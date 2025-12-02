Čekání na Vánoce může být dlouhé, ale stačí jedno papírové okénko a hned je prosinec snesitelnější. Adventní kalendáře se staly malým každodenním únikem od shonu a zároveň jedním z nejrychleji se měnících vánočních trendů. Zvyk, který kdysi začal u dřevěného věnce se svíčkami v hamburském sirotčinci v roce 1839, se v průběhu století proměnil v pestrý svět nejen sladkostí.
Základem stále zůstávají dětské kalendáře. Ale především ty hračkové, které se každoročně stávají bestsellerem. „Loňský rok ukázal, že mezi nejoblíbenější značky patří Lego, děti i rodiče často volí kalendáře s oblíbenými postavičkami,“ říká Monika Brichtová ze společnosti Allegro.cz. Podle ní je téměř polovina dětských kalendářů v ceně do 400 korun.
„Vnímáme, že minimodely a minifigurky jsou oblíbené i mezi dospělými fanoušky. V letošní sezoně patří mezi nejoblíbenější adventní kalendáře Lego Minecraft, 24 dárků inspirovaných hrou včetně postav Alex a Stevea, Légo City, se Santou, paní Clausovou a svátečními minimodely, a Lego Friends, s pěti minipanenkami a zvířátky,“ potvrzuje trend Iva Ambrožová, Marketing Director společnosti Lego Česko a Slovensko.
I dospělí chtějí své kalendáře
Jak je naznačeno výše, současný prototyp adventního kalendáře už dávno není jen o tom, co potěší nejmenší. Naopak. Dospělí si prosincové jedno malé překvapení denně osvojili se stejnou vervou. Ať už jde o čokolády a bonbony, nebo překvapivě oblíbené slané pochutiny, zdá se, že se lidé rádi nechají každý den mile překvapit. Klasické značky jako Kinder nebo Ferrero Rocher tak doplňují Pringles či Intersnack.
A pak je tu zcela jiný svět adventu. Takový ten klidný, voňavý a v mnoha domácnostech čím dál důležitější. Čajové a kávové kalendáře jsou odpovědí na prosincovou potřebu zpomalit. Zatímco některé značky sází na elegantní design, jiné mají své věrné uživatele už dlouhá léta. „Tradice je tradice. A klasický adventní kalendář k Vánocům prostě patří, a pokud v něm navíc najdeme něco tělu prospěšného, je to o to lepší. O bylinkami protkané vánoční dárky je velký zájem. Naše vánoční edice adventních kalendářů jsou vždy velmi žádané,“ říká Jana Ptačinská Jirátová ze společnosti Kofola ČeskoSlovensko, pod kterou spadá český výrobce bylinných směsí Leros.
Investice do prosince?
V posledních letech se ale do adventního odpočítávání přidala ještě jedna výrazná skupina, se kterou budou souhlasit hlavně ženy – kosmetické kalendáře.
Ty se z dříve okrajové nabídky proměnily v předvánoční rituál tisíců lidí. Nejde už jen o miniaturky na vyzkoušení, ale o malé dárkové poklady od vůní a pleťové péče po make-up. V Česku patří mezi stálice značky jako Rituals, Maybelline, Makeup Revolution nebo Sephora. A i když jsou dražší než čokoláda, lidé je vnímají jako investici do prosincové pohody. Fantazii se ale takzvaně meze nekladou. Na velké oblibě získávají i poněkud bizarní jedinci. Představte si třeba adventní kalendář s fenoménem Labubu či se zvířátkem kapybara. Ale co teprve si takhle otevírat každý den papírová dvířka s italským brainrotem? Ano, i takové seženete. Mimochodem, i rybáři si přijdou na své. Na internetu jsme našli i rybářský adventní kalendář. Ten například obsahuje čtyřiadvacet nástrah, které se k tomuto hobby mohou hodit.
Touha po udržitelnosti
Zcela opačným směrem se ale vydává kategorie takzvaných DIY (do it yourself, v překladu udělej si sám – pozn. red.) kalendářů. „DIY kalendáře, umožňují zákazníkům sestavit si obsah podle vlastních preferencí – nabízíme je od značek Balea, Ebelin, Profissimo a Saubär. Zákazníci oceňují kvalitu a atraktivní obsah, cena nebývá rozhodujícím faktorem, ale nastavujeme ji tak, aby odpovídala hodnotě produktu,“ vysvětluje Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm. DIY kalendáře navíc reagují i na rostoucí touhu po udržitelnosti, nejsou zde žádné tuny plastu.
Jak to vidím já redaktora Filipa Jaroševského:
„Každodenní vylupování čokoládek z adventního kalendáře u nás doma moc nejede. Manželka raději dětem dává do čísly opatřených kapsářů visících na zdi různé drobnůstky,“ vyprávěl jsem tento týden kolegům při popíjení vánočního punče na trzích v Praze 5.
Zmínil jsem také příběh rodinné kamarádky, co si sama pro sebe před časem koupila luxusní kalendář plný voňavek. Všechny hned za tepla vyloupala a dělá si s nimi radost již hezkých pár týdnů. Protože „co kdyby jí přejelo třeba auto, a vyloupnout poslední okénka by nestihla“.
Adventní kalendáře mají nyní mnoho podob a všechny jsou správně. Já jsem kdysi ujížděl na legu. Letos vylupuju kosmetiku.