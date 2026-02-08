3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, dva české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   19:31aktualizováno  19:45
Druhý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině byl pro Čechy zlatostříbrný. Snowboardistka Zuzana Maděrová vystoupala až na nejvyšší stupínek, rychlobruslař Metoděj Jílek o pár hodiny později přidal další medailovou radost. To Ester Ledecká tentokrát svou medailovou sbírku nerozšířila. Co nás čeká zítra?

I čeští fanoušci přijeli do Bormia podpořit sjezdaře Jana Zabystřana. | foto: Matěj Tomíček, MAFRA

Zimní olympijské hry 2026 pokračují třetím soutěžním dnem a do bojů se opět zapojí řada českých sportovců. Fanoušky čeká nabitý program už od dopoledních hodin.

Curling

Hned dopoledne se do akce vrátí čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Ve smíšených dvojicích nastoupí český tým v utkání proti Estonsku. Zápas je na programu od 10:05.

Alpské lyžování

Souběžně s curlingem čeká české fanoušky také alpské lyžování. V kombinaci mužů se ve sjezdu představí Jan Zabystřan. Závod startuje v 10:30.

Rybář o Davidové: Markéta moc chtěla. Bolest ji dál nepustila. Víc věcí se nasčítalo

Skoky na lyžích

Večerní program nabídne i skoky na lyžích. Na malém můstku se v individuálním závodě představí Roman Koudelka. Kvalifikace začíná v 19:00.

Krasobruslení

Od 19:15 se rozjede také krasobruslařský program. V krátkém programu tanečních párů se představí hned dva české pár – Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina Mrázková s Danielem Mrázkem.

Olympijský unikát! České krasobruslení budou reprezentovat hned dvě sourozenecké dvojice

Hokej

Vrchol dne čeká české fanoušky večer. České hokejistky nastoupí ve skupině proti silné Kanadě. Zápas startuje ve 21:10.

Do akce jdou třetí den her i další Češi. Kompletní program najdete níže.

Harmonogram pro pondělí 9. února

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌smíšené dvojice 13. kolo Česko - EstonskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (sjezd)Jan Zabystřan
14:00Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (slalom)Marek Müller
17:30Rychlobruslení 1000 m ženy FINÁLENikola Zdráhalová
19:00Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:20Krasobruslení⛸️tance na ledě rytmické tanceFilip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
20:12Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži FINÁLERoman Koudelka
21:10Hokej ženy 🏒skupina A: Kanada - ČeskoČeský tým žen

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026, Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

