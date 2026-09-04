„Já už asi dvacet let jezdím cíleně do severního Švédska,“ říká rybář David Havlíček. Důvodů má několik. Fascinuje ho tamní „čistá, voňavá, divoká a nespoutaná“ příroda, hluboké lesy i vody, které na první pohled vypadají, jako by v nich musela být ryba vedle ryby. Jenže právě to je jeden ze švédských paradoxů. Krásná řeka, potok nebo jezero ještě automaticky neznamenají skvělý lov.
„Na pohled se zdá každá voda, která se ti líbí, že je plná ryb. Ale někdy je to tak, že tam není ani šupina nebo je jich tam málo,“ upozorňuje Havlíček. Švédsko proto rozhodně nevnímá jako destinaci, kde by byl úlovek předem zaručený. Přesto se tam stále vrací.
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Za dvě desetiletí už si ze severu odvezl spoustu rybářských zážitků. Okouny, štiky včetně velkých kusů, pstruhy i lipany. V posledních letech ale podle něj ani tam není rybaření vždy takové jako dřív. A když ryby zrovna nespolupracují, sever umí nabídnout jiné divadlo. Letos například polární záři. „Já jsem ji bohužel prospal, protože jsem byl hrozně unavený,“ směje se. Kamarádi ji ale viděli a nafotili.
Místo, které objevovali tři dny
Výpravy na sever nejsou v Havlíčkově podání pohodlnou rybářskou dovolenou na předem připraveném místě. Pobyt trvá zhruba osmnáct až dvacet dní a jeho část vždy věnují hledání nových lokalit. Najít dobrou vodu přitom může znamenat několik dní cestování a řadu slepých pokusů. „Někdy to znamená tři dny jezdit a navštívit patnáct lokalit, kde se ti to zdá dobré,“ popisuje. Právě proto konkrétní místa neradi zveřejňují. Za některými stojí hodiny a dny hledání, zkoušení a zjišťování, jestli se v řece vůbec ryby nacházejí a zda je tam možné legálně lovit.
Loni se při podobném objevování dostali opravdu hodně na sever. Havlíček mluví o cestě dlouhé zhruba tři tisíce kilometrů, téměř k finské hranici. A právě tam objevili řeku, která je okamžitě zaujala. Zpočátku na ní nedokázali nic ulovit. Pak ale Havlíček jednoho rána spatřil skákající ryby. Chvíli je pozoroval a došlo mu, že před sebou mají lososy. A rozhodně ne malé.
O lososech v té konkrétní řece tehdy prakticky nic nevěděli. Přesto se o ně asi den a půl pokoušeli. Kamarád Ondra dostal záběr a ryba se rozjela takovou silou, že ji nedokázal zastavit. Úlovek ale nepřišel. Právě tehdy se zrodil plán pro letošní rok: vrátit se a lososa konečně přelstít.
Když z navijáku létá voda
David Havlíček přitom vyrazil do Švédska i s dalšími rybářskými sny. Chtěl velkého pstruha, štiku nebo okouna. A několik z nich si skutečně splnil. Podařil se mu okoun dlouhý 45 centimetrů i téměř padesáticentimetrový lipan. Ještě větší emoce přišly u pstruhů. Havlíček měl na prutu rybu, kterou odhadoval na více než osmdesát centimetrů. Voda byla tak průzračná, že ji měl podle svých slov dlouhé minuty před očima. Souboj trval zhruba čtvrt hodiny. Pak pstruh zmizel. „Málem jsem se rozbrečel, když o tom vyprávím,“ přiznal.
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Druhý den chytil pstruha dlouhého 62 centimetrů. Za běžných okolností by to byla nádherná ryba. Jenže po setkání s předchozím obrem působila skoro jako náplast na velkou ztrátu. A pak přišla štika. Měřila 112 centimetrů a znamenala Havlíčkův nový osobní rekord. Paradoxně ji chytil právě na pstruhové řece.
Hlavní příběh výpravy se ale odehrával kolem lososů. Hned první večer dostal jeden z kamarádů záběr. Losos vyrazil po proudu takovou rychlostí, že z navijáku a vlasce stříkala voda. „Říkal, že před sebou měl jenom mlhu, jako kdyby byl ve sprše,“ vypráví Havlíček. Ryba podle něj udělala brutální sprint dlouhý asi dvacet metrů. A spadla.
