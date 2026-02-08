Zimní olympijské hry 2026 pokračují třetím soutěžním dnem a do bojů se opět zapojí řada českých sportovců. Fanoušky čeká nabitý program už od dopoledních hodin.
Curling
Hned dopoledne se do akce vrátí čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Ve smíšených dvojicích nastoupí český tým v utkání proti Estonsku. Zápas je na programu od 10:05.
Alpské lyžování
Souběžně s curlingem čeká české fanoušky také alpské lyžování. V kombinaci mužů se ve sjezdu představí Jan Zabystřan. Závod startuje v 10:30.
Skoky na lyžích
Večerní program nabídne i skoky na lyžích. Na malém můstku se v individuálním závodě představí Roman Koudelka. Kvalifikace začíná v 19:00.
Krasobruslení
Od 19:15 se rozjede také krasobruslařský program. V krátkém programu tanečních párů se představí hned dva české pár – Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina Mrázková s Danielem Mrázkem.
Hokej
Vrchol dne čeká české fanoušky večer. České hokejistky nastoupí ve skupině proti silné Kanadě. Zápas startuje ve 21:10.
Do akce jdou třetí den her i další Češi. Kompletní program najdete níže.
Harmonogram pro pondělí 9. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:05
|Curling🥌
|smíšené dvojice 13. kolo Česko - Estonsko
|Vít Chabičovský, Julie Zelingrová
|10:30
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (sjezd)
|Jan Zabystřan
|14:00
|Alpské lyžování🎿
|týmová kombinace muži (slalom)
|Marek Müller
|17:30
|Rychlobruslení ⛸
|1000 m ženy FINÁLE
|Nikola Zdráhalová
|19:00
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:20
|Krasobruslení⛸️
|tance na ledě rytmické tance
|Filip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
|20:12
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|střední můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
|21:10
|Hokej ženy 🏒
|skupina A: Kanada - Česko
|Český tým žen
