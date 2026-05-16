2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Představí se opět Češi, Slovensko má za sebou premiéru

Lukáš Karbulka
Sport   15:08
Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídne dalších šest zápasů základních skupin. Do akce půjde znovu česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzve Slovinsko. Fanoušci se ale mohou těšit také na vystoupení Kanady, Finska nebo domácího Švýcarska. Slováci zapsali první výhru.
Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní B-skupiny na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – sobota 16. května

Ve Švýcarsku se dnes odehraje šest zápasů v rámci MS v hokeji 2026. I ve druhém hracím dni se představí česká reprezentace, která bude chtít navázat na včerejší výhru s Dánskem. Premiéra pak čeká například Slovensko, či Lotyšsko.

Velká Británie vs. Rakousko (12:20, Curych – skupina B)

Druhý den šampionátu odstartoval soubojem outsiderů skupiny A. Velká Británie chtěla potvrdit, že mezi elitou nehraje jen do počtu, zatímco Rakousko muselo udělat důležitý krok směrem k záchraně.

Zápas se nakonec povedl lépe hokejistům z Rakouska, kteří porazili v Curychu 5:2 Velkou Británii a vstoupili tak vítězně do turnaje. Dvěma góly se na výhře favorita podílel kapitán Peter Schneider, jenž působil v mládežnických týmech Českých Budějovic, Znojma a hrál extraligu za brněnskou Kometu.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Slovensko vs. Norsko (12:20, Fribourg– skupina B)

Slováci vstoupili do turnaje proti houževnatému Norsku. Slovensko potřebovalo dobře odstartovat, protože skupina B je mimořádně silná a každý bod může hrát důležitou roli v boji o čtvrtfinále.

Zápas nakonec lépe dopadl pro Slováky. Zápas vyhráli 2:1, když vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. O přesvědčivý výsledek se ale moc nejedná, Norsko dokonce vyprodukovalo více střel – 23:19.

Maďarsko vs. Finsko (16:20, Curych – skupina A)

Jeden z favoritů skupiny A, Finsko, nastoupí proti nováčkovi elitní divize Maďarsku. Finsko již za sebou má úvodní zápas, v němž porazilo Německo 3:1.

Finové budou chtít potvrdit roli favorita a připsat si další tři body. Maďarsko, které pravděpodobně bude bojovat o záchranu v elitní divizi, naopak může pouze překvapit.

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Itálie vs. Kanada (16:20, Fribourg– skupina B)

Ve Fribourgu půjde znovu do akce hlavní favorit šampionátu – Kanada. Kanaďané přijeli do Švýcarska s mimořádně silným výběrem plným hvězd NHL a proti Itálii budou jasným favoritem.

Itálie se bude snažit především držet krok. Kanada ale chce po neúspěchu na olympijských hrách znovu získat světové zlato a každý zápas bere maximálně vážně, což potvrdila úvodní výhrou 5:3 nad Švédskem. Itálie se na šampionátu představí poprvé.

Švýcarsko vs. Lotyšsko (20:20, Curych – skupina A)

Domácí Švýcarsko čeká další velmi zajímavý duel proti Lotyšsku, které patří mezi tradičně nepříjemné soupeře a narozdíl od soupeře se pro ně jedná o první zápas na letošním MS.

Švýcaři budou chtít před domácími fanoušky opět potvrdit rostoucí sílu posledních let a navázat na úvodní výhru s USA (3:1). Lotyši ale pravidelně dokazují, že dokážou favority potrápit, zejména díky organizované obraně a týmovému výkonu.

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na prvním tréninku české hokejové reprezentace v dějišti MS, 12. května 2026, Fribourg, Švýcarsko.

Slovinsko vs. Česko (20:20, Fribourg – skupina B)

Českou reprezentaci čeká druhý zápas během dvou dnů. Po úvodním vítězném utkání s Dánskem (4:1) nastoupí svěřenci trenéra Radima Rulíka proti Slovinsku.

Češi budou v utkání favoritem, ale podobné zápasy bývají často zrádné. Slovinsko spoléhá na bruslivý a bojovný styl a bude chtít favorita překvapit. Duel s Českem bude pro Slovince první na letošním šampionátu. Velkou pozornost budou fanoušci upínat také na české brankoviště a možné změny v sestavě po náročném úvodním duelu turnaje.

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

MS hokej 2026 ONLINE: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem

Kde sledovat MS v hokeji 2026

Všechny české zápasy znovu nabídne Česká televize v živém vysílání. Ostatní zbývající duely by měla rozprostřít mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Program MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

V sobotu 16. května po celý den probíhá cvičení proti velké vodě v Holešovicích. Tramvajové linky jsou vedeny odklonem linka 6 jednosměrně přes Bílou labuť - Těšnov - Štvanici - Vltavskou -...

vydáno 16. května 2026  15:12

