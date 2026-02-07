2. den ZOH 2026: Ledecká jede dopoledne, odpoledne startuje Jílek. Kdo další půjde do akce?

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   20:51
Zimní olympijské hry nachystaly na druhý den hodně zajímavý program pro české fanoušky. Už dopoledne startuje kvalifikace paralelního obřího slalomu, kde se představí snowboardistka Ester Ledecká. Jakou formu si do Itálie přivezl rychlobruslař Metoděj Jílek, zjistí diváci odpoledne. Čechů jde do akce ale daleko víc.

Česká snowboardistka Ester Ledecká v olympijském paralelním obřím slalomu. (24. února 2018) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ester Ledecká je královnou snowboardingu světových rozměrů a čeští fanoušci doufají, že to v sobotu (8. února 2026) potvrdí. Kvalifikace paralelního obřího slalomu startuje už v 9 hodin ráno, boje o medaile jsou na programu odpoledne. Na start disciplíny se postaví také Zuzana Maderová.

Odpolední program je opravdu bohatý. Fanoušky čeká i smíšená štafeta biatlonu. Češi vyšlou na start Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře, Terezu Voborníkovou a Markétu Davidovou. Závod v Anterselvě startuje ve 14:05.

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

Curling i hokej

Do akce půjdou v neděli také Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Český curlingový pár čeká duel s Norskem (10:00). Mladé dvojici se zatím na hrách nedaří, naposledy podlehla Švýcarsku vysoko 3:10.

V lepší výsledky doufaly i české hokejistky. V prvním duelu prohrály s USA 1:5 a následně překvapivě nestačily ani na Švýcarky, které zápas otočily v nájezdech a zvítězily 4:3. O první výhru se Češky pokusí ve 21:10.

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

Jílek patří mezi favority

Nestává se často, aby sportovec patřil k medailovým adeptům už při své první olympiádě. Devatenáctiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek však bude v závodě na 5000 metrů na ZOH 2026 jedním z favoritů. K televizním obrazovkám mohou fanoušci usednout v 16 hodin.

V neděli se do her zapojí i další čeští sportovci. Do akce půjdou běžci na lyžích a na programu je také sjezd žen.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti, Stadiony a sportoviště ZOH 2026 a Program ZOH 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

2. den ZOH 2026: Ledecká jede dopoledne, odpoledne startuje Jílek. Kdo další půjde do akce?

Česká snowboardistka Ester Ledecká v olympijském paralelním obřím slalomu. (24....

Zimní olympijské hry nachystaly na druhý den hodně zajímavý program pro české fanoušky. Už dopoledne startuje kvalifikace paralelního obřího slalomu, kde se představí snowboardistka Ester Ledecká....

7. února 2026  20:51

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÝ MASOPUST

vydáno 7. února 2026  20:39

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÝ MASOPUST

vydáno 7. února 2026  20:39

Praha 3

Praha 3

Žižkovský masopust 2026

vydáno 7. února 2026  20:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha 3

Praha 3

Žižkovský masopust 2026.

vydáno 7. února 2026  20:38

Žižkovský masopust.

vydáno 7. února 2026  20:38

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÝ MASOPUST

vydáno 7. února 2026  20:37

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÝ MASOPUST

vydáno 7. února 2026  20:36

D6 u Karlových Varů je po několika hodinách otevřená, srazila se tam tři auta

ilustrační snímek

Dálnice D6 poblíž Jenišova u Karlových Varů je zhruba po sedmi hodinách uzavírky plně v provozu oběma jízdními pruhy. Ve směru na Karlovy Vary se tam srazila...

7. února 2026  18:18,  aktualizováno  18:18

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete.

Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje...

7. února 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Fanzóny v Krkonoších lákají na přenosy z olympiády a další tematický program

ilustrační snímek

Zimní olympiáda je v Krkonoších tématem na řadě míst, pochází odtud hned několik reprezentantů. Lidé mohou fandit při přímých přenosech ve fanzónach či zajít...

7. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold

Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a...

7. února 2026  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.