Brzy nato přišla šance i samotnému Havlíčkovi. Tentokrát losos vyrazil opačně – proti němu. Plaval tak rychle, že rybář chvíli vůbec netušil, jestli jej ještě má na prutu. Nestačil dobírat vlasec. Když už se ryba dostala téměř k podběráku, také spadla. Havlíček ji odhadoval asi na 75 centimetrů.
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Lososi jsou vidět. Jenže nechtějí žrát
Právě to dělá jejich lov tak obtížným. Lososi táhnou z moře do řek za výtěrem a jejich příjem potravy se výrazně omezuje. Nástrahu proto často nevezmou z hladu. Pokud vůbec zaútočí, může podle Havlíčka sehrát roli spíš agrese či teritoriální chování. A tak rybáři stojí u vody, vidí během večera třeba deset lososích výskoků nebo charakteristických vynoření a zanoření, vědí, že nástrahu vedou prakticky mezi rybami – a přesto se neděje vůbec nic.
Právě pohled na lososy ale dodává člověku energii pokračovat. Bez něj by podle Havlíčka bylo těžké vydržet desítky hodin nahazování bez jediného kontaktu. Po několika dnech zkoušení proto změnil taktiku. Místo běžného vedení nástrahy nahodil wobler po proudu a nechal proud, aby s ním pracoval. Chtěl nástrahu držet téměř na jednom místě, aby před lososem vybočovala do stran a snad ho svou přítomností dostatečně podráždila.
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A potom se stalo něco, na co se nezapomíná. „Prvním hodem jsem dostal strašnou ránu do prutu.“ Následoval podle Havlíčka neskutečný souboj. Na jeho konci držel lososa dlouhého přes devadesát centimetrů, rybu o hmotnosti přibližně sedm kilogramů. A i když místní rybáři oslavují deset kilogramů a více, podle Havlíčka si běžně fotografují také lososy kolem pěti či šesti kilogramů. Věděl tedy, že má před sebou rybu, která má váhu i v místních poměrech.
Pro něj samotného byla hodnota úplně jinde. „Ještě loni se mi o tom ani nesnilo. Přišlo mi jako nemožný cíl ulovit lososa, protože vím, že ta ryba nežere. A ono se to najednou podařilo.“
Kluci, chytejte. Já už můžu jen koukat
Po souboji si sedl na břeh. „Říkal jsem: Kluci, chytejte. Já už klidně můžu jet domů. Klidně tady budu deset nebo čtrnáct dní jenom sedět a koukat.“
Lososa dnes řadí mezi absolutní vrcholy svého rybářského života. Vedle něj staví například obrovského tajmena dlouhého 126 centimetrů, kterého ulovil v Mongolsku. A jen několik dní po švédském lososovi přidal také svou dosud největší štiku. „Svatý Petr mě má asi rád,“ říká s úsměvem.
Na lososa byl tentokrát připravený podstatně lépe než před rokem. Tehdy rybáři používali pruty s vrhací zátěží přibližně 30 až 50 gramů a po první zkušenosti pochopili, že proti tak silné rybě potřebují výrazně robustnější vybavení. Letos proto Havlíček sáhl po prutu 40 až 100 gramů, navijáku velikosti 6000, šňůře 0,28 milimetru a silném fluorocarbonovém návazci.
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Přestože za rybami vyráží do Švédska, Mongolska, Kolumbie nebo dalších zemí, neznamená to, že by ho přestávaly bavit české vody. „Já bych mohl být na rybách den co den a je mi vlastně úplně jedno kde,“ říká. Stejně rád může vyrazit na Lužnici nebo Jordán v Táboře jako na velkou zahraniční expedici. Potřebuje hlavně změnu a nechce chytat stále na jednom místě.
Rybaření ostatně provází téměř celý jeho život. Začal už přibližně ve třech letech a v době našeho rozhovoru počítal 49 let strávených s prutem. A když mluví o cestách, které v poslední době absolvoval, zazní věta, která celý jeho rybářský příběh vystihuje možná nejlépe: „Žiju si svůj sen.“
Kdo je David Havlíček