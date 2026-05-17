3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Lukáš Karbulka
Sport   20:25
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko má den volna.

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko - Norsko na 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Fribourgu v sobotu 16. května 2026. | foto: Profimedia.cz

Program MS v hokeji 2026 – neděle 17. května

Do akce dnes na MS v hokeji 2026 šli favorité turnaje včetně USA, Švédska nebo Slovenska a na programu budou také důležité souboje týmů bojujících o udržení mezi elitou. Ve Fribourgu i Curychu se odehraje celkem šest utkání, která mohou výrazně napovědět o dalším vývoji základních skupin. Česká hokejová reprezentace má den volna.

Velká Británie vs. USA (12:20, Curych – skupina A)

Nedělní program v Curychu otevřel duel Velký Británie proti USA. Oba týmy už za sebou měly první zápasy na šampionátu a ty byly neúspěšné. Hokejisté ze Spojených států prohráli 1:3 s domácím Švýcarskem a Veká Británie nestačila na výběr Rakouska (2:5).

Američané v utkání potvrdili roli favorita a porazili nováčka Velkou Británii 5:1. Dvěma góly k prvním třem bodům na letošním MS pomohl úřadujícím šampionům i olympijským vítězům Isaac Howard a tři body za branku a dvě asistence si připsali Paul Cotter a Mathieu Olivier. Britové tak i po druhém zápasu zůstali bez bodu.

Itálie vs. Slovensko (12:20, Fribourg – skupina B)

Ve Fribourgu nedělní program odstartoval zápasem Slovensko – Itálie. Oba týmy už měli za sebou úvodní duely. Zatímco Slovensko vybojovalo výhru 2:1 nad Norskem, Italové se museli smířit s porážkou od Kanady (0:6).

Zápas lépe zvládli hokejisté Slovenska, kteří porazili Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. Italové ani ve druhém vystoupení na turnaji nebodovali, ale poprvé skórovali - za stavu 0:3 snížil Gabriel Nitz. Vítězný gól Slovenska si připsal Viliam Kmec. Dalšími slovenskými střelci byli: Marek Hrivík, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar.

Rakousko vs. Maďarsko (16:20, Curych – skupina A)

Odpolední program skupiny A nabídl souboj Rakouska s Maďarskem. Rakouským hokejistům se úvodní duel povedl, když porazili 5:2 Velkou Británii. Maďarsko naopak svůj první zápas na šampionátu prohrálo (1:4 s Finskem).

Hokejisté Rakouska nakonec zvítězili 4:2. Jsou tak s plným počtem šesti bodů v čele skupiny A o skóre před Finskem a Švýcarskem. I díky dvěma gólům Thima Nickla navázali na sobotní vítězství s Velkou Británií. Naopak Maďaři zůstávají bez bodového zisku.

Dánsko vs. Švédsko (16:20, Fribourg – skupina B)

Repríza loňského boje o třetí místo na MS 2025 byla na programu odpoledne ve skupině B. Dánsko v úvodním duelu nestačilo na Čechy (1:4). Švédsko svůj první duel také prohrálo. A to s Kanadou poměrem 3:5.

Souboj o první výhru na turnaji dopadl lépe pro hokejisty Švédska, kteří vyhráli 6:2. Gól a dvě asistence si připsal útočník Lucas Raymond. Švédové budou v pondělí třetím soupeřem českého týmu v základní skupině B.

Německo vs. Lotyšsko (20:20, Curych– skupina A)

Večerní program v Curychu nabídne velmi zajímavý duel mezi Německem a Lotyšskem. V obou případech se jedná o týmy, které v úvodních zápasech prohrály. Německo nestačilo na Finsko (1:3) a Lotyšsko na domácí Švýcarsko (2:4).

Oba týmy mají ambice bojovat o postup do čtvrtfinále a vzájemný zápas může být v konečném účtování velmi důležitý.

Norsko vs. Slovinsko (20:20, Fribourg – skupina B)

Program třetího dne ve Fribourgu uzavře souboj Norska a Slovinska. Zatímco Norsko při premiéře na turnaji prohrálo se Slovenskem (1:2), Slovinci se postarali o první šok na letošním MS. V úvodním duelu totiž porazili Českou reprezentaci po prodloužení.

Pro oba celky půjde o velmi důležitý duel v boji o udržení mezi elitními týmy mistrovství světa.

Všechny důležité informace k MS v hokeji 2026

Češi na MS, 1. den na MS, Česko vs. Dánsko, 2. den na MS, Česko vs. Slovinsko.

Program zápasů na MS v hokeji 2026

SKUPINA A (CURYCH) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15 – 3:1
Švýcarsko – USAPátek 15. května, 20.15 – 3:1
Rakousko – Velká BritánieSobota 16. května, 12.15 – 5:2
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15 – 4:1
Švýcarsko – LotyšskoSobota 16. května, 20.15 – 4:2
USA – Velká BritánieNeděle 17. května, 12.15 – 5:1
Rakousko – MaďarskoNeděle 17. května, 16.15 – 4:2
Německo – LotyšskoNeděle 17. května, 20.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Švýcarsko – NěmeckoPondělí 18. května, 20.15
Lotyšsko – RakouskoÚterý 19. května, 16.15
Maďarsko – Velká BritánieÚterý 19. května, 20.15
Švýcarsko – RakouskoStředa 20. května, 16.15
USA – NěmeckoStředa 20. května, 20.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Švýcarsko – Velká BritánieČtvrtek 21. května, 20.15
Maďarsko – NěmeckoPátek 22. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
USA – LotyšskoSobota 23. května, 12.15
Švýcarsko – MaďarskoSobota 23. května, 16.15
Německo – RakouskoSobota 23. května, 20.15
Lotyšsko – Velká BritánieNeděle 24. května, 16.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
USA – MaďarskoPondělí 25. května, 16.15
Německo – Velká BritániePondělí 25. května, 20.15
Maďarsko – LotyšskoÚterý 26. května, 12.15
USA – RakouskoÚterý 26. května, 16.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15
SKUPINA B (FRIBOURG) – Program a rozpis zápasů
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15 – 3:5
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15 – 1:4
Slovensko – NorskoSobota 16. května, 12.15 – 2:1
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15 – 6:0
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15 – 3:2 po prodloužení
Itálie – SlovenskoNeděle 17. května, 12.15 – 1:4
Švédsko – DánskoNeděle 17. května, 16.15 – 6:2
Norsko – SlovinskoNeděle 17. května, 20.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
Itálie – NorskoÚterý 19. května, 16.15
Slovinsko – SlovenskoÚterý 19. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Švédsko – SlovinskoStředa 20. května, 20.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Dánsko – SlovenskoČtvrtek 21. května, 20.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Itálie – ŠvédskoPátek 22. května, 20.15
Dánsko – SlovinskoSobota 23. května, 12.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
Švédsko – NorskoSobota 23. května, 20.15
Dánsko – ItálieNeděle 24. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – NorskoPondělí 25. května, 16.15
Slovinsko – ItáliePondělí 25. května, 20.15
Norsko – DánskoÚterý 26. května, 12.15
Slovensko – ŠvédskoÚterý 26. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

17. května 2026  19:38

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

17. května 2026  19:32

Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

ilustrační snímek

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze....

17. května 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

17. května 2026  19:30

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

17. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:41

