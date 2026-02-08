Ester Ledecká je královnou snowboardingu světových rozměrů a dokázala to i dnes. Z kvalifikace paralelního obřího slalomu postoupila z prvního místa. Parádní formu potvrdila také Zuzana Maděrová, která v dopoledním závodě skončila druhá. Boje o medaile startují od 13:00.
Konečné pořadí kvalifikace
1. Ester Ledecká (CZE) – 1:30,79
Curling
Dařilo se i curlerům. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský porazili v dopoledním programu Norsko 6:3 a stále živí naději na postup. Odpoledne (14:35) proti nim stojí domácí Italové.
Biatlon
Fanoušky dnes čeká i smíšená štafeta biatlonu. Češi vyšlou na start Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře, Terezu Voborníkovou a Markétu Davidovou. Závod v Anterselvě startuje ve 14:05.
Hokej
V úspěch dnes doufají i české hokejistky. V prvním duelu prohrály s USA 1:5 a následně překvapivě nestačily ani na Švýcarky, které zápas otočily v nájezdech a zvítězily 4:3. O první výhru se Češky pokusí ve 21:10 proti Finsku.
Jílek patří mezi favority
Nestává se často, aby sportovec patřil k medailovým adeptům už při své první olympiádě. Devatenáctiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek však bude v závodě na 5000 metrů na ZOH 2026 jedním z favoritů. K televizním obrazovkám mohou fanoušci usednout v 16 hodin.
V neděli se do her zapojí i další čeští sportovci. Do akce půjdou běžci na lyžích a na programu je také sjezd žen.
