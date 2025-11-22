20 let od nástupu kancléřky Angely Merkelové. Jak změnila Německo i celou Evropu?

Před dvaceti lety, v úterý 22. listopadu 2005, složila Angela Merkelová slavnostní přísahu a ujala se funkce německé kancléřky. Byla tak vůbec první ženou i první političkou pocházející z bývalé NDR, která tento post zastávala. Její éra dodnes vyvolává rozdílné názory a zůstává předmětem častých debat.
Angela Merkelová představuje své paměti v Curychu. (27. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

V Bundestagu Angelu Merkelovou tehdy podpořilo 397 poslanců, zatímco 51 členů tehdejší vládní koalice hlasovalo proti. „To naznačuje potíže, s nimiž se nová kancléřka bude muset potýkat,“ poznamenal tehdy berlínský zpravodaj BBC. Jen málokdo si dokázal představit, že Angela Merkelová setrvá ve funkci nejen jedno, ale hned čtyři volební období, celkem 16 let, a že její politika zásadně ovlivní budoucí vývoj Německa. Jaký politický i společenský odkaz po sobě vlastně zanechala? O tom jsme si povídali s politologem Vladimírem Hanáčkem.

Vladimír Hanáček je český politolog, vysokoškolský pedagog a regionální politik. Vyučuje politologii na katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Co podle vás nejvíc odlišovalo Angelu Merkelovou od jejích předchůdců a proč její nástup v roce 2005 tolik změnil německou politiku?
Angela Merkelová se odlišovala především v rámci vlastní strany. Předchozí lídři Křesťanskodemokratické strany (CDU) byli muži, katolíci, otcové vícedětných rodin, z bývalého Západního Německa, dělající politiku často celý produktivní život. Angela Merkelová byla rozvedená, bezdětná evangelička z bývalé NDR, navíc vědecká pracovnice s poměrně úctyhodnou kariérou.

Když se podíváme na období její vlády, které momenty nebo rozhodnutí podle vás nejvíce ovlivnily to, jak dnes Německo vypadá?
Zmínil bych tři. Jednak řešení ekonomické krize po roce 2008, kdy vláda Merkelové udělala opatření v duchu tradic sociálně-tržního hospodářství. Dílčími subvencemi a veřejnými investicemi nalila víc peněz do ekonomiky, nastartovala opětovný růst a potom začala více šetřit. Další dvě rozhodnutí už byla méně úspěšná: otevřenost v migrační politice v duchu hesla „Wir schaffen das!“ a taky rozhodnutí zavřít jaderné elektrárny a celková koncepce takzvané Energiewende (označení pro kompletní energetickou přeměnu německé energetiky, jež by měla zajistit ekologicky šetrné, cenově dostupné a bezpečné dodávky energie s minimem skleníkových plynů – pozn. red.).

„Wir schaffen das!“

  • Slavnou větu „Wir schaffen das!“, která v překladu znamená „Zvládneme to!“ pronesla Angela Merkelová před deseti lety. Výrok přesně zazněl v srpnu 2015, v období, kdy Evropa zažívala největší migrační vlnu od konce druhé světové války. V důsledku násilí v Sýrii, Afghánistánu, Iráku a dalších zemích mířily do Evropské unie davy lidí.
  • Tehdy počet migrantů vstupujících do Německa vzrostl ze 76 tisíc v červenci na 170 tisíc v následujícím měsíci. Věta Merkelová v podstatě znamenala pokyn, aby byli uprchlíci vpuštěni do Německa. „Německo je silná země. Musíme k tomu přistupovat tak, že když už jsme toho dokázali tolik, zvládneme i tohle. Zvládneme to, a pokud nám něco stojí v cestě, musíme to překonat, musíme na tom pracovat,“ řekla tehdy kancléřka.
  • Kvůli jejímu tehdejšímu rozhodnutí Německo nakonec opravdu přijalo přes milion uprchlíků. Tento krok se pro Merkelovou rychle změnil v politickou zátěž, protože podle mnoha kritiků působil jako magnet na žadatele o azyl v celé EU.
  • Její slavná věta byla později sarkasticky připomínána při každém teroristickém útoku, v němž figurovala osoba s migračním původem. Silně se připomínala také během nepokojů v Chemnitzu v roce 2018 či ve Stuttgartu v roce 2020. Události z léta a podzimu 2015 zároveň přispěly k tomu, že se politická situace v mnoha evropských státech začala vyvíjet směrem k větší podpoře autoritářských tendencí.

Merkelová byla známá spíše umírněným a klidným stylem. Jak se tento způsob vedení projevil v každodenním fungování německé politiky?
Nepochybně měla potenciál vytvářet prostor pro širší konsensus v německé politice, což se ovšem negativně projevilo z dlouhodobého hlediska na podpoře její strany z řad stále více nespokojených voličů. Obrat nastal až po příchodu Friedricha Märze do čela.

Zpětně se hodně řeší její kroky v energetice, migraci nebo zahraniční politice. Které z těchto témat podle vás vyvolává dodnes největší diskusi a proč?
Těch témat je víc. Nejvíc kontroverzní, i z pohledu regionu střední Evropy, je dle mého právě koncepce německé energetiky postavená na uzavření uhelných a jaderných elektráren a přísunu levného plynu z Ruska, s čímž souvisí výstavba obou linií Nord Streamu – nejhoršího geopolitického dědictví éry Merkelové.

Německo slaví 75 let existence svého „základního zákona“, tedy ústavy. Na snímku na oslavách bývalá kancléřka Angela Merkelová (23. května 2024)

Když se v současnosti díváme na Evropu bez Merkelové, v čem je podle vás nejvíce vidět, že její styl a vliv chybí?
Určitě není Německo ve stejné kondici ekonomicky, ale i politicky, jako bylo za její éry, schopné nastolovat agendu na evropské i globální scéně a jít si za ní. Otázka je, jestli pro náš region střední Evropy není absence tak silného lídra v čele německé vlády spíše příležitost k vlastnímu uplatnění.

