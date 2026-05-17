3. den na MS v hokeji 2026: Švédové narazí na Dánsko. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Lukáš Karbulka
Sport   15:13
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce půjdou favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel čeká také slovenskou reprezentaci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko má den volna.

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko - Norsko na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu v sobotu 16. května 2026. | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – neděle 17. května

Do akce dnes na MS v hokeji 2026 půjdou favorité turnaje včetně USA, Švédska nebo Slovenska a na programu budou také důležité souboje týmů bojujících o udržení mezi elitou. Ve Fribourgu i Curychu se odehraje celkem šest utkání, která mohou výrazně napovědět o dalším vývoji základních skupin. Česká hokejová reprezentace má den volna.

Velká Británie vs. USA (12:20, Curych – skupina A)

Nedělní program v Curychu otevřel duel Velký Británie proti USA. Oba týmy už za sebou měly první zápasy na šampionátu a ty byly neúspěšné. Hokejisté ze Spojených států prohráli 1:3 s domácím Švýcarskem a Veká Británie nestačila na výběr Rakouska (2:5).

Američané v utkání potvrdili roli favorita a porazili nováčka Velkou Británii 5:1. Dvěma góly k prvním třem bodům na letošním MS pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové tak i po druhém zápasu zůstali bez bodu.

Itálie vs. Slovensko (12:20, Fribourg – skupina B)

Ve Fribourgu nedělní program odstartoval zápasem Slovensko – Itálie. Oba týmy už měli za sebou úvodní duely. Zatímco Slovensko vybojovalo výhru 2:1 nad Norskem, Italové se museli smířit s porážkou od Kanady (0:6).

Zápas lépe zvládli hokejisté Slovenska, kteří porazili Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec. Dalšími slovenskými střelci byli: Marek Hrivík, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.

Rakousko vs. Maďarsko (16:20, Curych – skupina A)

Odpolední program skupiny A nabídne souboj Rakouska s Maďarskem. Rakouským hokejistům se úvodní duel povedl, když porazili 5:2 Velkou Británii. Maďarsko naopak svůj první zápas na šampionátu prohrálo (1:4 s Finskem).

Oba týmy budou bojovat o nesmírně důležité body směrem k záchraně mezi elitou. Očekává se vyrovnaný a velmi bojovný duel.

Dánsko vs. Švédsko (16:20, Fribourg – skupina B)

Repríza loňského boje o třetí místo na MS 2025 je na programu odpoledne ve skupině B. Dánsko v úvodním duelu nestačilo Čechy (1:4). Švédsko svůj první duel také prohrálo. A to s Kanadou poměrem 3:5.

Švédové patří mezi favority celého mistrovství a budou chtít potvrdit svou kvalitu proti houževnatým Dánům. Dánsko ale v posledních letech několikrát ukázalo, že umí zaskočit i nejsilnější soupeře.

Německo vs. Lotyšsko (20:20, Curych– skupina A)

Večerní program v Curychu nabídne velmi zajímavý duel mezi Německem a Lotyšskem. V obou případech se jedná o týmy, které v úvodních zápasech prohrály. Německo nestačilo na Finsko (1:3) a Lotyšsko na domácí Švýcarsko (2:4).

Oba týmy mají ambice bojovat o postup do čtvrtfinále a vzájemný zápas může být v konečném účtování velmi důležitý.

Norsko vs. Slovinsko (20:20, Fribourg – skupina B)

Program třetího dne ve Fribourgu uzavře souboj Norska a Slovinska. Zatímco Norsko při premiéře na turnaji prohrálo se Slovenskem (1:2), Slovinci se postarali o první šok na letošním MS. V úvodním duelu totiž porazili Českou reprezentaci po prodloužení.

Pro oba celky půjde o velmi důležitý duel v boji o udržení mezi elitními týmy mistrovství světa.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Lebku svaté Zdislavy se podařilo dostat z betonu, čeká ji péče restaurátorů

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Lebku svaté Zdislavy odcizenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, uvedla policie na...

17. května 2026  11:22,  aktualizováno  15:32

Příbor v rodném domě Sigmunda Freuda otevřel interaktivní expozici Dům snů

Město Příbor na Novojičínsku otevřelo v rodném domě svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, interaktivní expozici Dům snů. Návštěvníci v ní...

17. května 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

SETKÁNÍ V PRAZE. S medailemi za Tokio 1964 pózují zleva Jaroslava...

V sobotu 30. května 2026 ožijí ostravské Komenského sady jedenáctým ročníkem charitativního Běhu pro Paměť národa. Běžci svou účastí podpoří dokumentování příběhů pamětníků a pomoc hrdinům, kteří se...

17. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Muž sjížděl z dálnice a narazil do zaparkovaného kamionu. Spolujezdec zemřel

Nehoda osobního auta a motocyklu na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu....

Při havárii u sjezdu z D1 na čerpací stanici u Střechova nad Sázavou na Benešovsku zemřel v sobotu večer spolujezdec z osobního auta. Řidič je těžce zraněný, řekla policejní mluvčí Barbora...

17. května 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

NAVALIS 2026 - Svatojánské slavnosti, Benátsko- Neretvanské odpoledne 14.5.2026. Součástí uctění památky smrti Sv. Nepomuka bylo setkání na Vltavě u Hergetovy cihelny. Gondoly a další plavidla...

vydáno 17. května 2026  13:57

Bývalé radiotelegrafní středisko v Litovli se stalo součástí evropského ocenění

ilustrační snímek

Bývalé radiotelegrafní vysílací středisko v Litovli na Olomoucku, významná technická lokalita spojená s historií mezinárodní komunikace i rušením zahraničního...

17. května 2026  11:51,  aktualizováno  11:51

OBRAZEM: V jakém oděvu bojoval Jan Žižka? To ukáže nové centrum v Trocnově

V Trocnově na Českobudějovicku otevřeli nové návštěvnické a vzdělávací centrum...

Učební či přednáškové sály, reprezentativní vstupní hala, vypalovací pec na keramiku, restaurátorská dílna nebo výstava kostýmů z filmu Jan Žižka. Nejen tím se může pochlubit nové návštěvnické a...

17. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Muzeum v Prostějově otevře výstavu o nuceném vystěhování Drahanské vrchoviny

ilustrační snímek

Muzeum a galerie v Prostějově otevře mimořádnou putovní výstavu mapující nucené vystěhování Drahanské vrchoviny za druhé světové války. Expozice nese název...

17. května 2026  10:51,  aktualizováno  10:51

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

17. května 2026

Při nehodě na D6 auto skončilo na střeše. Řidič zemřel, dálnice byla zavřená

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku zemřel po nehodě řidič středního věku. Ve velké rychlosti havaroval a jeho auto se převrátilo na střechu. Dálnice D6 je s opatrností průjezdná.

17. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:48

Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí

Letošní malí sokoli již mají za sebou i tradiční kroužkování. Každý dostal na...

Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje. Hnízdí totiž v průmyslovém areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Na jednom z ventilačních komínů tam...

17. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

