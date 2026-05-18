3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetli s Dánskem. Jaké další zápasy nabídl nedělní program?

Lukáš Karbulka
Sport   8:01
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídl šest zápasů, Česko mělo den volna.

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko - Norsko na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu v sobotu 16. května 2026. | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – neděle 17. května

Do akce v neděli na MS v hokeji 2026 šli favorité turnaje včetně USA, Švédska nebo Slovenska a na programu byly také důležité souboje týmů bojujících o udržení mezi elitou. Ve Fribourgu i Curychu se odehrálo celkem šest utkání. Česká hokejová reprezentace měla den volna.

Velká Británie vs. USA (12:20, Curych – skupina A)

Nedělní program v Curychu otevřel duel Velký Británie proti USA. Oba týmy už za sebou měly první zápasy na šampionátu a ty byly neúspěšné. Hokejisté ze Spojených států prohráli 1:3 s domácím Švýcarskem a Veká Británie nestačila na výběr Rakouska (2:5).

Američané v utkání potvrdili roli favorita a porazili nováčka Velkou Británii 5:1. Dvěma góly k prvním třem bodům na letošním MS pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové tak i po druhém zápasu zůstali bez bodu.

Itálie vs. Slovensko (12:20, Fribourg – skupina B)

Ve Fribourgu nedělní program odstartoval zápasem Slovensko – Itálie. Oba týmy už měli za sebou úvodní duely. Zatímco Slovensko vybojovalo výhru 2:1 nad Norskem, Italové se museli smířit s porážkou od Kanady (0:6).

Zápas lépe zvládli hokejisté Slovenska, kteří porazili Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec. Dalšími slovenskými střelci byli: Marek Hrivík, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.

Rakousko vs. Maďarsko (16:20, Curych – skupina A)

Odpolední program skupiny A nabídl souboj Rakouska s Maďarskem. Rakouským hokejistům se úvodní duel povedl, když porazili 5:2 Velkou Británii. Maďarsko naopak svůj první zápas na šampionátu prohrálo (1:4 s Finskem).

Hokejisté Rakouska nakonec zvítězili 4:2. Jsou tak s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství s Velkou Británií. Naopak Maďaři zůstávají bez bodového zisku.

Dánsko vs. Švédsko (16:20, Fribourg – skupina B)

Repríza loňského boje o třetí místo na MS 2025 byla na programu odpoledne ve skupině B. Dánsko v úvodním duelu nestačilo na Čechy (1:4). Švédsko svůj první duel také prohrálo. A to s Kanadou poměrem 3:5.

Souboj o první výhru na turnaji dopadl lépe pro hokejisty Švédska, kteří vyhráli 6:2. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.

Německo vs. Lotyšsko (20:20, Curych– skupina A)

Večerní program v Curychu nabídl velmi zajímavý duel mezi Německem a Lotyšskem. V obou případech se jednalo o týmy, které v úvodních zápasech prohrály. Německo nestačilo na Finsko (1:3) a Lotyšsko na domácí Švýcarsko (2:4).

Hokejisté Lotyšska nakonec zdolali Německo 2:0 a připsali si ve skupině B na druhý pokus první body. Vítězný gól dal v 19. minutě útočník Martinš Dzierkals z pražské Sparty a ve druhé třetině se prosadil v přesilové hře kapitán Rudolfs Balcers. Brankář Kristers Gudlevskis udržel ve svém 26. utkání na světových šampionátech v kariéře potřetí čisté konto. Němci tak zůstávají bez bodu.

Norsko vs. Slovinsko (20:20, Fribourg – skupina B)

Program třetího dne ve Fribourgu uzavře souboj Norska a Slovinska. Zatímco Norsko při premiéře na turnaji prohrálo se Slovenskem (1:2), Slovinci se postarali o první šok na letošním MS. V úvodním duelu totiž porazili Českou reprezentaci po prodloužení.

Narozdíl od Česka Norsko nepřipustilo další překvapení a porazili Slovince jednoznačně 4:0. Hattrickem se na ní podílel útočník Jacob Berglund, čisté konto udržel Henrik Haukeland. Norsko si tak připsalo první výhru na turnaji.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15 – 0:2
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15 – 4:0
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

