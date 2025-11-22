V Bundestagu Angelu Merkelovou tehdy podpořilo 397 poslanců, zatímco 51 členů tehdejší vládní koalice hlasovalo proti. „To naznačuje potíže, s nimiž se nová kancléřka bude muset potýkat,“ poznamenal tehdy berlínský zpravodaj BBC. Jen málokdo si dokázal představit, že Angela Merkelová setrvá ve funkci nejen jedno, ale hned čtyři volební období, celkem 16 let, a že její politika zásadně ovlivní budoucí vývoj Německa. Jaký politický i společenský odkaz po sobě vlastně zanechala? O tom jsme si povídali s politologem Vladimírem Hanáčkem.
Co podle vás nejvíc odlišovalo Angelu Merkelovou od jejích předchůdců a proč její nástup v roce 2005 tolik změnil německou politiku?
Angela Merkelová se odlišovala především v rámci vlastní strany. Předchozí lídři Křesťanskodemokratické strany (CDU) byli muži, katolíci, otcové vícedětných rodin, z bývalého Západního Německa, dělající politiku často celý produktivní život. Angela Merkelová byla rozvedená, bezdětná evangelička z bývalé NDR, navíc vědecká pracovnice s poměrně úctyhodnou kariérou.
Když se podíváme na období její vlády, které momenty nebo rozhodnutí podle vás nejvíce ovlivnily to, jak dnes Německo vypadá?
Zmínil bych tři. Jednak řešení ekonomické krize po roce 2008, kdy vláda Merkelové udělala opatření v duchu tradic sociálně-tržního hospodářství. Dílčími subvencemi a veřejnými investicemi nalila víc peněz do ekonomiky, nastartovala opětovný růst a potom začala více šetřit. Další dvě rozhodnutí už byla méně úspěšná: otevřenost v migrační politice v duchu hesla „Wir schaffen das!“ a taky rozhodnutí zavřít jaderné elektrárny a celková koncepce takzvané Energiewende (označení pro kompletní energetickou přeměnu německé energetiky, jež by měla zajistit ekologicky šetrné, cenově dostupné a bezpečné dodávky energie s minimem skleníkových plynů – pozn. red.).
„Wir schaffen das!“
Merkelová byla známá spíše umírněným a klidným stylem. Jak se tento způsob vedení projevil v každodenním fungování německé politiky?
Nepochybně měla potenciál vytvářet prostor pro širší konsensus v německé politice, což se ovšem negativně projevilo z dlouhodobého hlediska na podpoře její strany z řad stále více nespokojených voličů. Obrat nastal až po příchodu Friedricha Märze do čela.
Zpětně se hodně řeší její kroky v energetice, migraci nebo zahraniční politice. Které z těchto témat podle vás vyvolává dodnes největší diskusi a proč?
Těch témat je víc. Nejvíc kontroverzní, i z pohledu regionu střední Evropy, je dle mého právě koncepce německé energetiky postavená na uzavření uhelných a jaderných elektráren a přísunu levného plynu z Ruska, s čímž souvisí výstavba obou linií Nord Streamu – nejhoršího geopolitického dědictví éry Merkelové.
Když se v současnosti díváme na Evropu bez Merkelové, v čem je podle vás nejvíce vidět, že její styl a vliv chybí?
Určitě není Německo ve stejné kondici ekonomicky, ale i politicky, jako bylo za její éry, schopné nastolovat agendu na evropské i globální scéně a jít si za ní. Otázka je, jestli pro náš region střední Evropy není absence tak silného lídra v čele německé vlády spíše příležitost k vlastnímu uplatnění.