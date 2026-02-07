Ester Ledecká je královnou snowboardingu světových rozměrů a čeští fanoušci doufají, že to v sobotu (8. února 2026) potvrdí. Kvalifikace paralelního obřího slalomu startuje už v 9 hodin ráno, boje o medaile jsou na programu odpoledne. Na start disciplíny se postaví také Zuzana Maderová.
Odpolední program je opravdu bohatý. Fanoušky čeká i smíšená štafeta biatlonu. Češi vyšlou na start Vítězslava Horniga, Michala Krčmáře, Terezu Voborníkovou a Markétu Davidovou. Závod v Anterselvě startuje ve 14:05.
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Curling i hokej
Do akce půjdou v neděli také Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Český curlingový pár čeká duel s Norskem (10:00). Mladé dvojici se zatím na hrách nedaří, naposledy podlehla Švýcarsku vysoko 3:10.
V lepší výsledky doufaly i české hokejistky. V prvním duelu prohrály s USA 1:5 a následně překvapivě nestačily ani na Švýcarky, které zápas otočily v nájezdech a zvítězily 4:3. O první výhru se Češky pokusí ve 21:10.
Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu
Jílek patří mezi favority
Nestává se často, aby sportovec patřil k medailovým adeptům už při své první olympiádě. Devatenáctiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek však bude v závodě na 5000 metrů na ZOH 2026 jedním z favoritů. K televizním obrazovkám mohou fanoušci usednout v 16 hodin.
V neděli se do her zapojí i další čeští sportovci. Do akce půjdou běžci na lyžích a na programu je také sjezd žen.
