
Maďarsko vs. Finsko (16:20, Curych – skupina A)
Jeden z favoritů skupiny A, Finsko, nastoupí proti nováčkovi elitní divize Maďarsku. Finsko již za sebou má úvodní zápas, v němž porazilo Německo 3:1.
Finové budou chtít potvrdit roli favorita a připsat si další tři body. Maďarsko, které pravděpodobně bude bojovat o záchranu v elitní divizi, naopak může pouze překvapit.
Itálie vs. Kanada (16:20, Fribourg– skupina B)
Ve Fribourgu půjde znovu do akce hlavní favorit šampionátu – Kanada. Kanaďané přijeli do Švýcarska s mimořádně silným výběrem plným hvězd NHL a proti Itálii budou jasným favoritem.
Itálie se bude snažit především držet krok a využít případného podcenění soupeře. Kanada ale chce po neúspěchu na olympijských hrách znovu získat světové zlato a každý zápas bere maximálně vážně, což potvrdila úvodní výhrou 5:3 nad Švédskem. Itálie se na šampionátu představí poprvé.
Švýcarsko vs. Lotyšsko (20:20, Curych – skupina A)
Domácí Švýcarsko čeká další velmi zajímavý duel proti Lotyšsku, které patří mezi tradičně nepříjemné soupeře a narozdíl od soupeře se pro ně jedná o první zápas na letošním MS.
Švýcaři budou chtít před domácími fanoušky opět potvrdit rostoucí sílu posledních let a navázat na úvodní výhru s USA (3:1). Lotyši ale pravidelně dokazují, že dokážou favority potrápit, zejména díky organizované obraně a týmovému výkonu.
Slovinsko vs. Česko (20:20, Fribourg – skupina B)
Českou reprezentaci čeká druhý zápas během dvou dnů. Po úvodním vítězném utkání s Dánskem (4:1) nastoupí svěřenci trenéra Radima Rulíka proti Slovinsku.
Češi budou v utkání favoritem, ale podobné zápasy bývají často zrádné. Slovinsko spoléhá na bruslivý a bojovný styl a bude chtít favorita překvapit. Duel s Českem bude pro Slovince první na letošním šampionátu. Velkou pozornost budou fanoušci upínat také na české brankoviště a možné změny v sestavě po náročném úvodním duelu turnaje.
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Kde sledovat MS v hokeji 2026
Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Program MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15