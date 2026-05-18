Program MS v hokeji 2026 – neděle 17. května
Do akce v neděli na MS v hokeji 2026 šli favorité turnaje včetně USA, Švédska nebo Slovenska a na programu byly také důležité souboje týmů bojujících o udržení mezi elitou. Ve Fribourgu i Curychu se odehrálo celkem šest utkání. Česká hokejová reprezentace měla den volna.
Velká Británie vs. USA (12:20, Curych – skupina A)
Nedělní program v Curychu otevřel duel Velký Británie proti USA. Oba týmy už za sebou měly první zápasy na šampionátu a ty byly neúspěšné. Hokejisté ze Spojených států prohráli 1:3 s domácím Švýcarskem a Veká Británie nestačila na výběr Rakouska (2:5).
Američané v utkání potvrdili roli favorita a porazili nováčka Velkou Británii 5:1. Dvěma góly k prvním třem bodům na letošním MS pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové tak i po druhém zápasu zůstali bez bodu.
Itálie vs. Slovensko (12:20, Fribourg – skupina B)
Ve Fribourgu nedělní program odstartoval zápasem Slovensko – Itálie. Oba týmy už měli za sebou úvodní duely. Zatímco Slovensko vybojovalo výhru 2:1 nad Norskem, Italové se museli smířit s porážkou od Kanady (0:6).
Zápas lépe zvládli hokejisté Slovenska, kteří porazili Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec. Dalšími slovenskými střelci byli: Marek Hrivík, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.
Rakousko vs. Maďarsko (16:20, Curych – skupina A)
Odpolední program skupiny A nabídl souboj Rakouska s Maďarskem. Rakouským hokejistům se úvodní duel povedl, když porazili 5:2 Velkou Británii. Maďarsko naopak svůj první zápas na šampionátu prohrálo (1:4 s Finskem).
Hokejisté Rakouska nakonec zvítězili 4:2. Jsou tak s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství s Velkou Británií. Naopak Maďaři zůstávají bez bodového zisku.
Dánsko vs. Švédsko (16:20, Fribourg – skupina B)
Repríza loňského boje o třetí místo na MS 2025 byla na programu odpoledne ve skupině B. Dánsko v úvodním duelu nestačilo na Čechy (1:4). Švédsko svůj první duel také prohrálo. A to s Kanadou poměrem 3:5.
Souboj o první výhru na turnaji dopadl lépe pro hokejisty Švédska, kteří vyhráli 6:2. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.
Německo vs. Lotyšsko (20:20, Curych– skupina A)
Večerní program v Curychu nabídl velmi zajímavý duel mezi Německem a Lotyšskem. V obou případech se jednalo o týmy, které v úvodních zápasech prohrály. Německo nestačilo na Finsko (1:3) a Lotyšsko na domácí Švýcarsko (2:4).
Hokejisté Lotyšska nakonec zdolali Německo 2:0 a připsali si ve skupině B na druhý pokus první body. Vítězný gól dal v 19. minutě útočník Martinš Dzierkals z pražské Sparty a ve druhé třetině se prosadil v přesilové hře kapitán Rudolfs Balcers. Brankář Kristers Gudlevskis udržel ve svém 26. utkání na světových šampionátech v kariéře potřetí čisté konto. Němci tak zůstávají bez bodu.
Norsko vs. Slovinsko (20:20, Fribourg – skupina B)
Program třetího dne ve Fribourgu uzavře souboj Norska a Slovinska. Zatímco Norsko při premiéře na turnaji prohrálo se Slovenskem (1:2), Slovinci se postarali o první šok na letošním MS. V úvodním duelu totiž porazili Českou reprezentaci po prodloužení.
Narozdíl od Česka Norsko nepřipustilo další překvapení a porazili Slovince jednoznačně 4:0. Hattrickem se na ní podílel útočník Jacob Berglund, čisté konto udržel Henrik Haukeland. Norsko si tak připsalo první výhru na turnaji.
Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026
Program zápasů na MS v hokeji 2026
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:1
|Švýcarsko – USA
|Pátek 15. května, 20.15 – 3:1
|Rakousko – Velká Británie
|Sobota 16. května, 12.15 – 5:2
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15 – 4:1
|Švýcarsko – Lotyšsko
|Sobota 16. května, 20.15 – 4:2
|USA – Velká Británie
|Neděle 17. května, 12.15 – 5:1
|Rakousko – Maďarsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 4:2
|Německo – Lotyšsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 0:2
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Švýcarsko – Německo
|Pondělí 18. května, 20.15
|Lotyšsko – Rakousko
|Úterý 19. května, 16.15
|Maďarsko – Velká Británie
|Úterý 19. května, 20.15
|Švýcarsko – Rakousko
|Středa 20. května, 16.15
|USA – Německo
|Středa 20. května, 20.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Švýcarsko – Velká Británie
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Maďarsko – Německo
|Pátek 22. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|USA – Lotyšsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Švýcarsko – Maďarsko
|Sobota 23. května, 16.15
|Německo – Rakousko
|Sobota 23. května, 20.15
|Lotyšsko – Velká Británie
|Neděle 24. května, 16.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|USA – Maďarsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Německo – Velká Británie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Maďarsko – Lotyšsko
|Úterý 26. května, 12.15
|USA – Rakousko
|Úterý 26. května, 16.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15 – 3:5
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15 – 1:4
|Slovensko – Norsko
|Sobota 16. května, 12.15 – 2:1
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15 – 6:0
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
|Itálie – Slovensko
|Neděle 17. května, 12.15 – 1:4
|Švédsko – Dánsko
|Neděle 17. května, 16.15 – 6:2
|Norsko – Slovinsko
|Neděle 17. května, 20.15 – 4:0
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|Itálie – Norsko
|Úterý 19. května, 16.15
|Slovinsko – Slovensko
|Úterý 19. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Švédsko – Slovinsko
|Středa 20. května, 20.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Dánsko – Slovensko
|Čtvrtek 21. května, 20.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Itálie – Švédsko
|Pátek 22. května, 20.15
|Dánsko – Slovinsko
|Sobota 23. května, 12.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|Švédsko – Norsko
|Sobota 23. května, 20.15
|Dánsko – Itálie
|Neděle 24. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí 25. května, 16.15
|Slovinsko – Itálie
|Pondělí 25. května, 20.15
|Norsko – Dánsko
|Úterý 26. května, 12.15
|Slovensko – Švédsko
|Úterý 26. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15