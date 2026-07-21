Rádio Impuls letos na festivalu Benátská s Impulsem výrazně posílí svou přítomnost. Z areálu ve Vesci u Liberce bude po celé tři festivalové dny vysílat živě a nabídne posluchačům rozhovory s hvězdami české i slovenské hudební scény, koncertní přenosy i vlastní program přímo na místě.
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Nagy, Pokáč, Mňága
Ve festivalovém studiu se u mikrofonu vystřídá řada známých jmen. Dorazí například Richard Müller, Igor Timko z No Name, Peter Nagy, Mirai Navrátil, Michal Hrůza, Pokáč, Petr Fiala z Mňágy a Žďorp, Michal Malátný z Chinaski nebo Jiří Macháček z MIG 21.
Tři Živááááky jako vrchol programu
Jedním z hlavních lákadel budou tradiční Živááááky Rádia Impuls. Ve čtvrtek ve 20 hodin zahraje slovenská kapela No Name, v pátek od 17.50 vystoupí David Koller a sobotní program od 16.30 uzavře Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy.
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Moderátoři Rádia Impuls budou zároveň provázet návštěvníky programem na všech třech festivalových scénách a přinesou aktuální dění přímo z areálu.
Rozhovory i přenosy přímo z festivalu
„Benátská s Impulsem je pro nás srdcová záležitost. Díky mobilnímu studiu přímo na místě a exkluzivním přenosům z koncertů chceme atmosféru festivalu přiblížit i posluchačům, kteří se do Liberce nedostanou. Budeme všude tam, kde se bude něco zajímavého dít,“ říká programový ředitel Rádia Impuls Ondřej Cikán.
Festivalové dění budou doplňovat také reportáže a příspěvky na sociálních sítích rádia.
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Relax zóna a soutěž o ceny
Impuls připravil i program pro návštěvníky festivalu. Ve žluté relax zóně si budou moci zájemci zatočit kolem štěstí známým z vysílání a zahrát si o různé ceny.