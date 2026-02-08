2. den ZOH 2026: Čeští curleři zvítězili, zářily Ledecká i Maděrová. Kdo další půjde do akce?

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   11:48
Zimní olympijské hry 2026 nachystaly na druhý den hodně zajímavý program pro české fanoušky. Dopoledne se jela kvalifikace paralelního obřího slalomu. Ester Ledecká i Zuzana Maděrová zářily. Dařilo se i curlerům. Čechů jde dnes do akce ale daleko víc.
Fotogalerie2

Česká snowboardistka Ester Ledecká v olympijském paralelním obřím slalomu. (24. února 2018) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ester Ledecká je královnou snowboardingu světových rozměrů a dokázala to i dnes. Z kvalifikace paralelního obřího slalomu postoupila z prvního místa. Parádní formu potvrdila také Zuzana Maděrová, která v dopoledním závodě skončila druhá. Boje o medaile startují od 13:00.

Konečné pořadí kvalifikace

1. Ester Ledecká (CZE) – 1:30,79
2. Zuzana Maděrová (CZE) – 1:31,48
3. Miki Cubakiová (JPN) – 1:32,87
4. Lucia Dalmassová (ITA) – 1:33,06
5. Aleksandra Królová-Walasová (POL) – 1:33,18
6. Elisa Caffontová (ITA) – 1:33,38
7. Ramona Theresia Hofmeisterová (GER) – 1:33,47
8. Michelle Dekkerová (NED) – 1:33,63
9. Sabine Payerová (AUT) – 1:33,75
10. Malena Zamfirovová (BUL) – 1:34,29
11. Julie Zoggová (SUI) – 1:34,36
12. Aurélie Moisanová (CAN) – 1:34,56
13. Jasmin Corattiová (ITA) – 1:35,00
14. Kaylie Bucková (CAN) – 1:35,34
15. Cheyenne Lochová (GER) – 1:35,40
16. Claudia Rieglerová (AUT) – 1:35,43

Curling

Dařilo se i curlerům. Julie Zelingrová a Vít Chabičovský porazili v dopoledním programu Norsko 6:3 a stále živí naději na postup. Odpoledne (14:35) proti nim stojí domácí Italové.

Biatlon

Fanoušky dnes čeká i smíšená štafeta biatlonu. Češi vyšlou na start Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře, Terezu Voborníkovou a Markétu Davidovou. Závod v Anterselvě startuje ve 14:05.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Hokej

V úspěch dnes doufají i české hokejistky. V prvním duelu prohrály s USA 1:5 a následně překvapivě nestačily ani na Švýcarky, které zápas otočily v nájezdech a zvítězily 4:3. O první výhru se Češky pokusí ve 21:10 proti Finsku.

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

Jílek patří mezi favority

Nestává se často, aby sportovec patřil k medailovým adeptům už při své první olympiádě. Devatenáctiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek však bude v závodě na 5000 metrů na ZOH 2026 jedním z favoritů. K televizním obrazovkám mohou fanoušci usednout v 16 hodin.

V neděli se do her zapojí i další čeští sportovci. Do akce půjdou běžci na lyžích a na programu je také sjezd žen.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti, Stadiony a sportoviště ZOH 2026 a Program ZOH 2026.

